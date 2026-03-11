Atletico Madrid'in yıldızı Antoine Griezmann, MLS takımı Orlando City ile transfer dedikoduları arasında nihayet gelecekteki kararını açıkladı

Orlando City'nin Dünya Kupası şampiyonu oyuncuyla ilgilendiği bir sır değildi. Spor direktörü Ricardo Moreira'nın olası bir anlaşma için İspanya'ya birkaç kez gittiği bildirildi. Ancak, Atletico'nun sportif direktörü Mateu Alemany, Griezmann'ın 2027 Haziranına kadar sözleşmesi olan kulübe bağlı olduğunu vurgulayarak spekülasyonları şimdiden sonlandırdı. The Athletic, Orlando City'nin bu aşamada transferin olası olmadığını kabul ettiğini, ancak oyuncunun keşif haklarını elinde tuttuğunu ekliyor. MLS ekibinin, 13 Temmuz'da başlayacak yaz transfer döneminde durumu yeniden değerlendirmesi bekleniyor.