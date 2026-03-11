Goal.com
Atletico de Madrid v Tottenham Hotspur FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First Leg
Muhammad Zaki

Çeviri:

Atletico Madrid'in yıldızı Antoine Griezmann, MLS takımı Orlando City ile transfer dedikoduları arasında nihayet gelecekteki kararını açıkladı

Antoine Griezmann, MLS takımı Orlando City'ye transfer olacağına dair aylarca süren yoğun spekülasyonların ardından, Atletico Madrid'deki geleceği konusunda nihayet sessizliğini bozdu. Tottenham'a karşı Şampiyonlar Ligi'nde sergilediği klasik performansın ardından, 34 yaşındaki oyuncu önceliklerinin ne olduğunu açıkça ortaya koydu.

  • Batma Mahmuzları ve yerinde kalma

    Griezmann Salı günü kendine özgü performansını sergiledi, bir gol ve bir kritik asistle Atletico Madrid'in Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Tottenham'ı 5-2 mağlup etmesine yardımcı oldu. Metropolitano'daki hücumdaki ustalık gösterisinin ardından, tecrübeli forvet devam eden transfer söylentilerine kesin bir cevap verdi ve kulübe bağlılığını teyit etti.

  • FBL-ESP-LIGA-ATLETICO-VILLARREALAFP

    Griezmann geleceği hakkında sessizliğini bozdu

    Maçtan sonra Movistar'a konuşan eski Fransa milli takım oyuncusu, planları hakkında sorulduğunda şöyle cevap verdi: "Burada gerçekten çok iyiyim, çok eğleniyorum. Sahada yaptıklarım benim adıma konuşuyor. Göreceğiz ama niyetim sonuna kadar kalmak, sonra diğerleri konuşabilir." Bu açıklama, 34 yaşındaki oyuncuyu mevcut MLS transfer döneminde Florida'ya getirmek için yorulmadan çalışan Orlando City'nin acil umutlarına son verdi.

  • Orlando City transfer çalışmaları durdu

    Orlando City'nin Dünya Kupası şampiyonu oyuncuyla ilgilendiği bir sır değildi. Spor direktörü Ricardo Moreira'nın olası bir anlaşma için İspanya'ya birkaç kez gittiği bildirildi. Ancak, Atletico'nun sportif direktörü Mateu Alemany, Griezmann'ın 2027 Haziranına kadar sözleşmesi olan kulübe bağlı olduğunu vurgulayarak spekülasyonları şimdiden sonlandırdı. The Athletic, Orlando City'nin bu aşamada transferin olası olmadığını kabul ettiğini, ancak oyuncunun keşif haklarını elinde tuttuğunu ekliyor. MLS ekibinin, 13 Temmuz'da başlayacak yaz transfer döneminde durumu yeniden değerlendirmesi bekleniyor.

  • Atletico de Madrid v FC Barcelona - Copa Del ReyGetty Images Sport

    Copa del Rey zaferinin peşinde

    Griezmann'ın kalma kararının arkasındaki itici güç, 18 Nisan'da Real Sociedad ile oynanacak Copa del Rey finali. Barcelona'da geçirdiği süre nedeniyle kulübün 2021 La Liga şampiyonluğunu kaçıran forvet, Avrupa kariyerinin sonuna yaklaşırken büyük bir başarıya imza atmak için can atıyor. Final için kalıp kalmayacağı sorulduğunda, "Bu benim hayalim ve hedefim, umarım büyük bir başarıya imza atabiliriz" diye yanıtladı.

