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Atletico Madrid, Julian Alvarez'i Arsenal'a satmayı kabul etti ancak forvet, aklında Barcelona'ya 'rüya' transferi olduğu için HAYIR dedi
Arsenal'ın hamlesi, Alvarez'in tercihi nedeniyle engellendi
Yaz transfer dönemindeki sansasyonel bir gelişmede, Mundo Deportivo'ya göre Atletico Madrid, Alvarez'in Arsenal'a katılmasının önünü açtı. İspanyol devi şimdi Emirates Stadyumu'na bir transferi onaylamaya hazır olarak gösteriliyor; bu anlaşmanın Viktor Gyokeres için bir takası da içerebileceği belirtiliyor. Diego Simeone ise Metropolitano'da giderek sürdürülemez hale gelen bir durumu çözmeye çalışıyor.
Ancak haberde, Alvarez'in İspanya'nın başkentinden yalnızca "hayalindeki" kulüp olarak gördüğü Barcelona için ayrılmakta kararlı olduğu da ekleniyor. Bu tavır, eski Manchester City oyuncusunun uluslararası arenada duygularını açıkça ortaya koyduğu gerilim dolu bir yazın ardından geldi.
- ZUMA Press Wire
Barcelona, Alvarez takibine son verdi
Oyuncu Katalonya'ya transfer olmak için can atsa da Atletico'nun yönetimi, yurt içindeki rakipleriyle iş yapmaya çok daha dirençli yaklaştı. Bu nedenle Barca'nın, daha önce Atletico tarafından geri çevrilen 100 milyon euro'luk (£86 milyon) önemli teklifin ardından forveti transfer etme girişimlerini rafa kaldırdığı bildirildi.
Atletico CEO'su Miguel Angel Gil Marin, golcünün bonservis değeri konusunda kamuoyu önünde kararlı duruşunu korudu ve çıkış yolunun yalnızca 500 milyon euro'luk serbest kalma maddesi olduğunu vurguladı. Gil Marin, "Onu transfer etmek istemiyoruz" dedi. "100 milyon euro'luk teklifi kabul etmedik, 150 milyon euro ya da 200 milyon euro'luk bir teklifi de kabul etmeyeceğiz. Julian için doğru yerin Atletico olduğuna ve Julian'ın Atletico Madrid'in santrforu olduğuna hiç şüphem yok. Onu takımda tutmak istiyoruz."
Taraftarlardan ayrılmak isteyen yıldıza tepki
Transfer döneminin son aşamalarına girilirken Metropolitano'daki atmosfer belirgin şekilde bozuldu. Atletico'nun 2026-27 La Liga sezonunun açılış maçında Malaga'yı 2-0 yendiği karşılaşmada, Alvarez'in yokluğu tribünlerde tepkiye yol açtı ve bu da büyüyen ayrılığı gözler önüne serdi. Ev sahibi taraftarların bir bölümü, Simeone tarafından maç kadrosuna hiç alınmayan Arjantinli oyuncuya ıslıklar ve düşmanca tezahüratlar yöneltti.
Simeone maçın ardından durumu değerlendirdi ve gerilimi gizlemeye çalışmadı. "İnsanlarımıza büyük saygı duyuyorum" dedi teknik direktör. "Her zaman söylediğimiz gibi, somut ihtimallere açığız. Bunu 15 yıldır biliyorsunuz, her zaman söylüyorum: Pencere kapanana kadar, olabilecek her şeye açığım. Bu, belirli bir kişi hakkında konuştuğum anlamına gelmiyor, bu net mi?"
- AFP
Kondisyon endişeleri mi yoksa transfer taktikleri mi?
Resmi olarak Alvarez, Arjantin ile Dünya Kupası finaline kadar ilerlemesinin ardından maç kondisyonu eksikliği nedeniyle kadroya alınmadı. Simeone, bu kararı şöyle açıkladı: "Julian Alvarez'in yarınki maçta oynamak ya da görev almak için doğru durumda olduğuna inanmıyoruz. Umarım önümüzdeki dört gün içinde daha fazla ilerleme kaydeder ve onu olmasını istediğimiz noktaya daha da yaklaştırırız."
Ancak bu kadro dışı bırakılma kararının zamanlaması, Arsenal ile anlaşma sağlandığına dair haberlerle birlikte Avrupa genelinde dikkat çekti. Teknik direktörün güçlü bir kadro kurma yönündeki kamuoyuna açık iyimserliğine rağmen gerçek şu ki, Arjantinlinin geleceği kulübün üzerindeki en büyük belirsizlik olmaya devam ediyor. Son tarih yaklaşırken Atletico, Arsenal'e transferi zorlayıp zorlamayacağına, Barcelona'nın ilgisine boyun eğip eğmeyeceğine ya da geleceğini açıkça Madrid'den uzakta kurmak isteyen bir oyuncuyu bir şekilde yeniden takıma kazandırıp kazandıramayacağına karar vermek zorunda.
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