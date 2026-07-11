Atlético Madrid, Sporting CP’den Morten Hjulmand’ı 40 milyon avroya transfer ettiğini doğruladı

Atlético, orta saha oyuncusunun profilini ve kulübü bu transferi gerçekleştirmeye ikna eden özelliklerini özetleyerek transfer haberini duyurdu. Kulüp, Hjulmand’ı “fiziksel gücü, top kazanma becerisi ve oyun zekası” ile öne çıkan bir oyuncu olarak tanımladı ve bu niteliklerin onun “öngörü ve top dağıtım yeteneğini” güçlendirdiğini ekledi.

Kulübün resmi açıklamasında, “Atletico de Madrid ve Sporting CP, Morten Hjulmand’ın transferi konusunda anlaşmaya vardı. Oyuncu, 30 Haziran 2031 tarihine kadar kulübümüzle sözleşme imzaladı” denildi. “27 yaşındaki sağ ayaklı defansif orta saha oyuncusu, fiziksel gücü, topu geri kazanma yeteneği ve oyun okuma becerisiyle öne çıkıyor; bu özellikleri de onun öngörü ve top dağıtım yeteneklerini artırıyor. Hoş geldin, Hjulmand!"







