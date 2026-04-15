AFP
Çeviri:
Atlético Madrid kalecisi Juan Musso, Barcelona yıldızının burnundan kan akmasına neden olan Fermin Lopez'in müdahalesi hakkında konuştu
Fermin ile yaşanan kanlı çatışma
Madrid'de yaşanan kaotik Şampiyonlar Ligi gecesinin ardından, en çarpıcı görüntü, Barcelona'nın yıldızı Fermin'in Atlético kalecisi Musso ile çarpışmasının ardından kanlar içinde kalmasına neden olan yüksek gerilimli bir an oldu. Diego Simeone'nin takımı, o geceki 2-1'lik mağlubiyete rağmen toplamda 3-2'lik skorla tur atlamak için mücadele ederken, Musso kurtarış yapmak için uzandı ve kramponuyla 22 yaşındaki orta saha oyuncusunun yüzüne çarptı. Fermin, burnundaki kanamayı durdurmak için sahada uzun süreli tıbbi müdahaleye ihtiyaç duydu.
Musso, bu müdahalenin kasıtlı olmadığını ve asıl endişesinin genç oyuncunun sağlığı olduğunu vurguladı. Arjantinli kaleci RTVE'ye yaptığı açıklamada, "Fermin ile yaşanan olay için penaltı talep ediliyorlarsa, bu hareket beni onun adına üzüyor, çünkü o yaralandı ve ben bunu asla istemem" dedi. "Hemen durumuna bakmak için yanına gittim. Bu, onun kafası ve benim onu engellemek için bacağımı uzatmam sırasında meydana gelen bir hareket. Kimse bunun penaltı olduğunu nasıl düşünebilir?"
Musso, Raphinha'nın 'soygun' suçlamalarını reddetti
Bu tartışmalı olay, Barcelona cephesinden gelen daha geniş çaplı ve öfkeli tepkilere yol açtı; kanat oyuncusu Raphinha, hakem Clement Turpin’in kararları nedeniyle serinin “tamamen çalındığını” iddia etti. Musso, Brezilyalı oyuncunun şikayetlerini hemen reddetti, suçlamalara karşı kararlı bir tavır sergiledi ve Atlético’nun iki maçta da sahada adil bir şekilde kazandığını vurguladı.
Musso, ilk maçta Pau Cubarsi'ye gösterilen kırmızı karttan bahsetmeden önce, "Bunu bir hırsızlık olarak göstermeye çalışmak delilik" diye ekledi. "Raphinha'nın söylediklerini anlıyorum, herkesin söyleyebileceklerini anlıyorum, herkesin görüşüne saygı duyuyorum, ama hırsızlıktan bahsetmeyelim çünkü bu bir fayda sağlamaz. Sahada kazandık, deplasmanda onları 2-0 yendik. Futbolda son adam, maalesef kırmızı kart demektir."
Gerginliğe rağmen Barça'ya saygı
İki İspanyol devi arasındaki gerginlik, Avrupa'daki karşılaşmalarının ardından doruk noktasına ulaştı; ancak Musso, takımının Hansi Flick'in kadrosuna büyük saygı duyduğunu vurguladı. Sözlü atışmalara rağmen kaleci, 180 dakikalık zorlu mücadelenin ardından yarı finale yükselenin daha iyi olan takım olduğuna inanıyor; ikinci maçın sonlarında Eric Garcia da Barça adına kırmızı kart görmüştü.
Arjantinli milli oyuncu, "Barça, çok saygı duyduğumuz bir takım ve onlarla oynamak bizi gerçekten motive ediyor. Harika bir takımlar, ancak hırsızlık hakkında konuşmak delilik olur" diye devam etti. Barcelona, ikinci maçın büyük bölümünde üstünlük kurmuş olsa da, Atlético'nun savunmadaki direnci, sonunda Avrupa'nın en prestijli turnuvasının son dört takımına kalmalarını sağladı.
Dikkatler, heyecan dolu finale çevriliyor
Barcelona artık toparlanmalı ve La Liga şampiyonluğunu garantilemeye odaklanmalı; ligde sadece yedi maç kalmışken Real Madrid'e karşı sahip oldukları 9 puanlık büyük avantaj, onlara bir nevi teselli kaynağı olabilir. Öte yandan Atlético, bu Cumartesi Copa del Rey finalinde Real Sociedad ile karşılaşmaya hazırlanırken, Şampiyonlar Ligi hayallerini bir yandan sürdürürken bir yandan da acil bir kupa kazanma hedefiyle dengede durmaya çalışıyor.