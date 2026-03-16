Atlético Madrid'in yıldızı Julian Álvarez, neden Arsenal yerine Chelsea'ye transfer olması gerektiğini açıkladı
Dünya çapında yetenekler için rekabet
Londra'nın önde gelen kulüpleri Atlético forvetinin durumunu yakından takip ederken, Álvarez bir kez daha önemli bir transfer çekişmesinin odağında yer alıyor. Arjantinli oyuncu, 2024 yılında Manchester City'den yaptığı çok ses getiren transferin ardından La Liga'da dünya çapında bir yetenek olarak ününü pekiştirdi. Ancak, Chelsea'nin onu Premier Lig'e geri getirmek için "görüşmelerde ilerleme kaydettiği" yönündeki haberler üzerine, İspanya'daki uzun vadeli rolüyle ilgili yeni sorular ortaya çıktı. Blues'un, hücum hattına zaten büyük yatırım yapmış olmasına rağmen, iki kez Premier Lig şampiyonu olan oyuncuyu kadrosuna katmak için 100 milyon sterlinlik bir teklifte bulunmaya hazır olduğu bildiriliyor.
McCoist, forma giyme süresi konusundaki ikilemi özetliyor
talkSPORT Bet Casino'ya konuşan eski İskoçya milli takım yıldızı Ally McCoist, Stamford Bridge'in Alvarez için neden daha mantıklı bir tercih olduğunu ayrıntılı bir şekilde açıkladı. McCoist, Arsenal'in "olağanüstü" kadro derinliğinin, forvetin Manchester'da yaşadığı rotasyon sorunlarına kaçınılmaz olarak yol açacağını savundu.
"Açıkçası, Arsenal'de olacağına göre Chelsea'de daha düzenli oynama şansı daha yüksek bence. Arsenal'in kadrosu olağanüstü," diye açıkladı McCoist. "Kai Havertz'i bazen sahte dokuz numara olarak oynatıyorlar, Gabriel Jesus orta sahada oynuyor ve Leandro Trossard da orada oynadı. Alvarez gerçek bir yetenek. Dediğim gibi, geri dönmesini görmek beni şaşırtacaktır. Ama gittiği yer açısından, muhtemelen daha fazla süre alacağını düşünüyorum."
Chelsea projesinin cazibesi
McCoist, analizini detaylandırarak Chelsea’nin kendine özgü durumunun 26 yaşındaki oyuncu için daha cazip olabileceğini öne sürdü. Alvarez’in takımın sembolü olacak bir ilk 11 rolüne duyduğu arzuyu çekebilecek bir faktör olarak, Chelsea’nin “büyük potansiyele sahip genç kadrosunu” vurguladı.
McCoist şunları ekledi: "Ve biliyor musunuz? Chelsea, bahsettiğiniz faktörler, özellikle de potansiyeli yüksek genç bir kadro olması nedeniyle ona cazip gelebilir. Eğer Arsenal'e gelirse, şu anda henüz hedeflerine ulaşmış değiller. Bence ulaşacaklar ve bunu birkaç yıl içinde başaracaklar, ancak Arsenal için önümüzdeki altı hafta çok önemli olacak, buna şüphe yok. Arsenal'in kadrosunun büyüklüğüne bakın; kesinlikle devasa. Yani, muhtemelen Chelsea'de daha düzenli olarak forma giyme şansı daha yüksek.”
Yazın en önemli karşılaşması
Önümüzdeki transfer dönemi, hem oyuncu hem de ona talip olan kulüpler için belirleyici bir dönem olacağa benziyor. Chelsea ve Arsenal stratejilerini hazırlarken, Atlético’nun kararlılığı şimdiden sınanmış durumda; Cadena SER’e göre, 200 milyon avro (167 milyon sterlin) gibi dudak uçuklatan bir bedel konuşulmasına rağmen, Barcelona’ya kısa süre önce kesin bir “hayır” cevabı verildi. Bu yaz, Premier Lig’den herhangi bir kulübün transfer rekorunu kırarak bu forveti İngiltere’ye geri getirip getirmeyeceği ise henüz belli değil.
