Atletico Madrid'in İspanya Futbol Federasyonu'na şikâyette bulunmasının ardından Barcelona, Julian Alvarez girişimi nedeniyle soruşturma altında

Arjantinli forvet nedeniyle iki La Liga devi arasındaki gerilim ciddi şekilde tırmandı. Atletico CEO'su Miguel Angel Gil Marin daha önce uyarmıştı; kulübün, çıkarlarını yasa dışı her türlü girişime karşı korumak için sert adımlar atacağını söylemişti. Yaklaşan soruşturmaya rağmen Barcelona, birincil hücum hedefini kadrosuna katma konusundaki kararlılığını sürdürüyor. Kulüp başkanı Joan Laporta, 13 Temmuz'da golcü için resmi bir teklifin zaten Madrid'de masada olduğunu açıkça kabul etmişti.

Ancak Atletico tavizsiz duruşunu koruyor ve olası bir transfer için yürütülecek herhangi bir görüşmeyi tamamen reddetmeyi sürdürüyor. Bu inatçı ret, süreci yazın en tartışmalı transfer mücadelelerinden birine dönüştürdü.