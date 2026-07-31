İki La Liga devinin arasındaki gerilim, Arjantinli forvet nedeniyle önemli ölçüde tırmandı. Atletico CEO'su Miguel Angel Gil Marin daha önce uyarmıştı; kulübün yasa dışı her türlü girişime karşı çıkarlarını savunmak için sert adımlar atacağını söylemişti. Yaklaşan soruşturmaya rağmen Barcelona, birincil hücum hedefini kadrosuna katma konusunda kararlılığını koruyor. Kulüp başkanı Joan Laporta, 13 Temmuz'da golcü oyuncu için resmi bir teklifin zaten Madrid'de masada olduğunu açıkça kabul etmişti.

Ancak Atletico tavrını sert tutuyor ve olası bir transferle ilgili her türlü görüşmeyi tamamen reddetmeyi sürdürüyor. Bu inatçı ret, süreci yazın en tartışmalı transfer mücadelelerinden birine dönüştürdü.