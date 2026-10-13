Madrid’in ışıkları altındaki Avrupa gecelerinin kendine özgü, neredeyse boğucu bir yoğunluğu vardır. Şubat 2022’de Manchester United, beceri kadar soğukkanlılığın da sınanacağı Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçı için Wanda Metropolitano’ya gitti. Havaya meşalelerin kokusu ve Atletico Madrid taraftarlarının dinmek bilmeyen ritmik tezahüratları hâkimdi. Ortaya çıkan atmosfer, konuk takımları adeta yutacak kadar bunaltıcıydı. Manchester United için bu, Diego Simeone’nin savunma labirentinin kalbine yapılan bir yolculuktu.
Atletico Madrid-Manchester United: Klasik maçta Manchester United, Metropolitano'daki baskıya direndi
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Ev sahibi ekipten çok hızlı başlangıç
Taktik plan ilk düdükten itibaren açıktı ancak United, daha oyununa alışamadan geriye düştü. 7. dakikada Renan Lodi, yerinde çakılı kalan United savunmasını aşan tehlikeli bir orta yaptı. Savunmacıların arasına sezgileriyle sızan Joao Felix, topa uçarak sert bir kafa vuruşu yaptı. Top direğin iç kısmına çarpıp ağlara gitti. Stat, İngiliz ekibini adeta kendi yarı sahasına iten sağır edici bir uğultuyla ayağa kalktı.
İlk yarının kalan bölümünde Atletico, kontrollü agresifliğin örneğini sergiledi. Savunmaya çekilip rakiplerine baskı yaptı ve pas kanallarını kapatarak United’ı amaçsız yan paslara zorladı. Etkisiz kalan konuk ekip, ilk 45 dakikada kaleyi bulan tek bir şut bile çekemedi. Teknik alanında bir an olsun durmayan Simeone, sahayı United’ın topa her dokunuşunda kırmızı-beyaz formalı oyuncuların baskısıyla karşılaştığı bir mayın tarlasına çevirmişti.
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United tutunmanın yolunu arıyor
İkinci yarıda Ralf Rangnick’in oyuncuları maça ortak olmaya çalıştı ancak hayal kırıklıkları giderek arttı. Bruno Fernandes, rakip oyuncuların arasında etkisiz kaldı. Bir zamanlar başrolü oynadığı şehre dönen Cristiano Ronaldo ise topa her yaklaştığında ıslıklarla karşılandı. Atletico Madrid, hızlı hücumlarda tehlike yaratmayı sürdürdü. Yön değiştiren bir şutun direğe çarpmasıyla farkı neredeyse ikiye çıkarıyordu. Deplasmandaki United taraftarları ise atkılarına sarılıp çaresizlik içinde sessizce bekledi.
Maçın son on dakikasına yaklaşılırken karşılaşma, sağlam bir savunmaya dayanan tipik bir Simeone sonucuyla, ev sahibinin 1-0’lık galibiyetiyle bitecek gibi görünüyordu. Ancak Şampiyonlar Ligi’nin öngörülemezliği kendini gösterdi. Rangnick, son bir hamleyle genç Anthony Elanga’yı oyuna aldı. Bu değişiklik eşleşmenin seyrini değiştirecek ve oyunun genelinde pek de hak etmediği bir fırsatı United’a sunacaktı.
- AFP
Madrid'de son anda gelen kurtuluş
80. dakikada beklenen gol nihayet geldi. Uzun süre sessiz kalan Fernandes, yorulmaya başlayan Atleti savunmasındaki boşluğu gördü ve Elanga’nın koşu yoluna kusursuz ayarlanmış bir ara pası gönderdi. Genç oyuncu soğukkanlılığını koruyarak maçtaki ilk etkili dokunuşunda topu ayağının içiyle Jan Oblak’ın yanından uzak köşeye yolladı. Üst tribünlerdeki küçük United taraftar grubu sevinçten ayağa fırladı; rahatlama çığlıkları, geri kalanı şaşkınlığa bürünmüş Metropolitano’da yankılandı.
Maç 1-1 sona erdi. Gece boyunca yaşadığı zorluklar düşünüldüğünde bu sonuç United için galibiyet gibi hissettirdi. Karşılaşmaya, Atletico’nun disiplinli savunma düzeni ile United altyapısından yetişen bir oyuncunun tek bir andaki bireysel ustalığı arasındaki tezat damga vurdu. Madrid’deki bu gece, Avrupa’nın en üst düzey turnuvasında tarihin çoğu zaman küçük anlarda yazıldığını ve bir anlık konsantrasyon kaybının doksan dakikalık kusursuz savunmayı boşa çıkarabileceğini hepimize hatırlattı.
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