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Çeviri:

Atletico Madrid: "Mağdur olan biziz, Julian Alvarez'i Barcelona'ya satma ihtimalimiz yüzde 0. İşin içinde onur var"

J. Alvarez
Transfers
Barcelona
Atletico Madrid

Atletico Madrid, Barcelona’ya sert çıktı: Araña gelecek yıl Barcelona forması giymeyecek.

Sert bir çıkış. Atletico Madrid buna razı değil ve doğrudan Barcelona'yı hedef alıyor, çünkü aylardır Arjantinli forvet Julian Alvarez'i kadrosuna katmak için baskı yapıyor: “Oyuncu bir mağdurlaştırmaya maruz kalıyor, ancak Julián meselesinin tek mağduru biziz” denildi, Marca'ya yayımlanan bir açıklama aracılığıyla. “Bize ekonomik ve sosyal açıdan zarar verdiler. Onu Barça'ya satma ihtimali yüzde 0. Bu durum parayla ilgili değil, haysiyetle ilgili. Onu Barça'ya satma ihtimali yüzde 0”.


Ardından sözlerini şöyle noktalıyor: “Birçok yalan ve yarım gerçekten oluşan bir kampanya var. Bunun bedelini ödeyen tek taraf Atlético”.

  • Barcelona ve Alvarez’in menajeri hakkında suç duyurusunda bulunuldu

    Marcagazetesinin haberine göre Atletico Madrid çıkarlarını savunmayı sürdürecek, bu nedenle daha önce sunulan şikayet güncellenerek hem Barcelona'nın hem de aylardır oyuncunun ayrılması için çalışan Julian Alvarez'in menajeri Fernando Hidalgo'nun yaptığı her şeyi kapsayacak. Eski Manchester City oyuncusu geçen mart ayında kendisini en çok kazanan oyuncu yapacak sözleşme uzatma teklifine hayır dedi (maaşı 7 milyon eurodan 10 milyon euroya çıkacaktı) ve kulüp yönetiminin belirlediği son tarihe uymayı reddetti: 20 Haziran'a kadar gelmesi gereken 150 milyon euroluk bir teklif (komisyonlar hariç). Bu teklif, Julián dosyasında artık yeter deme kararı alan Atlético'nun ofislerine hiç ulaşmadı.



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  • ALVAREZ ruh sağlığıyla “oynuyor”

    Atletico Madrid, Marca'nın yazdığına göre, şu anda ortaya çıkan durum nedeniyle duygusal olarak sarsılmış olan forvete sağlık ekibiyle destek vermeyi ve yanında olmayı sürdürecek. Ancak aynı zamanda ruh sağlığı gibi son derece hassas meselelerle ve kaygı ya da depresyon gibi sorunlarla "oynanmasını" kabul edilemez buluyor.

  • Barcelona pes etmiyor

    Barcelona Başkanı Joan Laporta, bugün kulübün resmi kanallarına Julian Alvarez hakkında yeniden konuştu: “Oyuncuyla çok ilgileniyoruz ve Atletico Madrid’e büyük saygı çerçevesinde bir teklif yaptık; kabul edilmesini umuyoruz. Oyuncu hakkında görüşmeye açık olmaları halinde, daha önce yaptığımız ve transfer döneminin son gününe kadar geçerli olan tekliften yeniden başlayarak onu almaya hazır olacağımızı biliyoruz”.

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