La Liga'nın 28. haftasında oynanan Atlético Madrid-Getafe maçının 55. dakikası: Colchoneros, eski Udinese oyuncusu Nahuel Molina'nın maçın başında attığı golle 1-0 önde. Bu sırada, konuk takımın savunma oyuncusu Abdel Abqar, top Norveçli forvet Alexander Sorloth'tan uzaktayken, görünürde hiçbir neden yokken yere düşürüldü. VAR, olayı inceliyor ve gerçekten sıra dışı bir şey buluyor.
AFP
Atletico Madrid-Getafe, inanılmaz: Abqar, Sorloth'un alt bölgesine dirsek attı ve VAR kararıyla oyundan atıldı
DOKUNMAK YASAK
Videolardan anlaşıldığı üzere, Abqar önünden geçen rakibine tam da "güneşin vurmadığı" bir yere sağlam bir çimdik attı ve bu hareket, eski Villarreal oyuncusu Norveçli futbolcunun aşırı tepkisine neden oldu. Hakem, görüntüleri inceledikten sonra ne karar verdi? Defans oyuncusuna kırmızı kart, forvet oyuncusuna sarı kart.
ATLETICO YOLA ÇIKIYOR
Maç başka gol olmaksızın sona erdi ve Madrid derbisinde Atlético kıl payı galip geldi. Böylece Simeone’nin takımı, 28. haftanın ardından Villarreal’in sadece iki puan gerisinde üçüncü sıradaki yerini korudu. Getafe ise sıralamanın ortasında, iki Bask takımı Athletic Club ve Real Sociedad ile birlikte dokuzuncu sırada kaldı.
