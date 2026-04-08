Atletico Madrid takım otobüsünün camları, Spotify Camp Nou'ya giderken Barcelona taraftarlarının saldırısı sonucu kırıldı

Çarşamba günkü maç için Diego Simeone'nin takımı Spotify Camp Nou'ya yaklaşırken, Şampiyonlar Ligi çeyrek finali etrafındaki gerginlik tırmandı. Bir grup ev sahibi taraftar, stadyuma giden son caddede güvenlik çemberini aşarak konuk takımın otobüsüne yoğun bir şekilde nesneler fırlattı.

Radio Marca, "Bir çitin devrilmesi, Barcelona otobüsünün Camp Nou'ya varışında kaosa neden oldu" diye bildirdi. Yoğun polis varlığına rağmen, güvenlikteki ciddi eksiklik, bu önemli Avrupa maçı öncesinde otobüste bulunan herkes için tedirgin edici bir ortam yarattı.