Atletico Madrid, resmi açıklama: Griezmann, Orlando City ile sözleşme imzaladı

Atlético Madrid ve Orlando City SC, Antoine Griezmann'ın gelecek sezondan itibaren Amerikan kulübüne transferi konusunda anlaşmaya vardı. Forvet, kulübün izniyle, A takımın iki günlük ara verdiği dönemde Orlando'ya giderek Florida'daki kulüple sözleşmesini tamamladı.





Kulübümüzün tüm zamanların en golcü oyuncusu, 10 sezon boyunca kırmızı-beyaz formayı giydikten sonra, önümüzdeki yaz MLS'de yeni bir profesyonel maceraya atılacak.

Griezmann, Temmuz 2014'te Real Sociedad'dan kulübümüze transfer olmuştu. O günden bu yana, 7 numaralı oyuncumuz 211 golle Atlético Madrid'in tüm zamanların en golcü oyuncusu oldu ve 173 gol atan Luis Aragonés'i geride bıraktı. Ayrıca, kırmızı-beyaz formayla çıktığı 488 maçla kulübümüzün en çok forma giyen dördüncü oyuncusu oldu.

Bu 10 sezon boyunca Griezmann, tüm Atlético taraftarlarına unutulmaz anlar yaşattı ve kulübümüzle şu ana kadar üç şampiyonluk kazandı: 2014'te İspanya Süper Kupası ile 2018'de hem Avrupa Ligi hem de UEFA Süper Kupası.





Forvet, sezonun son düzlüğüne hazırlanmak üzere bu hafta, milli takımlarına katılmayan Atlético oyuncularıyla antrenmanlara geri dönecek. Sezonun son düzlüğü, heyecan verici Copa del Rey finali ve yarı finale yükselmeyi hedeflediğimiz Şampiyonlar Ligi çeyrek finallerini içeriyor.