Atletico Madrid'in Arsenal Karşısındaki Oyuncu Puanları
Tom Maston

Çeviri:

Atletico Madrid’in Arsenal Karşısındaki Oyuncu Puanları: Ademola Lookman takım için bir yük olurken, Julian Alvarez ortalarda görünmedi ve Giuliano Simeone altın bir fırsatı kaçırdı; şut çekmekten çekinen Rojiblancos, Şampiyonlar Ligi yarı finalinde yetersiz kaldı

Atlético Madrid, Salı günü Arsenal'e 1-0 yenilerek Şampiyonlar Ligi'nde bir kez daha başarısızlığa uğradı; bu sonuçla takım, yarı final serisini toplamda 2-1'lik skorla kaybetti. Diego Simeone'nin takımı, Londra'nın kuzeyinde sadece iki isabetli şut atabildi ve 30 Mayıs'ta Budapeşte'de Bayern Münih ya da Paris Saint-Germain ile karşılaşma umutları suya düştü.

İlk yarıda gol fırsatları oldukça azdı; Atlético’nun en iyi fırsatları, Julian Alvarez’in şutunu dışarıya kaçırması ve Giuliano Simone’nin Declan Rice’ın son anda yaptığı muhteşem müdahaleyle durdurulmasıyla ortaya çıktı. Ancak Arsenal, devre bitiminde Jan Oblak’ın Leandro Trossard’ın yön değiştiren şutunu Bukayo Saka’nın ayaklarının önüne sektirmesiyle öne geçti ve Saka topu ağlara gönderdi.

Diego Simeone'nin takımı ikinci yarıya hızlı başladı ve oğlu Giuliano, William Saliba'nın zayıf kafa vuruşunu yakalayıp David Raya'yı geçerek eşitliği sağlayacak altın bir fırsat yakaladı, ancak kanat oyuncusu Gabriel Magalhaes'in baskısı altında şutunu çekemedi.

Kısa süre sonra Antoine Griezmann, Raya'yı maçtaki ilk kurtarışına zorlarken, diğer tarafta Viktor Gyokeres, konuk takımın ceza sahası içinde boş pozisyonda kalmasına rağmen büyük bir fırsatı üstten dışarıya attı.

Birçok forveti oyuna sokmasına rağmen, Atletico başka fırsatlar yaratamadı ve Arsenal, bu turnuvada tarihindeki ikinci finaline ulaşmanın sevincini yaşadı.

GOAL, Emirates Stadyumu'ndaki Atleti oyuncularını değerlendiriyor...

    Kaleci ve Savunma

    Jan Oblak (5/10):

    Kale sahasını iyi kontrol etti ve top hakimiyetinde kendinden emin bir görüntü sergiledi, ancak Saka'nın golüne yol açan zayıf kurtarışı nedeniyle hayal kırıklığına uğrayacaktır.

    Marc Pubill (6/10):

    Sağ bekte ve ikinci yarıdaki pozisyon değişikliğinin ardından stoperde oldukça kendinden emin bir performans sergiledi. Arsenal'in fiziksel oyununa diğer oyunculardan daha iyi ayak uydurdu.

    Robin Le Normand (5/10):

    Top İsveçli Gyokeres'e atıldığında onunla nispeten iyi başa çıktı. Oblak, Trossard'ın şutunu kurtardığında tepki vermesi biraz geç kaldı ve Saka'nın gol atmasına izin verdi. 60. dakikadan önce oyundan alındı.

    David Hancko (5/10):

    İlk maçtan çok daha güvenli bir performans sergiledi, ancak Saliba'nın Gyokeres'e attığı ve ilk yarının sonunda golle sonuçlanan pasını kesemedi.

    Matteo Ruggeri (6/10):

    Saka tarafından birkaç kez geçildi, ancak bu seviyedeki deneyimsizliğine rağmen genel olarak iyi bir performans sergiledi.

    Orta saha

    Giuliano Simeone (4/10):

    İlk yarıda Rice'ın müdahalesiyle gol fırsatını kaçırması şanssızlıktı, ancak ikinci yarının başında Raya'yı geçtikten sonra daha iyi bir performans sergilemesi gerekiyordu. İlk golün hazırlık aşamasında Trossard'ın sağ ayağına çok kolay bir şekilde geçmesine izin verdi. Maçın bitimine yarım saatten fazla süre kala oyundan alındı.

    Marcos Llorente (5/10):

    Kendi ceza sahası içinde ve çevresinde çok sayıda blok ve top kesme yaptı, ancak tercih ettiği orta saha pozisyonunda maça başlamasına rağmen hücumda pek bir katkı sağlayamadı.

    Koke (4/10):

    Beklendiği gibi, maçın büyük bir bölümünü Arsenal'i yavaşlatmaya çalışarak geçirdi ve bunu zaman zaman başardı. Ancak topu elindeyken yeterince risk almadı.

    Ademola Lookman (3/10):

    Maçta hiç varlık gösteremedi. Top çok sık ayağından sekti ve birçok pası yanlış yaptı. İkinci yarının başında oyundan alınmadan önce, ters yönde ilerleyen White'ı takip etmekte zorlandı.

    Saldırı

    Antoine Griezmann (4/10):

    Maç boyunca savunmaya yardım etmek için geriye çekildi, ancak hücum üçgeninde son vuruşları çoğu zaman yetersiz kaldı. İkinci yarının başında Raya'yı test eden ilk Atleti oyuncusu oldu, ancak kısa süre sonra oyundan alındı. Şampiyonlar Ligi kariyerinin sona ermesi için üzücü bir durum.

    Julian Alvarez (4/10):

    Saliba'nın baskısı nedeniyle erken bir şutunu dışarıya attı ve bu, Arjantinli oyuncunun ikinci yarının ortasında oyundan alınmadan önce kaleyi bulan tek şutuydu. Maça yeterince dahil olamadı.

    Yedekler ve Teknik Direktör

    Alexander Sorloth (4/10):

    Kafa vuruşlarında başarılıydı ancak maçın sonlarında yakaladığı pozisyonda golü kaçırdı.

    Nahuel Molina (5/10):

    Sağ kanatta Giuliano'nun yerine oyuna girdikten sonra maça girmekte zorlandı.

    Johnny Cardoso (6/10):

    Orta sahadan Atleti'yi ileriye taşımaya çalıştı.

    Alex Baena (5/10):

    Griezmann'ın yerine oyuna girdikten sonra birkaç düzgün pas verdi, ancak bunun dışında pek bir şey yapamadı. Maçın sonlarında bir şutunu çok üstten dışarı attı.

    Thiago Almada (5/10):

    Saha içinde geçirdiği 25 dakika boyunca Arsenal'in savunmasını açacak kurnazlıktan yoksundu.

    Diego Simeone (5/10):

    Anlaşılır bir şekilde ilk maçın ikinci yarısında kullandığı sisteme benzer bir sistem tercih etti ve oyuncu değişikliklerinde proaktif davrandı, ancak takımı ev sahibi takımın savunmasını zorlayacak kadar hücum gücü gösteremedi.

