Atletico Madrid maçı öncesinde Raphinha'nın sakatlığıyla sarsılan Barcelona, iki oyuncunun da sahalara dönebileceği haberiyle moral buldu
Blaugrana'nın savunma ikilisi geri dönüyor
Milli maç arası sonrasında kritik bir dönemde Flick’in savunma seçenekleri güçlendi. Hem Kounde hem de Balde, bir aylık aradan sonra tıbbi ekipten resmi maçlara dönmek için yeşil ışık aldı. Geçen ayın başından beri sahalardan uzak kalan bu iki oyuncu, lig liderinin bek pozisyonlarında uzman seçenek sıkıntısı çekmesine neden olmuştu. Sezonun belirleyici aşamasına girilirken, bu iki oyuncunun sahalara dönebilmesi teknik ekip için büyük bir rahatlama oldu.
Sakatlık cephesinden karışık haberler
Kounde ve Balde'nin geri dönüşü umut verici olsa da, lig lideri takımın başkente doğru yola çıkarken her şey yolunda değil. Kulübün sağlık ekibi, Raphinha'nın Brezilya milli takımında görev yaparken yaşadığı sakatlık nedeniyle bu maçta forma giyemeyeceğini doğruladı; bu durum, Flick'i en verimli hücum silahlarından birini mahrum bırakıyor. Ayrıca, Frenkie de Jong ve Andreas Christensen'in de kadroda yer almaması nedeniyle orta saha kadrosu biraz zayıf kalmaya devam ediyor.
Flick'in kadro seçimi kesinleşti
Madrid deplasmanı için kadro kesinleşti. Lamine Yamal, Robert Lewandowski ve Pedri’nin yanı sıra La Masia’dan Eder Aller, Xavi Espart ve Tommy de kadroda yer alıyor. Atletico ile karşılaşacak olan Blaugrana, La Liga’daki liderliğini korumak için üç puanı almayı hedefliyor; Real Madrid ise ikinci sırada, sadece dört puan geride bulunuyor.
Şimdi ne olacak?
Bu maçın ardından Barça ve Atlético tekrar karşı karşıya gelecek, ancak bu kez Şampiyonlar Ligi çeyrek finallerinde. Flick'in takımı, rövanş maçında Los Rojiblancos ile karşılaşmadan önce Katalan derbisinde Espanyol'a konuk olacak.