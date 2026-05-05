Giuliano Simeone (4/10):

İlk yarıda Rice'ın müdahalesiyle gol fırsatını kaçırması şanssızlıktı, ancak ikinci yarının başında Raya'yı geçtikten sonra daha iyi bir performans sergilemesi gerekiyordu. İlk golün hazırlık aşamasında Trossard'ın sağ ayağına çok kolay bir şekilde geçmesine izin verdi. Maçın bitimine yarım saatten fazla süre kala oyundan alındı.

Marcos Llorente (5/10):

Kendi ceza sahası içinde ve çevresinde çok sayıda blok ve top kesme yaptı, ancak tercih ettiği orta saha pozisyonunda maça başlamasına rağmen hücumda pek bir katkı sağlayamadı.

Koke (4/10):

Beklendiği gibi, maçın büyük bir bölümünü Arsenal'i yavaşlatmaya çalışarak geçirdi ve bunu zaman zaman başardı. Ancak topu elindeyken yeterince risk almadı.

Ademola Lookman (3/10):

Maçta hiç varlık gösteremedi. Top çok sık ayağından sekti ve birçok pası yanlış yaptı. İkinci yarının başında oyundan alınmadan önce, ters yönde ilerleyen White'ı takip etmekte zorlandı.