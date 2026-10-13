Senne Lammens - 6/10

Genç kaleci daha ilk dakikada Barrios'tan gol yiyerek baskı altında kaldı. Üç kurtarış yapsa da Atletico'nun önde baskısı nedeniyle topu oyuna sokarken sık sık acele etti. Bu da United'ın düşük topa sahip olma oranında etkili oldu.

Leny Yoro - 4/10

Genç Fransız için felaket bir akşamdı. Analistlerin ifadesiyle sık sık «sinir küpü» gibi görünen Yoro, 74. dakikada doğrudan kırmızı kart görerek maçtan erken ayrıldı ve United'ın geri dönüş umutlarını fiilen bitirdi.

Lisandro Martinez - 5/10

Savunmanın merkezinde her zamanki otoritesini ortaya koyamadı. Julian Alvarez'in hareketliliği karşısında savunma çizgisini korumakta zorlandı ve ilk golde boşluğu yeterince kapatamadı.

Diogo Dalot - 5/10

Dalot'tan, sık sık dengesiz bir hâl alan 4-2-3-1 dizilişinde oyuna genişlik katması beklendi. Topu 13 kez uzaklaştıran savunma hattında yer aldı ancak Grimaldo'nun bindirmeleriyle başa çıkmakta zorlandı.

Ayden Heaven - 5/10

Maçın son bölümünde Harry Maguire'ın yerine oyuna giren Heaven, Şampiyonlar Ligi'nin temposuna ayak uydurmakta zorlandı. 80. dakikada oyundan çıkmadan önce Atletico'nun hızlı geçişlerinde sık sık geride kaldı.



