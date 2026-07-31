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Atletico Madrid'in İspanya Futbol Federasyonu'na şikâyette bulunmasının ardından Barcelona, Julian Alvarez hamlesi nedeniyle soruşturma altında
RFEF resmî soruşturma başlattı
Marca'nın haberine göre RFEF, Barcelona hakkında resmen olağanüstü disiplin soruşturması başlattı. Bu adım, Atletico'nun 30 Haziran'da Alvarez için Katalan kulübünün girişimiyle ilgili yaptığı resmi şikayetin ardından geldi. Atletico, Barcelona'nın 26 yaşındaki forvetle spor mevzuatının izin verdiği yasal süre dışında temasa geçtiğini öne sürüyor.
Alvarez'in, Madrid ekibiyle Haziran 2030'a kadar süren uzun vadeli bir sözleşmesi bulunuyor. Her iki kulübe de disiplin süreci resmen bildirildi. Yetkili kurullar nihai kararını vermeden önce tarafların kendi iddialarını ve olaylara ilişkin anlatımlarını sunmaları gerekiyor.
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Yerli rakipler arasındaki gerilim yükseliyor
İki La Liga devinin arasındaki gerilim, Arjantinli forvet nedeniyle önemli ölçüde tırmandı. Atletico CEO'su Miguel Angel Gil Marin daha önce uyarmıştı; kulübün yasa dışı her türlü girişime karşı çıkarlarını savunmak için sert adımlar atacağını söylemişti. Yaklaşan soruşturmaya rağmen Barcelona, birincil hücum hedefini kadrosuna katma konusunda kararlılığını koruyor. Kulüp başkanı Joan Laporta, 13 Temmuz'da golcü oyuncu için resmi bir teklifin zaten Madrid'de masada olduğunu açıkça kabul etmişti.
Ancak Atletico tavrını sert tutuyor ve olası bir transferle ilgili her türlü görüşmeyi tamamen reddetmeyi sürdürüyor. Bu inatçı ret, süreci yazın en tartışmalı transfer mücadelelerinden birine dönüştürdü.
Alvarez yeni bir meydan okuma talep ediyor
İspanya'nın iki devi yönetim katında karşı karşıya gelirken, oyuncunun niyeti de belirleyici bir unsur olmaya devam ediyor. Alvarez, kısa süre önce düzenlenen Dünya Kupası sırasında Metropolitano'dan ayrılma isteğini ve yeni bir meydan okuma arayışını kamuoyu önünde dile getirdi. Arjantinli hücum oyuncusu, yaklaşan sezon öncesinde hücum hattını güçlendirmek isteyen Barcelona'nın mutlak önceliği olmayı sürdürüyor.
Ancak devam eden hukuki anlaşmazlık ve Atletico'nun tavizsiz tutumu, operasyonu ciddi şekilde karmaşıklaştırdı. Barcelona, RFEF'nin bildirimini bu tür durumlarda standart ve zorunlu bir adım olarak görüyor. Laporta yönetimi şimdi bir yandan hukuki savunmasını hazırlarken, diğer yandan tıkanan görüşmelerde bir ilerleme sağlamaya çalışıyor.
- Getty Images
Yaz hazırlık dönemine kritik dönüş
Atletico sezon öncesi hazırlıklarına başlarken, transfer sürecindeki belirleyici an da hızla yaklaşıyor. Alvarez'in 10 Ağustos'ta resmen takıma katılması planlanıyor. İspanya'nın başkentine dönmesinin yaklaşması, golcüyü kulüp yönetimine yakın vadeli duruşunu doğrudan netleştirmek zorunda bırakacak. Yaklaşan bu görüşme, iki rakip kulüp arasındaki mevcut çıkmazı potansiyel olarak çözebilir.
Bu sırada Barcelona, bu operasyonun süresiz şekilde uzamasını istemiyor. Alvarez nihai hayallerindeki transfer olmaya devam etse de, Katalan ekibi anlaşmanın tamamen çökmesi ihtimaline karşı alternatif hücum hedefleri üzerinde aktif şekilde çalışıyor.
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