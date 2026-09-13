Getty Images Sport
Çeviri:
Atletico Madrid, Real Sociedad karşısında kötü gidişatı durdurmaya çalışırken Diego Simeone oğlu Giuliano hakkındaki eleştirilere yanıt verdi
Giuliano yoğun baskıyla karşı karşıya
Giuliano, Atletico'nun bu sezon oynadığı tüm maçlarda görev aldı; La Liga'da üç kez ilk 11'de başladı ve ayrıca Liverpool'a karşı Şampiyonlar Ligi'ndeki sezonun açılış maçında forma giydi. Genç kanat oyuncusunun tek yedek kulübesi çıkışı, 19 Ağustos'ta açılış haftasında Malaga karşısında ligde alınan 2-0'lık galibiyette geldi. Düzenli süre alması taraftarlardan sert eleştiriler ve kayırmacılık suçlamaları çekse de teknik direktör, bu tartışmanın içine çekilmeyi net şekilde reddetti.
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Simeone dışarıdan gelen sesleri susturdu
Simeone, oğlunun takımda düzenli olarak yer almasıyla ilgili tartışmayı büyütmemeyi seçti ve internetteki eleştirilerle ilgili soruları kısa kesti. Arjantinli teknik direktör, herhangi bir oyuncunun değerlendirilmesinde tek ölçütün sahadaki performans olması gerektiğinde ısrar etti. Pazar günü San Sebastian'daki maç öncesinde dışarıdan gelen eleştirileri bir kenara iten Simeone, "Söyleyecek hiçbir şeyim yok. Giuliano'nun yaptıkları ve çalışması kendileri adına konuşuyor" dedi.
Savunmadaki kırılganlık alarm zillerini çaldırıyor
Giuliano'nun bireysel performansları, sezonun ilk haftalarında Simeone'nin kadrosunda yaşanan çok daha geniş çaplı takım sorunlarının ortasında ortaya çıktı. Madrid ekibi, hafta sonuna arka arkaya alınan yenilgilerin ardından giriyor; önce Athletic'e 3-0 dağıldı, ardından Liverpool deplasmanında kaybetti. Savunmadaki zaaf ise kısa sürede ciddi bir endişe kaynağı haline geldi; takım ilk beş resmi maçında kalesinde sekiz gol gördü.
- Getty Images Sport
Anoeta deplasmanında çözüm sınavı
Atletico, Reale Arena'da Sociedad'a konuk olduğunda karakter açısından zorlu bir sınavla karşı karşıya kalacak; sezon başındaki sendelemenin tam kapsamlı bir krize dönüşmesini önlemeye çaresizce ihtiyaç duyuyor. Simeone'nin kadro seçenekleri, Pablo Barrios'un kas sakatlığı ve hücumda Alexander Sorloth'un süren yokluğu nedeniyle daha da daraldı. Rojiblancos için San Sebastian'da alınacak bir deplasman galibiyeti, zirveyle aradaki fark daha da açılmadan önce savunmadaki sağlamlığı yeniden tesis etmek adına büyük önem taşıyor.
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