Manchester United’ın Riyadh Air Metropolitano deplasmanındaki planları, savunmadaki hantallık ve disiplini koruyamaması nedeniyle bozuldu. Pablo Barrios, konuk ekibin orta bloğundaki boşluğu değerlendirip Atletico’yu öne geçirince taktik plan daha ilk 60 saniyede çöktü.
Topa sahip olmakta zorlanan United, maçı yalnızca %42 topla oynama oranıyla tamamladı. Diego Simeone’nin disiplinli 4-4-2 dizilişi karşısında baskı altında kalan konuk ekip, ev sahibinin oyunun temposunu belirlemesine engel olamadı ve ancak gol olma ihtimali düşük pozisyonlardan şut çekebildi.
İkinci yarı da Michael Carrick’in takımına rahat nefes aldırmadı. Özellikle Leny Yoro’nun 74. dakikada oyundan atılması, United’ı sahadaki düzenini tamamen geriye çekmeye zorladı. Sayısal üstünlüğü ele geçiren Atletico, son bölümde farkı ikiye çıkaran Ademola Lookman sayesinde üstünlüğünü etkili bir şekilde skora yansıttı ve United’ın Madrid’den eli boş dönmesini sağladı.
Manchester United dokuz şut çekse de merkezden etkili olamaması ve giderek uzayan sakatlık listesi, bu 2-0’lık yenilgide geri dönüş ihtimalini son düdükten çok önce matematiksel açıdan son derece düşük hâle getirdi.