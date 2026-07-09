Atlético Madrid, Mason Greenwood için istenen 50 milyon avroluk bedeli karşıladı; ancak Fenerbahçe hâlâ en güçlü aday konumunda, Marsilya ise bu hafta içinde transferle ilgili bir karar bekliyor

Atlético, Marsilya’nın belirlediği bedeli karşılayarak Greenwood’u transfer etme çabalarını hızlandırdı. L’Equipe’in haberine göre, İspanyol devi, 45 milyon avro değerinde bir teklifin yanı sıra 5 milyon avroluk ek primler sunarak Ligue 1 kulübünün mali beklentilerine uyum sağladı. Ancak, menajer komisyonlarının ve Greenwood’un Fransa’ya gelişinde maaş beklentilerini yönetmek amacıyla daha önce Marsilya ile mutabık kalınan belirli bir yeniden satış payının anlaşmaya dahil edilmesi nedeniyle, transfer süreci hâlâ karmaşık bir hal alıyor.

Colchoneros’un mali açıdan büyük bir çaba göstermesine rağmen, anlaşmanın yapısı mercek altına alınmış durumda. Marsilya, mümkün olan en yüksek net getiriyi elde etmeye kararlı. Toplam paket önemli olsa da, aracı komisyonları nedeniyle Marsilya, Atleti’nin teklifinin şu anda masada bulunan rakip tekliflerden daha avantajlı olup olmadığını hâlâ değerlendiriyor.



