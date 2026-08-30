Juventus, David'in ayrılığını kolaylaştırmaya açık olsa da, hücum hattında kendisini eksik bırakmaya hazır değil. Sportif direktör Frederic Massara liderliğindeki Bianconeri yönetimi, uygun bir halef belirlenip kadroya katıldıktan sonra anlaşmaya ancak o zaman son onayı vereceğini net şekilde ortaya koydu.

Kulüp, durumu hızlıca çözmek için baskı altında; çünkü David takımın en çok kazanan oyuncularından biri ve maaşının bütçeden çıkması, gelecekteki yatırımlar için mali yapıda çok ihtiyaç duyulan bir nefes alanı sağlayacak.

Durum, forvetin Spalletti'nin taktik düzenindeki mevcut konumu nedeniyle daha da karmaşık hale geliyor. Damien Comolli liderliğindeki bir yönetim döneminde bonservissiz olarak transfer edilmiş olsa da David, mevcut sistem içinde kare deliğe yuvarlak çivi gibi göründü.