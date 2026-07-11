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Yosua Arya

Çeviri:

Atlético Madrid, Sporting CP’den Morten Hjulmand’ı 40 milyon avroya transfer ettiğini doğruladı

Transfers
Atletico Madrid
M. Hjulmand
La Liga
Sporting CP
Portugal Lig

Atlético Madrid, Sporting CP’den Morten Hjulmand’ı 40 milyon avroluk bir anlaşma ile kadrosuna kattı. Danimarka milli takım oyuncusu, sağlık kontrolünü tamamladıktan sonra Haziran 2031’e kadar geçerli bir sözleşme imzaladı ve yeni sezon öncesinde Diego Simeone’nin orta saha kadrosuna kattığı en son isim oldu.

  • Atlético, uzun süredir takip ettiği orta saha oyuncusunu kadrosuna kattı

    Atlético, Marca’nın 40 milyon avro değerinde olduğunu bildirdiği transfer anlaşmasına vararak Sporting’den Hjulmand’ı kadrosuna kattığını doğruladı. Danimarka milli takım oyuncusu, sağlık kontrolünü başarıyla tamamladıktan sonra 30 Haziran 2031 tarihine kadar geçerli bir sözleşme imzaladı. 27 yaşındaki oyuncu, Los Rojiblancos'un defansif orta saha seçeneklerini güçlendirmek amacıyla takıma katıldı. Kulüp, Sporting'in kaptanını kadrosuna katmaya karar vermeden önce, Wolves'tan Joao Gomes de dahil olmak üzere bu pozisyon için birçok adayı değerlendirmişti.



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  • Atlético, Hjulmand’ın niteliklerini öne çıkarıyor

    Atlético, orta saha oyuncusunun profilini ve kulübü bu transferi gerçekleştirmeye ikna eden özelliklerini özetleyerek transfer haberini duyurdu. Kulüp, Hjulmand’ı “fiziksel gücü, top kazanma becerisi ve oyun zekası” ile öne çıkan bir oyuncu olarak tanımladı ve bu niteliklerin onun “öngörü ve top dağıtım yeteneğini” güçlendirdiğini ekledi.

    Kulübün resmi açıklamasında, “Atletico de Madrid ve Sporting CP, Morten Hjulmand’ın transferi konusunda anlaşmaya vardı. Oyuncu, 30 Haziran 2031 tarihine kadar kulübümüzle sözleşme imzaladı” denildi. “27 yaşındaki sağ ayaklı defansif orta saha oyuncusu, fiziksel gücü, topu geri kazanma yeteneği ve oyun okuma becerisiyle öne çıkıyor; bu özellikleri de onun öngörü ve top dağıtım yeteneklerini artırıyor. Hoş geldin, Hjulmand!"



  • Kanıtlanmış bir lider, Simeone’nin kadrosuna katılıyor

    Hjulmand, FC Kopenhag’ın altyapısında yetişti ve profesyonel kariyerine Avusturya’daki Admira Wacker’da başladı. 2021 yılında Lecce’ye transfer olan oyuncu, İtalyan ekibinin Serie A’ya yükselmesine katkıda bulundu; ardından 23 yaşında kulübün tarihindeki en genç kaptanı ve Francesco Totti’nin ardından Serie A tarihinin en genç ikinci kaptanı oldu.

    Daha sonra Sporting'de kaptanlık yaptı; 141 maça çıktı ve iki Portekiz ligi şampiyonluğu ile bir Portekiz Kupası kazandı. Milli takımda ise Eylül 2023'te Danimarka formasıyla ilk kez sahaya çıktı ve o zamandan bu yana 27 kez milli oldu. Onun transferi, Koke, Pablo Barrios ve Johnny Cardoso'nun da yer aldığı Atlético'nun orta sahasına rekabeti artırırken, Simeone'ye sahanın ortasında bir başka defansif seçenek sunuyor.

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    Hjulmand, Atlético’daki hayata hazırlanıyor

    Hjulmand, Atlético'nun tesislerini çoktan ziyaret etti ve sezon öncesi antrenmanlar için yeni takım arkadaşlarına hemen katılacak. Atlético, hem ulusal hem de Avrupa turnuvalarına hazırlanırken, orta saha oyuncusunun Simeone'nin takımında kilit bir rol için rekabet etmesi bekleniyor; kulüp, oyuncunun Danimarka, Avusturya, İtalya ve Portekiz'deki deneyiminin La Liga'ya uyum sürecini kolaylaştıracağını umuyor.

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