Atletico Madrid'in forvetini kadrosuna katma yarışı kızışırken, Julian Alvarez'in menajeri Real Madrid'le ilgili sansasyonel transfer söylentileri konusunda sessizliğini bozdu

Alvarez'in şehir içi bir transferle sansasyonel bir hamle yapabileceği yönündeki söylentiler futbol dünyasını kasıp kavuruyor. Perez'in kısa süre önce Real Madrid başkanlığına yeniden seçilmesiyle birlikte "Galactico" transferi konusundaki spekülasyonlar yoğunlaştı ve pek çok kişi, Atletico Madrid'in forvetinin yönetim kurulu çevrelerinde tartışılan 150 milyon avroluk gizemli hedefin profiline uyduğunu düşünüyor.

Ancak, oyuncunun menajeri mevcut durumu netleştirmek için hemen harekete geçti. Dünya Kupası şampiyonu oyuncunun kariyerini yöneten menajer Fernando Hidalgo'ya, Santiago Bernabeu'ya transfer olasılığı hakkında doğrudan soru soruldu.

Hidalgo, durumu açık bir şekilde değerlendirerek, "Bu konuda hiçbir bilgimiz yok ve kimse bizimle bu konuda iletişime geçmedi" dedi.