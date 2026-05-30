Getty Images Sport
Çeviri:
Atlético Madrid, Lamine Yamal, Raphinha ve Pedri'yi kadrosuna kattı; İspanyol kulüp, Julian Alvarez'e yönelik "karalama kampanyası" nedeniyle Barcelona'ya karşı sert bir hamle yaptı
Atlético, Barcelona ile ilgili spekülasyonlara yanıt verdi
Los Rojiblancos, Cuma günü Barcelona'nın yıldızları Lamine Yamal, Raphinha ve Pedri'nin Atlético formaları giydiği düzenlenmiş görseller paylaşarak sıra dışı bir sosyal medya kampanyası başlattı. Bu paylaşımlar, Alvarez'in Camp Nou'ya transfer olacağına dair devam eden spekülasyonları alay etmek amacıyla tasarlandı. Kulüp ayrıca Barcelona oyuncuları için şakacı bir şekilde "teklifler" yayınladı. Yamal'ın durumunda Atlético, konser biletleri, yıllık abonelik ve bir torba ayçekirdeği teklif ederek, kendi kadrolarını çevreleyen transfer söylentilerinin gerçekçi olmadığını vurguladı.
Atlético, Barcelona'yı Alvarez'i transfer hedefine aldığını iddia ediyor
Kampanya kısa sürede internette ilgi gördü ve yaz transfer dönemi öncesinde Alvarez’i Barcelona ile ilişkilendiren ısrarlı haberlere karşı Atlético’nun daha geniş kapsamlı tepkisinin bir parçası oldu. Atlético, sosyal medyada transfer söylentilerine yönelik sert ifadeler içeren bir açıklama yayınladı. Kulüp şöyle dedi: “Unutmayın, bu sahte paylaşımı oluşturmak sadece beş dakikamızı aldı. Gerçekliğin değiştirilebildiği bir çağda yaşıyoruz. Gördüğünüz her şeye inanmayın, özellikle de Barça ile ilgiliyse.
"Son olarak, bu fırsatı değerlendirerek FC Barcelona'nın sportif direktörüne Brezilya pazarındaki scouting ekibimize katılmasını teklif ettiğimiz iddialarını kategorik olarak yalanlamak istiyoruz. Hayır, Atletico de Madrid asla böyle bir şey yapmaz. Ancak, son birkaç aydır oyuncularımızdan birine karşı acımasız bir karalama kampanyasına maruz kalıyoruz.
"Kasıtlı sızıntılar, yalan haberler, sürekli saygısızlık, küçük hikayeler uyduran propaganda makinesinin culé versiyonu, kafa kafaya karşılaşmalar öncesindeki telefon görüşmeleri… Ama elbette, hakemlerin başkan yardımcısını maaşlı çalışanımız yapmak ya da oyuncuları kaydetmek için siyasi iyiliklere güvenmek de aklımızın ucundan bile geçmez. SAYGI ve DEĞERLER."
Atlético kesin bir tavır sergiledi
Barça ile ilgili söylentiler sürse de Atlético, Alvarez'in satılık olmadığı konusunda kararlılığını sürdürüyor. Kulübün, potansiyel alıcıları caydırmak amacıyla Arjantinli milli oyuncuya 130 milyon sterlinlik bir değer biçtiği bildiriliyor. Madrid ekibi, Alvarez'i çevreleyen söylentilerin, oyuncunun piyasa değerini düşürme ya da oyuncu üzerinde baskı oluşturma girişimleriyle bağlantılı olduğuna inanıyor.
- (C)Getty images
Gergin bir yaz mücadelesi bizi bekliyor
İspanya futbolunda yaz transfer dönemi 1 Temmuz'da başlıyor ve Atlético, Alvarez konusunda tutumunu net bir şekilde ortaya koydu. Kulüp, forvet oyuncusunu kadrosunda tutmaya kararlı ve gelecekte ortaya çıkabilecek her türlü spekülasyona kamuoyu önünde yanıt vermeye hazır görünüyor. Barcelona ise Atlético'nun iddialarına ilişkin herhangi bir yorumda bulunmadı. Ancak son gelişmeler, iki kulüp arasındaki gerginliği tırmandırdı ve transfer piyasasında hararetli bir yaz döneminin habercisi olabilir.