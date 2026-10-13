Atletico Madrid-Manchester United: Klasik maçta Manchester United, Metropolitano'daki baskıya direndi

Taktik plan ilk düdükten itibaren açıktı ancak United, daha oyununa alışamadan geriye düştü. 7. dakikada Renan Lodi, yerinde çakılı kalan United savunmasını aşan tehlikeli bir orta yaptı. Savunmacıların arasına sezgileriyle sızan Joao Felix, topa uçarak sert bir kafa vuruşu yaptı. Top direğin iç kısmına çarpıp ağlara gitti. Stat, İngiliz ekibini adeta kendi yarı sahasına iten sağır edici bir uğultuyla ayağa kalktı.

İlk yarının kalan bölümünde Atletico, kontrollü agresifliğin örneğini sergiledi. Savunmaya çekilip rakiplerine baskı yaptı ve pas kanallarını kapatarak United’ı amaçsız yan paslara zorladı. Etkisiz kalan konuk ekip, ilk 45 dakikada kaleyi bulan tek bir şut bile çekemedi. Teknik alanında bir an olsun durmayan Simeone, sahayı United’ın topa her dokunuşunda kırmızı-beyaz formalı oyuncuların baskısıyla karşılaştığı bir mayın tarlasına çevirmişti.