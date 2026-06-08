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Atletico Madrid'in forvetini kadrosuna katma yarışı kızışırken, Julian Alvarez'in menajeri Real Madrid'le ilgili sansasyonel transfer söylentileri konusunda sessizliğini bozdu
Menajer, Bernabeu ile ilgili spekülasyonlara yanıt verdi
Alvarez'in şehir içi bir transferle sansasyonel bir hamle yapabileceği yönündeki söylentiler futbol dünyasını kasıp kavuruyor. Perez'in kısa süre önce Real Madrid başkanlığına yeniden seçilmesiyle birlikte "Galactico" transferi konusundaki spekülasyonlar yoğunlaştı ve pek çok kişi, Atletico Madrid'in forvetinin yönetim kurulu çevrelerinde tartışılan 150 milyon avroluk gizemli hedefin profiline uyduğunu düşünüyor.
Ancak, oyuncunun menajeri mevcut durumu netleştirmek için hemen harekete geçti. Dünya Kupası şampiyonu oyuncunun kariyerini yöneten menajer Fernando Hidalgo'ya, Santiago Bernabeu'ya transfer olasılığı hakkında doğrudan soru soruldu.
Hidalgo, durumu açık bir şekilde değerlendirerek, "Bu konuda hiçbir bilgimiz yok ve kimse bizimle bu konuda iletişime geçmedi" dedi.
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Yeni bir Galactico arayışı
Premier Lig’de ve uluslararası sahnede kendini kanıtlamış olan Arjantinli oyuncu, önümüzdeki on yıl boyunca Avrupa’nın önde gelen dev kulüplerinden birinin hücum hattını yönetecek ideal aday olarak görülüyor.
Perez'in genç, kendini kanıtlamış ve şu anda İngiltere'nin en üst ligi dışında oynayan bir yıldız oyuncuyu kadrosuna katma isteği, bu söylentileri daha da alevlendirdi.
Atletico, en büyük rakibine en değerli oyuncusunu kaptırmak istemeyecek olsa da, söz konusu finansal rakamlar, resmi bir teklifin Metropolitano yönetiminin kararlılığını sınayabileceğini gösteriyor.
Barselona da adaylar arasında
24 yaşındaki oyuncunun durumunu yakından takip eden tek takım Real Madrid değil. Barcelona’nın da bu forvet oyuncusuna uzun süredir ilgi duyduğu ve onu mevcut hücum seçeneklerinin potansiyel uzun vadeli halefi olarak gördüğü belirtiliyor. Alvarez için bir El Clásico çekişmesi yaşanma ihtimali, zaten karmaşık olan transfer hikayesine daha da heyecan katıyor.
Menajerin açıklamaları, şu anda resmi bir görüşme yapılmadığını gösteriyor olsa da, gelecekteki bir transferin kapısını tamamen kapatmış değiller.
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Atletico üzerindeki baskı artıyor
Atleti için, yıldız oyuncusunun etrafındaki spekülasyonlar, büyük kupalar için mücadele edebilecek bir kadro kurmaya çalıştıkları bu zor dönemde ortaya çıkıyor. Alvarez’in Real Madrid ya da Barcelona’ya gitmesi, Diego Simeone’nin planları için büyük bir darbe anlamına gelir ve kulübün onu en az 150 milyon avroya satmaya razı olduğu bildiriliyor.
Yaz transfer dönemi yaklaşırken, Alvarez üzerindeki ilgi daha da artacak. Perez'in aklındaki 150 milyon avroluk oyuncu olup olmadığı henüz belli değil, ancak oyuncunun tarafındaki sessizlik artık bozuldu ve İspanyol futbolunun en büyük haberi haline gelen bu olayda yeni gelişmelerin önü açıldı.