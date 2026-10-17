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Atletico de Madrid v Manchester United - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport
Yosua Arya
Çeviri:

Atletico Madrid, Juventus’tan kiralık Jonathan David’i 25 milyon euroya kalıcı olarak transfer etmeyi planlıyor

Transfers
J. David
Atletico Madrid
Juventus
La Liga
Serie A

Atletico Madrid, Juventus’tan kiraladığı Jonathan David’in etkileyici başlangıcının ardından oyuncunun bonservisini almak için şimdiden harekete geçti. Kanada millî takım oyuncusu, İspanya’da kısa sürede etkisini gösterince kulüp 25 milyon avroluk bir transfer paketi hazırlamaya başladı.

  • Atletico, David’i kalıcı olarak transfer etmeyi hedefliyor

    Atletico, yaz transfer döneminde Juventus'tan kiralık olarak gelen David'in performansından çok etkilendi. İspanyol ekibi, 2026-27 sezonunun sonunda oyuncunun bonservisini almayı şimdiden planlıyor.

    Relevo, Atletico'nun Kanadalı millî futbolcuyla kalıcı sözleşme imzalamak için gelecek yılın bütçesinde 25 milyon avro ayırdığını öne sürüyor. Bu erken karar, forvetin Diego Simeone yönetiminde kısa sürede etkisini göstermesinin ardından geldi.

    David, Serie A'da geçirdiği zorlu tek sezonun ardından yeni bir başlangıç yapmak için Atletico'ya katıldı. İspanya futboluna hızla uyum sağlaması, kulüp yönetimini oyuncunun uzun vadeli geleceğini güvence altına almak için vakit kaybetmeden harekete geçmeye ikna etti.

  • Atletico de Madrid v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Serie A'daki rekorunu geride bırakmak

    26 yaşındaki hücum oyuncusu, İspanya kariyerine olağanüstü bir başlangıç yaptı. Şimdiye kadar oynadığı her lig maçında en az bir gole katkıda bulundu. Kulüpteki ilk dört lig maçında üç gol ve iki asist kaydetti.

    Bu etkileyici performans, Torino'daki zorlu ilk sezonuyla belirgin bir tezat oluşturuyor. Lille'den Juventus'a bedelsiz transfer olan David'in beş gole katkıya ulaşması 19 maç sürdü.

    Serie A'daki tek sezonunu altı gol ve dört asistle tamamlasa da beklentileri karşılamakta zorlandı. Madrid'deki iyi formu, gol yollarındaki etkisini hızla yeniden kazandığını gösteriyor.

  • Mali planlar zaten hazır

    Atletico, yaz aylarında Juventus ile yaptığı görüşmelerde David'i 25 milyon euroluk satın alma opsiyonuyla kiraladı. Aynı haberde, kulübün geleceğe dönük mali planlamasında bu tutarı şimdiden ayırdığı belirtiliyor.

    Atletico'nun satın alma opsiyonunu kullanmadan önce Juventus ile daha düşük bir bedel için pazarlık yapma ihtimali bulunuyor. Ancak İspanyol kulübü, transferi tamamlamak için gerekirse tutarın tamamını ödemeye hazır.

    David'in öncelikli planlarında yer almadığının anlaşılması üzerine Juventus, forvetin yalnızca bir sezonun ardından ayrılmasına izin verdi. 25 milyon euroluk bedel üzerinden varılacak kalıcı bir anlaşma, tüm tarafların oyuncunun geleceğine ilişkin durumu sorunsuz biçimde çözüme kavuşturmasını sağlayacaktır.

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    Kritik bir sezon kapıda

    David, Atletico'nun bu sezon yerel ve Avrupa kupalarında mücadele ettiği dönemde olağanüstü üretkenliğini sürdürmeyi hedefleyecek. İyi formunu devam ettirmesi, kadrodaki kilit isimlerden biri olarak yerini daha da sağlamlaştıracak.

    Güçlü performansları sürerse Atletico, Juventus ile transfer işlemlerini yaz dönemindeki son tarihten çok önce tamamlamaya çalışacak. Forvet oyuncusu ise şimdilik Liga'da attığı sağlam temelin üzerine koymaya odaklanmış durumda.

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