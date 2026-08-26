Sert bir çıkış. Atletico Madrid buna razı değil ve doğrudan Barcelona'yı hedef alıyor, çünkü aylardır Arjantinli forvet Julian Alvarez'i kadrosuna katmak için baskı yapıyor: “Oyuncu bir mağdurlaştırmaya maruz kalıyor, ancak Julián meselesinin tek mağduru biziz” denildi, Marca'ya yayımlanan bir açıklama aracılığıyla. “Bize ekonomik ve sosyal açıdan zarar verdiler. Onu Barça'ya satma ihtimali yüzde 0. Bu durum parayla ilgili değil, haysiyetle ilgili. Onu Barça'ya satma ihtimali yüzde 0”.





Ardından sözlerini şöyle noktalıyor: “Birçok yalan ve yarım gerçekten oluşan bir kampanya var. Bunun bedelini ödeyen tek taraf Atlético”.