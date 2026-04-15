Atlético Madrid kalecisi Juan Musso, Barcelona yıldızının burnundan kan akmasına neden olan Fermin Lopez'in müdahalesi hakkında konuştu

Madrid'de yaşanan kaotik Şampiyonlar Ligi gecesinin ardından, en çarpıcı görüntü, Barcelona'nın yıldızı Fermin'in Atlético kalecisi Musso ile çarpışmasının ardından kanlar içinde kalmasına neden olan yüksek gerilimli bir an oldu. Diego Simeone'nin takımı, o geceki 2-1'lik mağlubiyete rağmen toplamda 3-2'lik skorla tur atlamak için mücadele ederken, Musso kurtarış yapmak için uzandı ve kramponuyla 22 yaşındaki orta saha oyuncusunun yüzüne çarptı. Fermin, burnundaki kanamayı durdurmak için sahada uzun süreli tıbbi müdahaleye ihtiyaç duydu.

Musso, bu müdahalenin kasıtlı olmadığını ve asıl endişesinin genç oyuncunun sağlığı olduğunu vurguladı. Arjantinli kaleci RTVE'ye yaptığı açıklamada, "Fermin ile yaşanan olay için penaltı talep ediliyorlarsa, bu hareket beni onun adına üzüyor, çünkü o yaralandı ve ben bunu asla istemem" dedi. "Hemen durumuna bakmak için yanına gittim. Bu, onun kafası ve benim onu engellemek için bacağımı uzatmam sırasında meydana gelen bir hareket. Kimse bunun penaltı olduğunu nasıl düşünebilir?"