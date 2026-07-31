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Atletico Madrid'in İspanya Futbol Federasyonu'na şikâyette bulunmasının ardından Barcelona, Julian Alvarez girişimi nedeniyle soruşturma altında
RFEF resmî soruşturma başlattı
Marca'nın haberine göre RFEF, Barcelona hakkında resmen olağanüstü disiplin soruşturması başlattı. Bu adım, Atletico'nun Alvarez transferi için Katalan kulübünün girişimine ilişkin 30 Haziran'da yaptığı resmi şikayetin ardından geldi. Atletico, Barca'nın 26 yaşındaki forvetle spor mevzuatının izin verdiği yasal süre dışında temasa geçtiğini öne sürüyor.
Alvarez'in Madrid ekibiyle Haziran 2030'a kadar devam eden uzun vadeli bir sözleşmesi bulunuyor. Her iki kulübe de disiplin süreci resmen bildirildi. Yetkili merciler nihai kararını vermeden önce tarafların kendi iddialarını ve olaylara ilişkin anlatımlarını sunmaları gerekiyor.
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Yerli rakipler arasında tansiyon yükseliyor
Arjantinli forvet nedeniyle iki La Liga devi arasındaki gerilim ciddi şekilde tırmandı. Atletico CEO'su Miguel Angel Gil Marin daha önce uyarmıştı; kulübün, çıkarlarını yasa dışı her türlü girişime karşı korumak için sert adımlar atacağını söylemişti. Yaklaşan soruşturmaya rağmen Barcelona, birincil hücum hedefini kadrosuna katma konusundaki kararlılığını sürdürüyor. Kulüp başkanı Joan Laporta, 13 Temmuz'da golcü için resmi bir teklifin zaten Madrid'de masada olduğunu açıkça kabul etmişti.
Ancak Atletico tavizsiz duruşunu koruyor ve olası bir transfer için yürütülecek herhangi bir görüşmeyi tamamen reddetmeyi sürdürüyor. Bu inatçı ret, süreci yazın en tartışmalı transfer mücadelelerinden birine dönüştürdü.
Alvarez yeni bir meydan okuma istiyor
İki İspanyol devi yönetim katında karşı karşıya gelirken, oyuncunun niyeti de belirleyici olmaya devam ediyor. Alvarez, kısa süre önce düzenlenen Dünya Kupası sırasında Metropolitano'dan ayrılma isteğini ve yeni bir meydan okuma arayışını kamuoyu önünde dile getirdi. Arjantinli hücum oyuncusu, Barcelona'nın gelecek sezon öncesinde hücum hattını güçlendirmek için mutlak önceliği olmaya devam ediyor.
Ancak devam eden hukuki anlaşmazlık ve Atletico'nun tavizsiz tutumu, operasyonu ciddi şekilde karmaşık hale getirdi. Barcelona, RFEF'in bildirimini bu tür durumlarda standart ve zorunlu bir adım olarak görüyor. Laporta yönetimi şimdi bir yandan hukuki savunmasını hazırlarken diğer yandan tıkanan görüşmelerde bir ilerleme sağlamaya çalışıyor.
- Getty Images
Yaz kampı öncesi kritik dönüş
Atletico sezon öncesi hazırlıklarına başlarken, transfer sürecinde belirleyici bir an hızla yaklaşıyor. Alvarez'in 10 Ağustos'ta resmen göreve dönmesi planlanıyor. İspanya'nın başkentine dönmesinin yaklaşması, forveti kısa vadeli pozisyonunu doğrudan kulüp yönetimine açıklamak zorunda bırakacak. Önümüzdeki bu görüşme, iki rakip kulüp arasındaki mevcut çıkmazı potansiyel olarak çözebilir.
Bu arada Barca, bu operasyonun süresiz şekilde uzamasını istemiyor. Alvarez hâlâ onların nihai hayal transferi olsa da Katalan ekibi, anlaşmanın tamamen çökmesi ihtimaline karşı alternatif hücum hedefleri üzerinde aktif olarak çalışıyor.
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