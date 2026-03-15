Goal.com
Canlı
Live Scores, Stats, and the Latest News
FBL-ESP-LIGA-ATLETICO MADRID-GETAFEAFP

Çeviri:

Atletico Madrid-Getafe, inanılmaz: Abqar, Sorloth'un alt bölgesine dirsek attı ve VAR kararıyla oyundan atıldı

Kesinlikle her gün rastlanacak bir şey değil

La Liga'nın 28. haftasında oynanan Atlético Madrid-Getafe maçının 55. dakikası: Colchoneros, eski Udinese oyuncusu Nahuel Molina'nın maçın başında attığı golle 1-0 önde. Bu sırada, konuk takımın savunma oyuncusu Abdel Abqar, top Norveçli forvet Alexander Sorloth'tan uzaktayken, görünürde hiçbir neden yokken yere düşürüldü. VAR, olayı inceliyor ve gerçekten sıra dışı bir şey buluyor. 

  • DOKUNMAK YASAK

    Videolardan anlaşıldığı üzere, Abqar önünden geçen rakibine tam da "güneşin vurmadığı" bir yere sağlam bir çimdik attı ve bu hareket, eski Villarreal oyuncusu Norveçli futbolcunun aşırı tepkisine neden oldu. Hakem, görüntüleri inceledikten sonra ne karar verdi? Defans oyuncusuna kırmızı kart, forvet oyuncusuna sarı kart. 

  • ATLETICO YOLA ÇIKIYOR

    Maç başka gol olmaksızın sona erdi ve Madrid derbisinde Atlético kıl payı galip geldi. Böylece Simeone’nin takımı, 28. haftanın ardından Villarreal’in sadece iki puan gerisinde üçüncü sıradaki yerini korudu. Getafe ise sıralamanın ortasında, iki Bask takımı Athletic Club ve Real Sociedad ile birlikte dokuzuncu sırada kaldı. 

Şampiyonlar Ligi
Tottenham Hotspur crest
Tottenham Hotspur
TOT
Atletico Madrid crest
Atletico Madrid
ATM
La Liga
Espanyol crest
Espanyol
ESP
Getafe crest
Getafe
GET
0