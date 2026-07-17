Atlético Madrid Genel Müdürü Miguel Angel Gil: "Julian Alvarez burada kalacak; Barcelona'ya 200 milyon avroluk teklifleri bile kabul etmeyeceğimizi söyledik"

“Benim tutumum net, kulübün tutumu da net. Bunu oyuncuya, temsilcilerine ve Barcelona başkanına da ilettik. Atlético’nun Julián için dünyadaki en doğru yer olduğuna ve Julián’ın da Atlético Madrid için mükemmel bir santrfor olduğuna dair en ufak bir şüphem yok. Onu takımda tutmak istiyoruz. Kısa bir süre önce başkanın, Atlético Madrid’e yaptığı teklifin sınırsız olmadığını söylediğini duydum. Buna verebileceğim tek cevap şudur: Bizim cevabımız sınırsızdır. Onu satmak istemiyoruz. 100 milyon avroluk bir teklifi kabul etmedik; 150 milyon avroluk ya da hatta 200 milyon avroluk bir teklifi de kabul etmeyeceğiz,” dedi Miguel Angel Gil.