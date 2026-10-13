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FBL-EUR-C1-ATLETICO MADRID-MAN UTDAFP
Mohamed Saeed
Çeviri:

Atletico Madrid - Manchester United taktik tahtası: Simeone'nin dikine oyunu ve Yoro'nun oyundan atılması Carrick'in sistemini deşifre ediyor

Atletico Madrid
The tactics board
M. United
Atletico Madrid - M. United
Şampiyonlar Ligi
D. Simeone
M. Carrick

Atletico Madrid, maçın başındaki yoğun baskısını ve taktik disiplinini birleştirerek Manchester United karşısında 2-0'lık üstün bir galibiyet aldı. Michael Carrick'in takımı, ilk dakikada yaşadığı olumsuzluğun ardından toparlanmakta zorlandı ve Leny Yoro'nun ikinci yarıda kırmızı kart görmesinden sonra direnci kırıldı.

Bu Şampiyonlar Ligi karşılaşması, taktik kimlik ile yapısal kırılganlık arasındaki mücadeleyi gözler önüne serdi. Diego Simeone maça net bir hedefle çıktı: Manchester United’ın yüksek tempolu geçiş oyununda ve seken toplarla başa çıkmada daha önce görülen sıkıntılarından yararlanmak. Geleneksel savunma sağlamlığını hücumdaki modern pozisyon değişimleriyle dengeleyen bir düzen kuran Atletico Madrid, uzun süre geride savunma yapmak zorunda kaldığında sık sık kırılgan görünen United’ın dengesini bozmayı amaçladı. Pablo Barrios’un erken golü ev sahibi ekip için aradığı başlangıç oldu. Atletico Madrid, %58’lik topa sahip olma oranına da yansıyan teknik güvenliği sayesinde oyunun temposunu belirledi ve sahadaki boşlukları değerlendirdi.

Carrick ise baskıyı karşılayıp Marcus Rashford ve Bryan Mbeumo üzerinden hızlı kontra ataklara çıkmak için tasarlanmış bir 4-2-3-1 düzeni uygulamaya çalıştı. Taktik hedef, Youri Tielemans ve Bruno Fernandes’in dikine pas yeteneğiyle Atletico Madrid’in bilinen orta bloğunu aşmaktı. Ancak bu plan ilk 60 saniye içinde sekteye uğradı. United, oyuna tepki vermek zorunda kaldı ve Simeone yönetiminde Avrupa’nın en uyumlu savunma birimlerinden biri olmayı sürdüren Atletico Madrid savunmasını aşmak için gereken yapısal dengeyi bulmakta zorlandı. Yoro’nun oyundan atılmasının ardından karşılaşma, taktik bir mücadele olmaktan çıkıp konuk ekip için bir disiplin krizine dönüştü.

  • Atletico Madrid'in taktik dizilişi

    Simeone, esnek bir 4-4-2 dizilişini tercih etti. Başarılarının anahtarı, bekler Alex Grimaldo ve Marcos Llorente'nin pozisyon alışıydı. İleri çıkıp kanatlarda genişlik sağlayarak United'ın kanat oyuncularını savunmada geriye çekilmeye zorladılar ve rakibin kontra atak tehdidini etkisiz hâle getirdiler. Johnny Cardoso ile golü atan Pablo Barrios'un merkezinde yer aldığı orta saha, Simeone'nin klasik hamle işaretlerinden biri olan ikinci topları kazanmaya odaklandı. United topu savunmadan uzaklaştırmaya çalıştığında Atletico Madrid'in merkezdeki ikilisi, topu yeniden kazanıp hücumu sürdürmek için doğru yerdeydi. Böylece toplam 11 şutla sonuçlanan boğucu baskı devam etti.

    Presin ne zaman başlayacağına ilişkin işaretler belirgindi ve oyuncular bunlara disiplinle uydu. Atletico Madrid, United'ın stoperlerine durmaksızın baskı yapmadı; bunun yerine pasın merkezdeki pivot bölgesine gelmesini bekledi. Tielemans veya Baleba topu kaleye sırtı dönük aldığında Julian Alvarez ve Kang-in Lee'nin öncülüğünde takım hâlinde baskı tuzağını devreye soktu. Bu da United'ı isabet ihtimali düşük uzun paslara zorladı; Dávid Hancko ve Cristian Romero bu pasları kolayca kesti.

    Hücumda Alex Baena ile Barrios arasındaki paslaşmalar olağanüstüydü. Baena'nın, ilk goldeki asistinde görüldüğü gibi, iç koridorlara kayabilmesi sayısal üstünlükler yarattı. United savunması ise savunma hattının bütünlüğünü bozmadan bu hareketleri takip edemedi.

  • Atletico de Madrid v Manchester United - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport

    Manchester United'ın taktik dizilişi

    United, savunmada 4-4-2 blokuna dönüşen bir 4-2-3-1 dizilişiyle sahaya çıktı. Carrick’in öncelikli kaygısı, özellikle Yoro olmak üzere genç stoper ikilisini korumaktı. Carlos Baleba ve Youri Tielemans’ı çift ön libero olarak kullanan United, Atletico’nun oyununu kanatlara yönlendirecek bir savunma hattı oluşturmayı ve bu bölgelerde beklerinin desteğiyle rakibe iki oyuncuyla baskı yapmayı umuyordu. Ancak savunma ile hücum arasındaki geçişte yaşanan hareketlilik eksikliği belirleyici oldu. United, önde baskı yapmakla geriye çekilmek arasında sık sık kararsız kaldı ve Baena’nın değerlendirebileceği geniş boşluklar bıraktı.

    Geriden oyun kurarken Bruno Fernandes’in stoperlerden top almak için derine gelmesine büyük ölçüde bağımlı kaldılar. Bu, baskıdan çıkmak için geçici bir çözüm sağlasa da United’ın en yaratıcı oyuncusunu hücumun son bölümünden uzaklaştırdı. Rashford ve Mbeumo kanatlarda yalnız kaldı; boş alanlara kaçıp topla buluşmak yerine çoğu zaman yüzleri kendi kalelerine dönükken pas aldılar.

    Hava toplarında etkili bir oyuncunun bulunmaması da taktik planı aksattı. United, dokuz hava topu mücadelesinin yalnızca dördünü kazanırken Atletico da dört mücadele kazandı. Bu nedenle uzun toplarla çıkma girişimlerinde top sürekli İspanyol ekibine döndü. Taktik açıdan yaşanan bu tıkanmanın yarattığı hayal kırıklığı Rashford’un gördüğü sarı kartta kendini gösterdi ve sonunda Yoro’nun oyundan atılmasıyla doruğa ulaştı.

  • FBL-EUR-C1-ATLETICO MADRID-MAN UTDAFP

    Taktik satranç mücadelesi

    Maçın kaderini belirleyen taktik mücadele, United’ın bekleriyle stoperleri arasındaki iç koridorlarda yaşandı. Simeone, Dalot ile Yoro’nun yatay alan paylaşımında zaman zaman uyumsuz kaldığını tespit etti. Kang-in Lee ve Baena’yı bu koridorlarda konumlandırarak United’ın savunma hattını daralmaya zorlayan Atletico, Grimaldo’nun orta yapabilmesi için kanatlarda alan açtı. United’ın oyunda bir türlü üstünlük kuramamasının başlıca nedeni bu eşleşme sorunuydu: Sahanın genişliğini savunmaya çalışırken orta bölgede sürekli açık veriyordu.

    Simeone, topa sahip olarak United’ın savunma düzenini yönlendirdi ve taktik mücadeleyi açıkça kazandı. Topu uzun süre elinde tutan Atletico, 578 pas yaparken United 398 pasta kaldı; bu da konuk ekibi fiziksel ve zihinsel olarak yıprattı. Carrick’in kontra atak umuduyla kanat oyuncularını ileride tutma kararı ters tepti; bekleri ilk yarı boyunca ikiye bir durumlarda yalnız kaldı. Atletico’nun sol kanattaki sayısal üstünlüğüne karşı taktiksel bir çözüm bulunamaması, sonunda kırmızı karta ve ikinci gole yol açan savunma hatalarını beraberinde getirdi.

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  • Maç içi değişiklikler

    İkinci yarıda, özellikle Yoro'nun 74. dakikada gördüğü kırmızı kartın ardından önemli taktik değişiklikler yaşandı. Kırmızı karttan önce Carrick, 66. dakikada Joshua Zirkzee ve Mason Mount'u oyuna aldı. Presi artırıp Atletico'yu hataya zorlamak için daha hücumcu bir 4-3-3 düzenine geçti. United kısa bir süre daha kompakt göründü ancak kırmızı kart Carrick'i geri çekilmeye zorladı.

    Carrick, savunmayı güçlendirmek için Harry Maguire ve Matheus Cunha'yı oyuna alarak hücum anlayışından ödün verdi ve zorunlu olarak 4-4-1 düzenine geçti. Simeone ise Ademola Lookman ve Jonathan David'i oyuna alıp yorgun ve 10 kişi kalmış savunmaya karşı dikine hücumlara taze bir güç kattı. Lookman'ın David'in asistiyle 79. dakikada attığı gol, bu değişikliklerin doğrudan sonucuydu. Atletico, topa sahip olarak oyunu kontrol etmekten vazgeçip United'ın sayısal dezavantajından yararlanarak boş alanları acımasızca değerlendirdi.


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    Sonuç

    Atletico'nun maç boyunca sürdürdüğü dikine baskı ve iç koridorlarda kurduğu sayısal üstünlük, karşılaşmanın sonucunu belirledi. İlk dakikada gelen gol, Simeone'nin oyunun taktiksel ve psikolojik koşullarını belirlemesini sağladı; maçta öne geçmeye uygun bir yapıya sahip olmayan United'ı skoru kovalamak zorunda bıraktı. Yoro'nun kırmızı kartı son darbeydi, ancak Atletico'nun topu daha iyi koruması ve saha hâkimiyeti zaten United'a sorun yaratmıştı. Simeone'nin oyuncu değişiklikleri, özellikle Lookman'ı oyuna alması, bu üstünlüğü kesin bir 2-0'lık galibiyete dönüştürdü.

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