Arjantinli forvet Julian Alvarez’in geleceğine dair pembe dizi devam ediyor ve yeni bir bölümle zenginleşiyor. Barcelona, başkan Joan Laporta’nın kamuoyuna yaptığı açıklamalarla medyatik baskısını sürdürürken, Arsenal ve Paris Saint-Germain ise arka planda durumu izliyor; buarada Atlético Madrid, genel müdür Miguel Angel Gil’in sözleriyle kapıyı bir kez daha kapatıyor.
Çeviri:
Atlético Madrid Genel Müdürü Miguel Angel Gil: "Julian Alvarez burada kalacak; Barcelona'ya 200 milyon avroluk teklifleri bile kabul etmeyeceğimizi söyledik"
NET TUTUM
“Benim tutumum net, kulübün tutumu da net. Bunu oyuncuya, temsilcilerine ve Barcelona başkanına da ilettik. Atlético’nun Julián için dünyadaki en doğru yer olduğuna ve Julián’ın da Atlético Madrid için mükemmel bir santrfor olduğuna dair en ufak bir şüphem yok. Onu takımda tutmak istiyoruz. Kısa bir süre önce başkanın, Atlético Madrid’e yaptığı teklifin sınırsız olmadığını söylediğini duydum. Buna verebileceğim tek cevap şudur: Bizim cevabımız sınırsızdır. Onu satmak istemiyoruz. 100 milyon avroluk bir teklifi kabul etmedik; 150 milyon avroluk ya da hatta 200 milyon avroluk bir teklifi de kabul etmeyeceğiz,” dedi Miguel Angel Gil.
LAPORTA’NIN SON SÖZLERİ
Bu yanıt, Joan Laporta’nın Barcelona’nın Julian Alvarez’e yönelik açık ilgisiyle ilgili açıklamalarına ilişkin son sözlerin hemen ardından geldi: “Atlético Madrid’e bir teklif sunduk ve yanıt bekliyoruz. Bu çok iyi bir teklif ama sonsuza kadar geçerli değil. Flick ve Deco, Julian’ı istiyorlar, ancak Atlético hayır derse alternatif seçenekler üzerinde çalışmamız gerekecek.”
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