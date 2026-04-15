Atletico de Madrid v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second Leg
Khaled Mahmoud

Çeviri:

Atlético Madrid'in yıldızı, Barcelona'yı yenerek Şampiyonlar Ligi'nde zafer kazandıktan sonra, "kaliteli" Lamine Yamal'a şık bir mesajla "tebriklerini" iletti

Lamine Yamal, Şampiyonlar Ligi hayallerinin bir sezon daha suya düştüğünü görmüş olabilir, ancak Barcelona'nın genç yıldızı, neslinin en yetenekli oyuncusu olarak rakiplerini hayran bırakmaya devam ediyor. Atlético Madrid yarı finale yükselmeyi garantilemiş olsa da, 18 yaşındaki oyuncuya yönelik övgüler rakip takımdan da eksik olmuyor; Matteo Ruggeri de onun kalitesini övgüyle karşıladı.

  • Ruggeri, Barcelona'nın genç yıldızına saygılarını sundu

    Madrid'in sol bek oyuncusu Ruggeri, Salı günü oynanan yoğun Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Yamal'ı marke etmek gibi hiç de kolay olmayan bir görevi üstlendi. Atleti sonunda bir üst tura yükselirken, İtalyan savunma oyuncusu Metropolitano'da İspanya milli takım oyuncusunun oluşturduğu muazzam zorluğu hemen kabul etti.

    Maçtan sonra Sky Italia'ya konuşan Ruggeri, genç kanat oyuncusuna olan hayranlığını gizlemedi ve şunları söyledi: "Ona, bir oyuncu olarak ve sahip olduğu kalite için tebrikler. Hepimiz onun kalitesini ve nasıl bir oyuncu olduğunu biliyoruz. Onu durdurmak için hepimiz iyi iş çıkardık, sadece ben değil. Bu da bizim ileriye çıkmamızı ve gol atmamızı sağladı. Kariyerinde başarılar diliyorum."


    Yamal, Şampiyonlar Ligi rekorlarını kırmaya devam ediyor

    Yamal, yenilgiye rağmen o geceki Barcelona'nın 2-1'lik galibiyetinde açılış golünü atarak adını tarih kitaplarına daha da kazımayı başardı. Bu gol, Şampiyonlar Ligi'ndeki 11. golüydü; bu olağanüstü başarı, turnuvada yeni bir rekor oluşturdu; daha önce hiçbir oyuncu 19. yaş gününü kutlamadan bu kadar gol atamamıştı.

    Bireysel olarak muhteşem bir performans sergilemesine rağmen, Yamal'ın golü ilk maçtaki mağlubiyeti telafi etmeye yetmedi. Barcelona, baskı altında her zamanki gibi dirençli bir performans sergileyen Atlético'ya boyun eğmek zorunda kaldı ve Diego Simeone'nin öğrencileri 2017'den bu yana ilk kez yarı finale yükselirken, Barcelona toplamda 3-2 mağlup oldu.

  • Savaş izleri ve taktiksel disiplin

    İspanyol takımları arasındaki bu çekişmeli karşılaşmanın yoğunluğu, Gavi ile yaşadığı çarpışmanın ardından yüzünden yaralanarak altı dikiş atılması gereken Ruggeri tarafından mükemmel bir şekilde özetlendi. Defans oyuncusu, hâlâ Avrupa’nın en iyileri arasında gördüğü Barcelona’yı yenmek için Atleti’nin her şeyini ortaya koyması gerektiğini vurguladı.

    Ruggeri, taktiksel mücadeleyi değerlendirirken, "Barcelona çok iyi oynayan bir takım ama biz iyi savunma yaptık ve ileriye çıkabildik" dedi. "Sahada her şeyimizi verdik, son dakikaya kadar mücadele ettik. Mutluyuz. Çok güçlü bir takıma karşı yaptıklarımızdan gurur duymalıyız."

    Yarı final hedefleri ve kupa umutları

    Barcelona'nın turnuvadan elenmesiyle Madrid, Arsenal ile Sporting CP arasındaki eşleşmenin galibini beklerken dikkatini olası bir Avrupa finaline çeviriyor. Bu, Simeone'nin yönetiminde iki kez finale yükselmesiyle tanınan kulüp için turnuvanın en kritik aşamasına önemli bir dönüş anlamına geliyor.

    Ancak Rojiblancos'un dinlenmeye vakti yok, zira Avrupa'daki başarılarını ligdeki zaferlere dönüştürmeyi hedefliyorlar. Atletico, bu Cumartesi Copa del Rey finalinde Real Sociedad ile karşılaşacak.

