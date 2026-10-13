Bu Şampiyonlar Ligi karşılaşması, taktik kimlik ile yapısal kırılganlık arasındaki mücadeleyi gözler önüne serdi. Diego Simeone maça net bir hedefle çıktı: Manchester United’ın yüksek tempolu geçiş oyununda ve seken toplarla başa çıkmada daha önce görülen sıkıntılarından yararlanmak. Geleneksel savunma sağlamlığını hücumdaki modern pozisyon değişimleriyle dengeleyen bir düzen kuran Atletico Madrid, uzun süre geride savunma yapmak zorunda kaldığında sık sık kırılgan görünen United’ın dengesini bozmayı amaçladı. Pablo Barrios’un erken golü ev sahibi ekip için aradığı başlangıç oldu. Atletico Madrid, %58’lik topa sahip olma oranına da yansıyan teknik güvenliği sayesinde oyunun temposunu belirledi ve sahadaki boşlukları değerlendirdi.

Carrick ise baskıyı karşılayıp Marcus Rashford ve Bryan Mbeumo üzerinden hızlı kontra ataklara çıkmak için tasarlanmış bir 4-2-3-1 düzeni uygulamaya çalıştı. Taktik hedef, Youri Tielemans ve Bruno Fernandes’in dikine pas yeteneğiyle Atletico Madrid’in bilinen orta bloğunu aşmaktı. Ancak bu plan ilk 60 saniye içinde sekteye uğradı. United, oyuna tepki vermek zorunda kaldı ve Simeone yönetiminde Avrupa’nın en uyumlu savunma birimlerinden biri olmayı sürdüren Atletico Madrid savunmasını aşmak için gereken yapısal dengeyi bulmakta zorlandı. Yoro’nun oyundan atılmasının ardından karşılaşma, taktik bir mücadele olmaktan çıkıp konuk ekip için bir disiplin krizine dönüştü.