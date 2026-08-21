Yaz transfer dönemindeki sansasyonel bir gelişmede, Mundo Deportivo'ya göre Atletico Madrid, Alvarez'in Arsenal'a katılmasının önünü açtı. İspanyol devi şimdi Emirates Stadyumu'na bir transferi onaylamaya hazır olarak gösteriliyor; bu anlaşmanın Viktor Gyokeres için bir takası da içerebileceği belirtiliyor. Diego Simeone ise Metropolitano'da giderek sürdürülemez hale gelen bir durumu çözmeye çalışıyor.

Ancak haberde, Alvarez'in İspanya'nın başkentinden yalnızca "hayalindeki" kulüp olarak gördüğü Barcelona için ayrılmakta kararlı olduğu da ekleniyor. Bu tavır, eski Manchester City oyuncusunun uluslararası arenada duygularını açıkça ortaya koyduğu gerilim dolu bir yazın ardından geldi.



