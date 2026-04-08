Atletico Madrid takım otobüsünün camları, Spotify Camp Nou'ya giderken Barcelona taraftarlarının saldırısı sonucu kırıldı
Katalonya sokaklarında kaos
Çarşamba günkü maç için Diego Simeone'nin takımı Spotify Camp Nou'ya yaklaşırken, Şampiyonlar Ligi çeyrek finali etrafındaki gerginlik tırmandı. Bir grup ev sahibi taraftar, stadyuma giden son caddede güvenlik çemberini aşarak konuk takımın otobüsüne yoğun bir şekilde nesneler fırlattı.
Radio Marca, "Bir çitin devrilmesi, Barcelona otobüsünün Camp Nou'ya varışında kaosa neden oldu" diye bildirdi. Yoğun polis varlığına rağmen, güvenlikteki ciddi eksiklik, bu önemli Avrupa maçı öncesinde otobüste bulunan herkes için tedirgin edici bir ortam yarattı.
Kırık camlar ve gergin sinirler
Atlético, saldırı sırasında hiçbir oyuncunun veya teknik ekip üyesinin fiziksel yaralanma yaşamadığını doğrulasa da, araçları ciddi hasar gördü. Sürücünün karşısındaki iki büyük cam, atılan cisimlerin çarpmasıyla tamamen paramparça oldu. Raporlara göre, bu camlar takım delegesi Pedro Pablo Matesanz'ın oturduğu koltuğun hemen yanında kırıldı. İçeriye saçılan cam parçaları, tekrarlanan şiddet olaylarını acı bir şekilde hatırlattı ve kulüp, güvenlik önlemlerinin bu stadyumda geçmişte yaşanan olayların tekrarlanmasını engelleyememesinden dolayı son derece hayal kırıklığına uğradı.
Alvarez, 10 kişiye düşen ev sahibi takımı mağlup etti
Soyunma odasına giderken yaşanan ürkütücü sahnelere rağmen, kulüp dikkatini yeniden sahaya vermeyi başardı. İlk yarı sonunda, konuk takım bu gergin ilk maçta 1-0 önde. Dönüm noktası, ilk yarının son dakikalarında geldi. Defans oyuncusu Pau Cubarsi, son adam olarak profesyonel bir faul yaptı ve VAR incelemesinin ardından doğrudan kırmızı kart gördü. 45. dakikada Julian Alvarez, doğrudan serbest vuruşu kullanmak için topun başına geçti ve sağ ayağıyla muhteşem bir vuruşla topu ağlara göndererek ev sahibi taraftarları susturdu.
Sorloth, Atlético'nun üstünlüğünü ikiye katladı
İkinci yarıya sayısal üstünlükle giren Simeone'nin takımı, 70. dakikada Alexander Sorloth'un golüyle farkı artırmayı başardı. Öte yandan UEFA, kabul edilemez maç öncesi vandalizm olaylarını soruşturmak için şüphesiz resmi maç raporunu bekleyecek; bu olaylar, sonuçta ciddi disiplin cezaları ve ağır yaptırımlarla sonuçlanabilir.