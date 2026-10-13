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Atletico de Madrid v Manchester United - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport
Mohamed Saeed
Çeviri:

Atletico Madrid karşısında Manchester United oyuncu puanları: Leny Yoro kırmızı kart gördü, Michael Carrick'in öğrencileri İspanya'da dağıldı

M. United
Player ratings
Atletico Madrid
L. Yoro
Atletico Madrid - M. United
Şampiyonlar Ligi
B. Mbeumo
M. Carrick
B. Fernandes

Manchester United, Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid'e 2-0 yenildiği maçta taktiksel ve disiplin açısından dağıldı. Pablo Barrios'un ilk dakikadaki golü ve Leny Yoro'nun ikinci yarıda gördüğü kırmızı kart, Michael Carrick'in takımının işini fazlasıyla zorlaştırdı.

Manchester United’ın Riyadh Air Metropolitano deplasmanındaki planları, savunmadaki hantallık ve disiplini koruyamaması nedeniyle bozuldu. Pablo Barrios, konuk ekibin orta bloğundaki boşluğu değerlendirip Atletico’yu öne geçirince taktik plan daha ilk 60 saniyede çöktü.

Topa sahip olmakta zorlanan United, maçı yalnızca %42 topla oynama oranıyla tamamladı. Diego Simeone’nin disiplinli 4-4-2 dizilişi karşısında baskı altında kalan konuk ekip, ev sahibinin oyunun temposunu belirlemesine engel olamadı ve ancak gol olma ihtimali düşük pozisyonlardan şut çekebildi.

İkinci yarı da Michael Carrick’in takımına rahat nefes aldırmadı. Özellikle Leny Yoro’nun 74. dakikada oyundan atılması, United’ı sahadaki düzenini tamamen geriye çekmeye zorladı. Sayısal üstünlüğü ele geçiren Atletico, son bölümde farkı ikiye çıkaran Ademola Lookman sayesinde üstünlüğünü etkili bir şekilde skora yansıttı ve United’ın Madrid’den eli boş dönmesini sağladı.

Manchester United dokuz şut çekse de merkezden etkili olamaması ve giderek uzayan sakatlık listesi, bu 2-0’lık yenilgide geri dönüş ihtimalini son düdükten çok önce matematiksel açıdan son derece düşük hâle getirdi.

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    Kaleci ve savunma

    Senne Lammens - 6/10

    Genç kaleci daha ilk dakikada Barrios'tan gol yiyerek baskı altında kaldı. Üç kurtarış yapsa da Atletico'nun önde baskısı nedeniyle topu oyuna sokarken sık sık acele etti. Bu da United'ın düşük topa sahip olma oranında etkili oldu.

    Leny Yoro - 4/10

    Genç Fransız için felaket bir akşamdı. Analistlerin ifadesiyle sık sık «sinir küpü» gibi görünen Yoro, 74. dakikada doğrudan kırmızı kart görerek maçtan erken ayrıldı ve United'ın geri dönüş umutlarını fiilen bitirdi.

    Lisandro Martinez - 5/10

    Savunmanın merkezinde her zamanki otoritesini ortaya koyamadı. Julian Alvarez'in hareketliliği karşısında savunma çizgisini korumakta zorlandı ve ilk golde boşluğu yeterince kapatamadı.

    Diogo Dalot - 5/10

    Dalot'tan, sık sık dengesiz bir hâl alan 4-2-3-1 dizilişinde oyuna genişlik katması beklendi. Topu 13 kez uzaklaştıran savunma hattında yer aldı ancak Grimaldo'nun bindirmeleriyle başa çıkmakta zorlandı.

    Ayden Heaven - 5/10

    Maçın son bölümünde Harry Maguire'ın yerine oyuna giren Heaven, Şampiyonlar Ligi'nin temposuna ayak uydurmakta zorlandı. 80. dakikada oyundan çıkmadan önce Atletico'nun hızlı geçişlerinde sık sık geride kaldı.


  • Atletico de Madrid v Manchester United - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport

    Orta saha

    Youri Tielemans - 5/10

    Orta sahanın merkezinde bir türlü ritim bulamadı. İkili mücadelelerin çoğunda rakiplerine üstünlük kuramadı ve United'ın orta sahasının büyük ölçüde etkisiz kaldığı performansının ardından 66. dakikada oyundan alındı.

    Andrey Santos - 6/10

    Zaman zaman çalışkanlığıyla dikkat çekse de savunma hattı ile hücumcular arasındaki boşluğu kapatamadı. Atletico topa hükmettikçe (%58) oyundaki etkisi azaldı.

    Carlos Baleba - 5/10

    Alex Baena ve Barrios'u durdurmak için gereken taktik disiplin konusunda zorlandı. Savunmanın önünde gereken korumayı sağlayamayınca 66. dakikada oyundan alındı.

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    Hücum

    Bruno Fernandes - 6/10

    Kaptan oyunu hareketlendirmeye çalıştı ancak sık sık yalnız kaldı. Atletico Madrid'in sıkı orta sahası karşısında son pası bulmakta zorlandı ve 80. dakikada oyundan alındı.

    Marcus Rashford - 5/10

    İngiltere millî takım oyuncusu için hayal kırıklığı yaratan bir geceydi. 52. dakikada sarı kart gördü ve kaleyi bulan şut çekemeden 60. dakikadan kısa süre sonra oyundan alındı.

    Bryan Mbeumo - 7/10

    Mbeumo hücumun odak noktasında çok çalıştı ancak önüne pek az fırsat geldi. United'ın beklenen gol (xG) değeri yalnızca 0,98'de kalırken Jan Oblak'ı ciddi biçimde sınayacak pasları alamadı.


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    Yedekler ve teknik direktör

    Joshua Zirkzee - 5/10

    Hücuma farklı bir özellik katması için 66. dakikada oyuna girdi ancak kısa süre sonra Yoro'nun kırmızı kart görmesi, onu planlanandan daha savunmacı bir rol üstlenmek zorunda bıraktı.

    Mason Mount - 5/10

    Orta sahaya enerji katması için 66. dakikada oyuna girdi ancak Atletico topu ustalıkla ayağında tuttuğu için sahada kaldığı sürenin büyük bölümünü topun peşinde koşarak geçirdi.

    Amad Diallo - 5/10

    66. dakikada Rashford'un yerine oyuna girdi. Bir şeyler yapma isteği gösterdi ancak son 15 dakikada takımının sayısal dezavantajı nedeniyle etkisi sınırlı kaldı.

    Harry Maguire - 5/10

    Yoro'nun kırmızı kartının ardından eksilen savunmaya istikrar kazandırmak için 80. dakikada oyuna alındı. Farkın daha da açılmasını önlemeye yardımcı oldu ancak maç zaten kaybedilmişti.

    Matheus Cunha - 5/10

    80. dakikada oyuna giren Cunha'nın skoru etkilemek için çok az zamanı vardı.

    Michael Carrick - 5/10

    Altı yıldız oyuncunun forma giyememesine yol açan sakatlık krizi Carrick'in elini kolunu bağladı. Taktik planının bedelini erken dakikalarda ödedi. Orta sahadaki dengesizliğe çok geç kalana kadar müdahale edemedi; oyuncularının sergilediği disiplinsizlik de maç yönetimine gölge düşürdü.

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