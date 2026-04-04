Milli maç arası sonrasında kritik bir dönemde Flick’in savunma seçenekleri güçlendi. Hem Kounde hem de Balde, bir aylık aradan sonra tıbbi ekipten resmi maçlara dönmek için yeşil ışık aldı. Geçen ayın başından beri sahalardan uzak kalan bu iki oyuncu, lig liderinin bek pozisyonlarında uzman seçenek sıkıntısı çekmesine neden olmuştu. Sezonun belirleyici aşamasına girilirken, bu iki oyuncunun sahalara dönebilmesi teknik ekip için büyük bir rahatlama oldu.