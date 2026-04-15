Atlético Madrid'in yıldızı, Barcelona'yı yenerek Şampiyonlar Ligi'nde zafer kazandıktan sonra, "kaliteli" Lamine Yamal'a şık bir mesajla "tebriklerini" iletti

Madrid'in sol bek oyuncusu Ruggeri, Salı günü oynanan yoğun Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Yamal'ı marke etmek gibi hiç de kolay olmayan bir görevi üstlendi. Atleti sonunda bir üst tura yükselirken, İtalyan savunma oyuncusu Metropolitano'da İspanya milli takım oyuncusunun oluşturduğu muazzam zorluğu hemen kabul etti.

Maçtan sonra Sky Italia'ya konuşan Ruggeri, genç kanat oyuncusuna olan hayranlığını gizlemedi ve şunları söyledi: "Ona, bir oyuncu olarak ve sahip olduğu kalite için tebrikler. Hepimiz onun kalitesini ve nasıl bir oyuncu olduğunu biliyoruz. Onu durdurmak için hepimiz iyi iş çıkardık, sadece ben değil. Bu da bizim ileriye çıkmamızı ve gol atmamızı sağladı. Kariyerinde başarılar diliyorum."



