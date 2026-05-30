Kampanya kısa sürede internette ilgi gördü ve yaz transfer dönemi öncesinde Alvarez’i Barcelona ile ilişkilendiren ısrarlı haberlere karşı Atlético’nun daha geniş kapsamlı tepkisinin bir parçası oldu. Atlético, sosyal medyada transfer söylentilerine yönelik sert ifadeler içeren bir açıklama yayınladı. Kulüp şöyle dedi: “Unutmayın, bu sahte paylaşımı oluşturmak sadece beş dakikamızı aldı. Gerçekliğin değiştirilebildiği bir çağda yaşıyoruz. Gördüğünüz her şeye inanmayın, özellikle de Barça ile ilgiliyse.

"Son olarak, bu fırsatı değerlendirerek FC Barcelona'nın sportif direktörüne Brezilya pazarındaki scouting ekibimize katılmasını teklif ettiğimiz iddialarını kategorik olarak yalanlamak istiyoruz. Hayır, Atletico de Madrid asla böyle bir şey yapmaz. Ancak, son birkaç aydır oyuncularımızdan birine karşı acımasız bir karalama kampanyasına maruz kalıyoruz.

"Kasıtlı sızıntılar, yalan haberler, sürekli saygısızlık, küçük hikayeler uyduran propaganda makinesinin culé versiyonu, kafa kafaya karşılaşmalar öncesindeki telefon görüşmeleri… Ama elbette, hakemlerin başkan yardımcısını maaşlı çalışanımız yapmak ya da oyuncuları kaydetmek için siyasi iyiliklere güvenmek de aklımızın ucundan bile geçmez. SAYGI ve DEĞERLER."







