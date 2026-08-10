Atleti'den gelen yaklaşım, özellikle Premier League'in önde gelen kulüpleri durumu yakından takip ederken, bir teklif savaşını ateşleyebilecek kıvılcım olabilir. Kısa süre önce Arsenal'ın, gözde kanat oyuncusu için Liverpool'a rakip olacağı ortaya çıktı; iki İngiliz kulübü de kendi kanat hatlarına derinlik ve kalite katmak istiyor. Atleti'nin artık niyetini göstermesiyle birlikte Arsenal ve Liverpool, genç oyuncuyu kaçırmamak için kendi planlarını hızlandırmak zorunda kalabilir.

Arsenal açısından Fernandez-Pardo, bu yaz geniş alanlarda zaten önemli yatırım yapılan kadroya yüksek potansiyelli bir başka takviye anlamına geliyor. Benzer şekilde, Liverpool'un da yeni yönetim yapısı altında hücum hattına yeni bir ivme kazandırmaya istekli olduğu bildiriliyor.