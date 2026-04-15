AFP
Çeviri:
Atletico Madrid'in yıldızı Antoine Griezmann, Şampiyonlar Ligi'ndeki heyecan verici maçta Barcelona'ya karşı yaşanan zorlu başlangıcı değerlendirirken hatalarını işaret ediyor
Bireysel hatalar neredeyse pahalıya mal oluyordu
Metropolitano'da maçın bitiş düdüğünün ardından coşkulu bir atmosfer hakimken, Griezmann bu hayati karşılaşmanın ardından kendini sorgulayan bir ruh hali içindeydi. Atlético, turu geçmek için yeterli olan 2-1'lik bir skorla ikinci maçı kaybetti; ancak forvet, özellikle Barça'ya geri dönüş umudu veren hataları vurgulayarak, kendi bireysel performansından açıkça hayal kırıklığı duyuyordu.
Gerilim dolu karşılaşmanın ardından Movistar'a konuşan Griezmann, kalesinde gördükleri gollerdeki rolü konusunda acımasızca dürüst davrandı. "Çok mutluyum. Bu tür maçlarda bedelini hemen ödediğiniz iki hata yaptık. İkinci golde topu kaybettim. Pas vermek için kendimi kötü konumlandırdım," diye itiraf etti forvet.
Onun top kaybı, Barça'nın yeniden ivme kazanmasına izin verdi, ancak Ademola Lookman'ın belirleyici golü, sonunda Rojiblancos'un toplam skorda turu geçmesini sağladı. Griezmann şunları ekledi: "Sonra, taraftarlarımızın desteği ve sahip olduğumuz kalite sayesinde gol atmayı başardık. Topla rahat değildik. Kendi oyunumuzu oynamak için gerekli soğukkanlılığa sahip değildik, ama neyse, yarı finaldeyiz."
- Getty Images Sport
Yarı finallere bakış
Atletico, yarı finalde Arsenal ile Sporting CP arasındaki karşılaşmanın galibi ile karşı karşıya gelecek. Griezmann için rakibin kim olduğu, kendi takımının sergileyeceği performansın gerisinde ikinci planda kalıyor. O, Rojiblancos’un savunmadaki yoğunluğunu sürdürebilmesi ve Barça maçında yaptığı hataları tekrarlamaması halinde, herkesi yenebileceğine inanıyor. Fransız oyuncu, "Sonuna kadar iyi oynadığımız sürece kiminle oynadığımızın önemi yok" dedi. "Çok iyi oynayan harika bir takıma karşı çok güzel ve zorlu bir mücadele oldu. Bize çok pahalıya mal oldu ama turu geçtik."
Simeone, futbol "dahisini" övüyor
Griezmann performansını eleştirmekle meşgulken, teknik direktörü Simeone ise yıldız oyuncusunun özeleştirisinin kulüp tarihindeki genel etkisini gölgelemesine izin vermedi ve ona çok daha övgü dolu sözler sarf etti.
"O bir dahi," dedi Simeone, bu yaz MLS'de Orlando City'ye katılacak olan Griezmann hakkında. "Zamanla, burada bir futbol dahisi olduğunu, deneyim ve kişiliğiyle fark yaratan bir oyuncu olduğunu anlayacağız. Umarım Tanrı ve kader, bizimle geçireceği kalan sürede aradığı şeyi ona verir."
- (C)Getty Images
Copa del Rey finali yaklaşıyor
Simeone'nin takımının şöhretinin keyfini sürmeye vakti yok; bu Cumartesi Real Sociedad ile oynanacak Copa del Rey finali kapıda. Eski kulübüyle karşı karşıya gelecek olan Griezmann, Şampiyonlar Ligi mücadelesinin takım üzerinde bıraktığı fiziksel yorgunluğun farkında ve önümüzdeki günlerde toparlanmanın belirleyici faktör olacağına inanıyor.
"Şu anda Cumartesi gününü de düşünüyoruz. Güzel ama zor bir maç olacak. Şimdi dinlenme zamanı," diye konuştu forvet. Madrid'de efsane statüsüne ulaşan Fransız oyuncu, Kuzey Amerika macerasına atılmadan önce İspanya'daki son sezonunu mümkün olduğunca çok kupa kazanarak bitirmek istiyor.