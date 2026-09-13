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Adhe Makayasa

Çeviri:

Atletico Madrid, Real Sociedad karşısında kötü gidişatı durdurmaya çalışırken Diego Simeone oğlu Giuliano hakkındaki eleştirilere yanıt verdi

D. Simeone
G. Simeone
Real Sociedad - Atletico Madrid
Real Sociedad
Atletico Madrid
La Liga

Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone, oğlu Giuliano'yu ilk 11'de düzenli olarak tercih etmesine yönelik süregelen eleştirileri net bir şekilde geri çevirdi. Atletico Madrid'in teknik patronu, takımının endişe verici iki maçlık yenilgi serisini Real Sociedad deplasmanında durdurmaya çalışacağı karşılaşma öncesinde, kanat oyuncusunun bitmek bilmeyen çalışma temposunun sahada kendini gösterdiğini vurguladı.

  • Giuliano yoğun baskıyla karşı karşıya

    Giuliano, Atletico'nun bu sezon oynadığı tüm maçlarda görev aldı; La Liga'da üç kez ilk 11'de başladı ve ayrıca Liverpool'a karşı Şampiyonlar Ligi'ndeki sezonun açılış maçında forma giydi. Genç kanat oyuncusunun tek yedek kulübesi çıkışı, 19 Ağustos'ta açılış haftasında Malaga karşısında ligde alınan 2-0'lık galibiyette geldi. Düzenli süre alması taraftarlardan sert eleştiriler ve kayırmacılık suçlamaları çekse de teknik direktör, bu tartışmanın içine çekilmeyi net şekilde reddetti.

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    Simeone dışarıdan gelen sesleri susturdu

    Simeone, oğlunun takımda düzenli olarak yer almasıyla ilgili tartışmayı büyütmemeyi seçti ve internetteki eleştirilerle ilgili soruları kısa kesti. Arjantinli teknik direktör, herhangi bir oyuncunun değerlendirilmesinde tek ölçütün sahadaki performans olması gerektiğinde ısrar etti. Pazar günü San Sebastian'daki maç öncesinde dışarıdan gelen eleştirileri bir kenara iten Simeone, "Söyleyecek hiçbir şeyim yok. Giuliano'nun yaptıkları ve çalışması kendileri adına konuşuyor" dedi.

  • Savunmadaki kırılganlık alarm zillerini çaldırıyor

    Giuliano'nun bireysel performansları, sezonun ilk haftalarında Simeone'nin kadrosunda yaşanan çok daha geniş çaplı takım sorunlarının ortasında ortaya çıktı. Madrid ekibi, hafta sonuna arka arkaya alınan yenilgilerin ardından giriyor; önce Athletic'e 3-0 dağıldı, ardından Liverpool deplasmanında kaybetti. Savunmadaki zaaf ise kısa sürede ciddi bir endişe kaynağı haline geldi; takım ilk beş resmi maçında kalesinde sekiz gol gördü.

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    Anoeta deplasmanında çözüm sınavı

    Atletico, Reale Arena'da Sociedad'a konuk olduğunda karakter açısından zorlu bir sınavla karşı karşıya kalacak; sezon başındaki sendelemenin tam kapsamlı bir krize dönüşmesini önlemeye çaresizce ihtiyaç duyuyor. Simeone'nin kadro seçenekleri, Pablo Barrios'un kas sakatlığı ve hücumda Alexander Sorloth'un süren yokluğu nedeniyle daha da daraldı. Rojiblancos için San Sebastian'da alınacak bir deplasman galibiyeti, zirveyle aradaki fark daha da açılmadan önce savunmadaki sağlamlığı yeniden tesis etmek adına büyük önem taşıyor.

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