AFP
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Atletico Madrid, Premier League ilgisi artarken Lille'in yıldızı Matias Fernandez-Pardo için 35 milyon avroluk teklif yaptı
Atleti, Belçikalı genç yıldız için harekete geçti
Simeone, Atletico'nun Fernandez-Pardo için ilk teklifini sunmasıyla Metropolitano'daki hücum seçeneklerini güçlendirmeye hazırlanıyor gibi görünüyor. L’Equipe'e göre İspanyol devi, 21 yaşındaki Belçikalı milli oyuncu için yaklaşık 35 milyon € değerinde bir teklifi masaya koydu. Teklif, Atletico Madrid için önemli bir yatırım anlamına gelse de Fransa'daki haberler, Ligue 1 ekibinin bu fiyat seviyesinde şimdilik satışa onay vermeye hazır olmadığını öne sürüyor. Teklif doğrudan reddedilmedi, ancak Lille Başkanı Olivier Letang'ın daha yüksek bir bonservis bedeli talep etmesi bekleniyor.
- AFP
Premier League devleri rakip teklifleri değerlendiriyor
Atleti'den gelen yaklaşım, özellikle Premier League'in önde gelen kulüpleri durumu yakından takip ederken, bir teklif savaşını ateşleyebilecek kıvılcım olabilir. Kısa süre önce Arsenal'ın, gözde kanat oyuncusu için Liverpool'a rakip olacağı ortaya çıktı; iki İngiliz kulübü de kendi kanat hatlarına derinlik ve kalite katmak istiyor. Atleti'nin artık niyetini göstermesiyle birlikte Arsenal ve Liverpool, genç oyuncuyu kaçırmamak için kendi planlarını hızlandırmak zorunda kalabilir.
Arsenal açısından Fernandez-Pardo, bu yaz geniş alanlarda zaten önemli yatırım yapılan kadroya yüksek potansiyelli bir başka takviye anlamına geliyor. Benzer şekilde, Liverpool'un da yeni yönetim yapısı altında hücum hattına yeni bir ivme kazandırmaya istekli olduğu bildiriliyor.
Lille başkanı değerlemede geri adım atmıyor
Stade Pierre-Mauroy'a resmî teklif ulaşmasına rağmen Letang, oyuncunun kulüp için taşıdığı önem konusunda kamuoyundaki duruşunu istikrarlı biçimde korudu. İspanyol ekibi hamlesini yapmadan önce Letang, hâlihazırda 2029'a kadar sözleşmesi bulunan 21 yaşındaki oyuncuyu kulübün elinde tutmak istediği konusunda netti.
Letang, kısa süre önce oyuncunun kadrodaki statüsü hakkında konuşurken kulübün gelecek sezonki niyetini açık şekilde ortaya koydu. Başkan, "Ona güveniyoruz, bunu biliyor ve bu konuda kendisine çok açık davrandık" dedi.
- Getty Images Sport
Fransız futbolunda yükselen bir yıldız
Fernandez-Pardo'nun dikkat çekici yükselişi çok hızlı oldu; Ligue 1'deki performansları, son yıllarda Fransa'nın en üst liginden çıkan en iyi kanat oyuncularından bazılarıyla kıyaslanmasına yol açtı. Teknik yeterliliği, üst düzey Avrupa rekabetine fiziksel olarak hazır olmasıyla birleşince, onu kıta genelindeki scout ekiplerinin öncelikli hedeflerinden biri haline getirdi. UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki varlığı da profilini daha da yükseltti ve ona en büyük sahnede elit rakiplere karşı yeteneklerini sergileme fırsatı verdi. Transfer dönemi sonuna yaklaşılırken, imzası için yarışın kızışması bekleniyor. Atletico ilk net adımı attı, ancak Arsenal ile Liverpool'un da hücum takviyesine ihtiyaç duyması nedeniyle bu transfer hikâyesi henüz bitmiş değil.
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