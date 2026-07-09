AFP
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Atlético Madrid, Mason Greenwood için istenen 50 milyon avroluk bedeli karşıladı; ancak Fenerbahçe hâlâ en güçlü aday konumunda, Marsilya ise bu hafta içinde transferle ilgili bir karar bekliyor
Atlético Madrid, transfer yarışına katıldı
Atlético, Marsilya’nın belirlediği bedeli karşılayarak Greenwood’u transfer etme çabalarını hızlandırdı. L’Equipe’in haberine göre, İspanyol devi, 45 milyon avro değerinde bir teklifin yanı sıra 5 milyon avroluk ek primler sunarak Ligue 1 kulübünün mali beklentilerine uyum sağladı. Ancak, menajer komisyonlarının ve Greenwood’un Fransa’ya gelişinde maaş beklentilerini yönetmek amacıyla daha önce Marsilya ile mutabık kalınan belirli bir yeniden satış payının anlaşmaya dahil edilmesi nedeniyle, transfer süreci hâlâ karmaşık bir hal alıyor.
Colchoneros’un mali açıdan büyük bir çaba göstermesine rağmen, anlaşmanın yapısı mercek altına alınmış durumda. Marsilya, mümkün olan en yüksek net getiriyi elde etmeye kararlı. Toplam paket önemli olsa da, aracı komisyonları nedeniyle Marsilya, Atleti’nin teklifinin şu anda masada bulunan rakip tekliflerden daha avantajlı olup olmadığını hâlâ değerlendiriyor.
- AFP
Fenerbahçe liderliğini sürdürüyor
Fenerbahçe, 40 milyon avro artı primlerden oluşan biraz daha düşük bir temel teklif sunmasına rağmen, yarışta en önde gelen aday olarak öne çıktı. En önemlisi, Türk kulübünün teklifinde menajer komisyonları yer almıyor ve Greenwood’un temsilcilerinin, dört yıllık bir sözleşme karşılığında transfer ücretinden alacakları paydan feragat etmeyi kabul ettikleri bildiriliyor. Bu durum, Marsilya için net kazancı, Atlético’nun sunduğu daha yüksek nominal rakamdan potansiyel olarak daha cazip hale getiriyor.
Fenerbahçe’nin yeni yönetimi, bu yaz 24 yaşındaki oyuncuyu mutlak önceliği haline getirdi. İnanılmaz derecede ikna edici bir tavır sergileyen kulüp, oyuncunun avukatı Martin Budworth’un desteğini de aldı; Budworth’un, İstanbul’a transfer konusunda güçlü bir destekçi olduğu söyleniyor. Antrenman sahasından gelen haberlere göre, oyuncu başlangıçta Atlético’nun prestijinden etkilenmiş olsa da, Türk kulübünün teklifinin büyüklüğü teraziyi kendi lehine çevirmeye başlıyor.
Marsilya’da karar anı yaklaşıyor
İlgili tüm taraflar şu anda önümüzdeki 24 ila 48 saat içinde kesin bir cevap alınması için baskı yapıyor. İstanbul’daki atmosfer şimdiden elektriklenmiş durumda; kulübün basketbol takımının başka bir transferle ilgili paylaştığı ipucu, başlangıçta Greenwood’un transferi duyurusu olarak yanlış yorumlanınca sosyal medyadaki spekülasyonlar doruk noktasına ulaştı. Türk devlerinin bu İngiliz oyuncuyu kadroya katması gerektiği, aksi takdirde büyük bir transfer bekleyen taraftar kitlesinin tepkisiyle karşı karşıya kalacağı yönünde bir algı var.
L'Equipe, müzakerelere yakın bir kaynağa atıfta bulunarak, şu anda ivmenin Süper Lig ekibinin lehine olduğunu belirtti. "Taraflar bu Perşembe günü bir karar alınmasını istiyor," diye açıkladı bu kaynak. "Durum Fenerbahçe lehine gelişiyor..."
- AFP
Manchester United ve Getafe paylarını bekliyor
Sonuçta varılacak herhangi bir anlaşma, Greenwood’un Stade Vélodrome’a transferi sırasında %40’lık bir yeniden satış payı hakkını elinde tutan Manchester United için önemli sonuçlar doğuracaktır. Marsilya’nın, bu gelirden daha fazla pay elde etmek amacıyla son birkaç haftadır bu oranı %30 veya %35’e düşürmek için yeniden müzakere etmeye çalıştığı bildiriliyor; ancak sürecin bu geç aşamasında United veya INEOS’un böyle bir talebi kabul etmeye istekli olup olmayacağı henüz belirsizdir.
Ayrıca, 2023-24 sezonunda oyuncunun rehabilitasyonunda üstlendiği rolün karşılığı olarak Getafe’ye de gelirden bir pay ödenmesi gerekiyor. Marsilya’dan bir yönetici, Mayıs ortasında “Manchester ile yeniden müzakere etmek için oldukça geç bir zaman” dedi. “OM’nin acil bir durumda satış yapmaya zorlayacak bir mali duruma düşmeden önce görüşmelere başlanması gerekirdi.”
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