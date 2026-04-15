Atletico Madrid'in yıldızı Antoine Griezmann, Şampiyonlar Ligi'ndeki heyecan verici maçta Barcelona'ya karşı yaşanan zorlu başlangıcı değerlendirirken hatalarını işaret ediyor

Metropolitano'da maçın bitiş düdüğünün ardından coşkulu bir atmosfer hakimken, Griezmann bu hayati karşılaşmanın ardından kendini sorgulayan bir ruh hali içindeydi. Atlético, turu geçmek için yeterli olan 2-1'lik bir skorla ikinci maçı kaybetti; ancak forvet, özellikle Barça'ya geri dönüş umudu veren hataları vurgulayarak, kendi bireysel performansından açıkça hayal kırıklığı duyuyordu.

Gerilim dolu karşılaşmanın ardından Movistar'a konuşan Griezmann, kalesinde gördükleri gollerdeki rolü konusunda acımasızca dürüst davrandı. "Çok mutluyum. Bu tür maçlarda bedelini hemen ödediğiniz iki hata yaptık. İkinci golde topu kaybettim. Pas vermek için kendimi kötü konumlandırdım," diye itiraf etti forvet.

Onun top kaybı, Barça'nın yeniden ivme kazanmasına izin verdi, ancak Ademola Lookman'ın belirleyici golü, sonunda Rojiblancos'un toplam skorda turu geçmesini sağladı. Griezmann şunları ekledi: "Sonra, taraftarlarımızın desteği ve sahip olduğumuz kalite sayesinde gol atmayı başardık. Topla rahat değildik. Kendi oyunumuzu oynamak için gerekli soğukkanlılığa sahip değildik, ama neyse, yarı finaldeyiz."