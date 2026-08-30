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Atletico Madrid, Kanadalı oyuncunun Torino'dan ayrılığa kapı aralamasının ardından Juventus forveti Jonathan David için satın alma opsiyonlu kiralama teklifiyle resmi teklif sundu
Atleti, David için harekete geçti
Yaz transfer döneminin son 48 saatine girilirken, Atletico Madrid David için öne çıkan başlıca talip konumuna geldi. İspanyol devi, geçen yaz büyük beklentilerle Torino'ya gelen ancak teknik direktör Luciano Spalletti yönetiminde istikrarlı bir ritim yakalayamayan Kanadalı forvet için Juventus'a resmen bir teklif sundu.
Transfer uzmanı Fabrizio Romano'ya göre, teklif satın alma opsiyonlu ilk kiralama anlaşması şeklinde ve kalıcı transfer anlaşmasının mali detaylarına ilişkin görüşmeler şu anda sürüyor.
Bu hamle, Atletico Madrid hücum hattında önemli bir çalkantının yaşandığı bir dönemde geldi. Julian Alvarez'in transfer döneminin son bölümünde Barcelona'ya sansasyonel bir transfer yapacağı yönündeki iddialar güçlenirken, Diego Simeone kadrosunun rekabetçi kalmasını sağlamak için takviyeye acil ihtiyaç duyuyor.
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Juventus, yerini dolduracak oyuncu arıyor
Juventus, David'in ayrılığını kolaylaştırmaya açık olsa da, hücum hattında kendisini eksik bırakmaya hazır değil. Sportif direktör Frederic Massara liderliğindeki Bianconeri yönetimi, uygun bir halef belirlenip kadroya katıldıktan sonra anlaşmaya ancak o zaman son onayı vereceğini net şekilde ortaya koydu.
Kulüp, durumu hızlıca çözmek için baskı altında; çünkü David takımın en çok kazanan oyuncularından biri ve maaşının bütçeden çıkması, gelecekteki yatırımlar için mali yapıda çok ihtiyaç duyulan bir nefes alanı sağlayacak.
Durum, forvetin Spalletti'nin taktik düzenindeki mevcut konumu nedeniyle daha da karmaşık hale geliyor. Damien Comolli liderliğindeki bir yönetim döneminde bonservissiz olarak transfer edilmiş olsa da David, mevcut sistem içinde kare deliğe yuvarlak çivi gibi göründü.
Mateta birincil hedef olarak öne çıkıyor
David'ın ayrılığı beklentisiyle Juventus, ileri uçta yeni bir fiziksel güç arayışında şimdiden seçeneklerini daralttı. Crystal Palace forveti Jean-Philippe Mateta, İtalyan devine katılmak için öne çıkan aday olarak belirdi; haberler, bu transferin önünü açmak için Kanadalı forvet Jonathan David'in ayrılığının temel ön koşul olduğunu öne sürüyor.
Mateta'nın peşine düşülmesi, Juventus'un transfer stratejisindeki bir değişime işaret ediyor; daha hareketli, ikinci forvet profillerinden uzaklaşılıp geleneksel dokuz numaralara yöneliniyor. Kulüp daha önce Joshua Zirkzee ve Premier League'den çeşitli yetenekler dahil olmak üzere başka seçenekleri de değerlendirmişti, ancak Fransız oyuncunun uygun durumu ve Torino'ya gitme isteği onu kısa listenin zirvesine taşıdı.
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David'ın ayrılığı için son geri sayım
Süre sonuna doğru geri sayım sürerken, tüm gözler Juventus'un David'in Madrid'e uçuşuna onay verebilmek için gelecek transferlerini zamanında tamamlayıp tamamlayamayacağına çevrilmiş durumda. Kanadalı oyuncunun Torino'daki dönemi doğal sonuna yaklaşıyor gibi görünüyor; birçok gözlemci, bu ortaklığın iki taraf için de işlemediğine dikkat çekiyor.
İspanya'ya yapılacak bir transfer, David'e kariyerini yeniden canlandırması için ihtiyaç duyduğu platformu sağlayabilirken, Juventus'un da Spalletti'nin kadro için uzun vadeli vizyonuna daha uygun bir oyuncuya yeniden yatırım yapmasına olanak tanıyabilir.
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