26 yaşındaki hücum oyuncusu, İspanya kariyerine olağanüstü bir başlangıç yaptı. Şimdiye kadar oynadığı her lig maçında en az bir gole katkıda bulundu. Kulüpteki ilk dört lig maçında üç gol ve iki asist kaydetti.

Bu etkileyici performans, Torino'daki zorlu ilk sezonuyla belirgin bir tezat oluşturuyor. Lille'den Juventus'a bedelsiz transfer olan David'in beş gole katkıya ulaşması 19 maç sürdü.

Serie A'daki tek sezonunu altı gol ve dört asistle tamamlasa da beklentileri karşılamakta zorlandı. Madrid'deki iyi formu, gol yollarındaki etkisini hızla yeniden kazandığını gösteriyor.