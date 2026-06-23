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Atletico Madrid’in yıldız oyuncusu Julian Alvarez’in kamuoyuna yaptığı transfer çağrısının ardından Barcelona, oyuncu için 130 milyon avroluk bir teklif hazırlıyor
Alvarez’in kamuoyuna yaptığı çağrı, durumu değiştiriyor
Alvarez’i çevreleyen durum, Barcelona kulübü içinde en çok konuşulan konu haline geldi. Forvetin son zamanlarda Atlético Madrid’den ayrılmak istediğine dair yaptığı açıklamaların ardından, Camp Nou’daki iyimserlik yeni bir zirveye ulaştı.
Kulüp yönetimi profesyonel bir temkinlilik sergilese de, oyuncunun kişisel tutumunun tarihi bir transferin önünü açtığına dair inanç giderek güçleniyor.
SPORT’a göre, forvetin transfer için baskı yapma istekliliği, transfer piyasasında köklü bir değişimi temsil ediyor. Bir zamanlar Atlético’nun talepleri nedeniyle bir anlaşma imkansız görünürken, kulüp yetkilileri artık oyuncunun kamuoyuna yaptığı açıklamaları, yaklaşan müzakerelerde hayati bir koz olarak görüyor.
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Gizli toplantı ve stratejik sessizlik
Bu sansasyonel transferin temelleri, 27 Mayıs’ta Barcelona temsilcilerinin oyuncunun menajerleriyle yaptığı hayati öneme sahip toplantıda atıldı. Bu görüşme sırasında, yazın en büyük transferi olabilecek anlaşmanın çerçevesini belirleyen ilk resmi teklifin görüşüldüğü bildirildi. O günden bu yana Blaugrana, durumun Atletico’da tam olarak kavranmasını sağlamak amacıyla hesaplı bir sessizlik stratejisi izledi.
Barcelona, operasyonun her aşamasını cerrahi bir hassasiyetle yöneterek, süreci başarıyla kontrol altına aldığını düşünüyor. Madrid’den gelecek yasal işlem tehdidi bile Katalonya’dakileri sarsmış görünmüyor.
Atlético’nun yasadışı temaslar nedeniyle şikayette bulunma olasılığı, anlaşmanın önündeki gerçek bir engel olmaktan ziyade, yüksek riskli modern futbolun olağan bir yan etkisi olarak görülüyor.
130 milyon avroluk teklifle bütçeyi alt üst etmek
Barcelona, en önemli transfer hedefini kadrosuna katmak için mali taahhüdünü önemli ölçüde artırmaya hazır. Şu anda ikinci bir teklif hazırlanıyor ve rakamların 130 milyon avro seviyesine ulaşması bekleniyor.
Kulüp, Madrid'de sıkça dile getirilen 150 milyon avroluk değerlemeyi karşılamaya niyetli olmasa da, mevcut teklifin iki İspanyol devi arasında görüşmeleri başlatmaya yetecek kadar cömert olduğuna inanıyor.
Teklifin zamanlaması şu anda kulüp içinde tartışma konusu; zira Barcelona, oyuncunun Dünya Kupası’ndaki milli görevine odaklanmasını bozmamak istiyor.
- AFP
Atlético'nun inatçı tutumu
Barcelona’nın kendine güvenine rağmen, Atlético Madrid rakiplerine işleri kolaylaştırmayı planlamıyor. Başkent kulübü, Alvarez’in dudak uçuklatan 500 milyon avroluk (431 milyon sterlin/569 milyon dolar) serbest kalma bedelini gündeme getirmeye devam ediyor ve “onur meselesi” olarak, rakibi Barcelona ile pazarlık yapmayı reddettiği bildiriliyor. Bu inatçılık, Diego Simeone’nin takımını alternatifler aramak için Premier Lig’e yöneltmiştir.
Gazeteci Manolo Lama’ya göre, Rojiblancos yönetimi o kadar kararlı ki, Barcelona’ya satmaktansa “Julian Alvarez’i oynamasa bile kulüpte tutmaya hazırlar”. Bu durum, Arsenal’in de dahil olduğu ikinci bir cephe açtı; burada Viktor Gyokeres’in de dahil olduğu potansiyel bir takas anlaşması üzerinde çalışılıyor.