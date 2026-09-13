Simeone, oğlunun takımda düzenli olarak yer almasıyla ilgili tartışmayı büyütmemeyi seçti ve internetteki eleştirilerle ilgili soruları kısa kesti. Arjantinli teknik direktör, herhangi bir oyuncunun değerlendirilmesinde tek ölçütün sahadaki performans olması gerektiğinde ısrar etti. Pazar günü San Sebastian'daki maç öncesinde dışarıdan gelen eleştirileri bir kenara iten Simeone, "Söyleyecek hiçbir şeyim yok. Giuliano'nun yaptıkları ve çalışması kendileri adına konuşuyor" dedi.