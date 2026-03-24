Goal.com
Canlı
Live Scores, Stats, and the Latest News
FBL-ESP-LIGA-REAL MADRID-ATLETICO MADRIDAFP

Çeviri:

Atletico Madrid, resmi açıklama: Griezmann, Orlando City ile sözleşme imzaladı

Transfers
ABD 1
La Liga

Fransız forvetin geleceği MLS'de.

Antoine Griezmann, ABD'ye gidiyor.


Pazar akşamı Santiago Bernabeu Stadyumu'nda Real Madrid'e 3-2 yenilen derbinin ardından, Atlético Madrid Fransız forvetin Orlando City ile sözleşme imzalaması için izin verdi.


Anlaşmanın süresi 2029 yılına kadar olmak üzere üç yıl olacak.

La Liga'dan Major League Soccer'a bedelsiz transfer, bu sezonun sonunda gelecek yaz transfer döneminde gerçekleşecek.

  • İLK SÖZLER

    Griezmann şunları söyledi: "Orlando City ile kariyerimin bu yeni bölümüne başlamaktan büyük heyecan duyuyorum. Kulüple yaptığım ilk görüşmelerden itibaren güçlü bir hırs ve geleceğe yönelik net bir vizyon hissettim; bu beni gerçekten etkiledi."

  • RESMİ AÇIKLAMA

    Atlético Madrid ve Orlando City SC, Antoine Griezmann'ın gelecek sezondan itibaren Amerikan kulübüne transferi konusunda anlaşmaya vardı. Forvet, kulübün izniyle, A takımın iki günlük ara verdiği dönemde Orlando'ya giderek Florida'daki kulüple sözleşmesini tamamladı.


    Kulübümüzün tüm zamanların en golcü oyuncusu, 10 sezon boyunca kırmızı-beyaz formayı giydikten sonra, önümüzdeki yaz MLS'de yeni bir profesyonel maceraya atılacak.

    Griezmann, Temmuz 2014'te Real Sociedad'dan kulübümüze transfer olmuştu. O günden bu yana, 7 numaralı oyuncumuz 211 golle Atlético Madrid'in tüm zamanların en golcü oyuncusu oldu ve 173 gol atan Luis Aragonés'i geride bıraktı. Ayrıca, kırmızı-beyaz formayla çıktığı 488 maçla kulübümüzün en çok forma giyen dördüncü oyuncusu oldu.

    Bu 10 sezon boyunca Griezmann, tüm Atlético taraftarlarına unutulmaz anlar yaşattı ve kulübümüzle şu ana kadar üç şampiyonluk kazandı: 2014'te İspanya Süper Kupası ile 2018'de hem Avrupa Ligi hem de UEFA Süper Kupası.


    Forvet, sezonun son düzlüğüne hazırlanmak üzere bu hafta, milli takımlarına katılmayan Atlético oyuncularıyla antrenmanlara geri dönecek. Sezonun son düzlüğü, heyecan verici Copa del Rey finali ve yarı finale yükselmeyi hedeflediğimiz Şampiyonlar Ligi çeyrek finallerini içeriyor.

  • KARİYER

    21 Mart'ta 35 yaşına giren Griezmann, Fransa milli takımından emekli oldu (milli takımda 137 maçta 44 gol attı ve 38 asist yaptı; 2018 Dünya Kupası ve 2021 Uluslar Ligi şampiyonluklarını kazandı) ve Atlético Madrid ile Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor. Şu ana kadar 488 maçta 211 gol ve 97 asist kaydeden Griezmann, 2014'te İspanya Süper Kupası'nı, 2018'de ise Avrupa Ligi ve Avrupa Süper Kupası'nı kazandı. Kariyerinde ayrıca 2021'de Barcelona ile kazandığı Copa del Rey de bulunuyor.


  • SIRALAMALAR

    Sezonun bitmesine 9 hafta kala, Cholo Simeone'nin çalıştırdığı takım, 29 maçta topladığı 57 puanla İspanya liginde dördüncü sırada yer alıyor: Villarreal'in 1 puan, Real Madrid'in 12 puan ve Barcelona'nın 16 puan gerisinde. Copa del Rey yarı finalinde (Griezmann'ın eski takımı Real Sociedad ile finale yükseldi) eledikten sonra, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde karşı karşıya gelecek.


    Orlando City, Major League Soccer'ın ilk 5 maçında sadece 3 puan topladı; Montreal'i 2-1 yenerken, New York Red Bulls'a (1-2), Inter Miami'ye (2-4), New York City'ye (0-5) ve Nashville'e (0-5) yenildi.


La Liga
Atletico Madrid crest
Atletico Madrid
ATM
Barcelona crest
Barcelona
BAR
ABD 1
Los Angeles FC crest
Los Angeles FC
LAF
Orlando City crest
Orlando City
ORL