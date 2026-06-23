Atletico Madrid’in yıldız oyuncusu Julian Alvarez’in kamuoyuna yaptığı transfer çağrısının ardından Barcelona, oyuncu için 130 milyon avroluk bir teklif hazırlıyor

Bu sansasyonel transferin temelleri, 27 Mayıs’ta Barcelona temsilcilerinin oyuncunun menajerleriyle yaptığı hayati öneme sahip toplantıda atıldı. Bu görüşme sırasında, yazın en büyük transferi olabilecek anlaşmanın çerçevesini belirleyen ilk resmi teklifin görüşüldüğü bildirildi. O günden bu yana Blaugrana, durumun Atletico’da tam olarak kavranmasını sağlamak amacıyla hesaplı bir sessizlik stratejisi izledi.

Barcelona, operasyonun her aşamasını cerrahi bir hassasiyetle yöneterek, süreci başarıyla kontrol altına aldığını düşünüyor. Madrid’den gelecek yasal işlem tehdidi bile Katalonya’dakileri sarsmış görünmüyor.

Atlético’nun yasadışı temaslar nedeniyle şikayette bulunma olasılığı, anlaşmanın önündeki gerçek bir engel olmaktan ziyade, yüksek riskli modern futbolun olağan bir yan etkisi olarak görülüyor.



