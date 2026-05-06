Çeviri:
Atletico Madrid galibiyetinin ardından Arsenal soyunma odasında 'kaos' yaşandı; Declan Rice, Gunners'ın Şampiyonlar Ligi finaline kalacağını 'bildiğini' söyledi
Rice soyunma odasındaki olayları anlatıyor
Arsenal, Kuzey Londra’da heyecan dolu bir gecede Avrupa’nın en prestijli turnuvasına çıkma yolundaki uzun bekleyişine son verdi. Toplamda 2-1’lik skorla finale yükselen Gunners’ın orta saha oyuncusu Rice, maçın ardından Amazon Prime’a verdiği röportajda soyunma odasındaki atmosferi anlattı. “Soyunma odası tam bir kaos içinde. Bu turnuvada bugüne kadar başardıklarımızın önemini küçümsemeyin derim. Bence o anı kutlamaya hakkımız var. Kulüp futbolunun en prestijli turnuvası. Şu anda sadece bu anın tadını çıkarmaya çalışıyoruz," dedi orta saha oyuncusu.
İngiltere milli takım oyuncusu, maçın öneminden hiçbir zaman şüphe duymadıklarını itiraf ederek, takımın Diego Simeone'nin adamlarına karşı verecekleri mücadeleye tam olarak hazırlandığını belirtti. "Maça girerken neyin söz konusu olduğunu biliyorduk. Eğer bunun için motive olamıyorsanız, hiçbir futbol maçı için motive olamazsınız. 1-0 öne geçtiğimizde, kazanacağımızı biliyordum. Özel bir şeyin oluştuğunu hissedebiliyordum," diye ekledi.
Lewis-Skelly’nin yükselişine övgü
Tecrübeli yıldızlar manşetleri süslerken, Rice, Myles Lewis-Skelly'nin etkisini hemen vurguladı. 2024-25 sezonunda parlayan genç oyuncu, bu sezon sol bek pozisyonunda büyük ölçüde Riccardo Calafiori'nin yedeği olarak kalmak zorunda kaldı. Ancak orta sahada Martin Zubimendi'nin yerine ilk 11'de yer alan 19 yaşındaki oyuncu, Atlético karşısında inanılmaz derecede başarılı bir performans sergiledi.
Rice, "Myles'ın neler yapabileceğini her zaman biliyorduk" dedi. "Geçen yıl çok fazla maç oynadığını hatırlıyorum. Geçen yıl 18 yaşında Bernabeu'da Real Madrid'e karşı sahaya çıktığında 'Vay canına, ne oyuncu ama' demiştim."
İngiltere milli takım oyuncusu, Lewis-Skelly'nin sürekli gelişiminde, özellikle de alışık olmadığı bir rolde oynaması istendiğinde, Mikel Arteta'nın sert ama sevgi dolu yaklaşımının payı olduğunu belirtti. Rice şöyle devam etti: "Teknik direktör, kamera arkasında ona karşı sert davrandı. O ise başını eğip çok sıkı çalıştı. Erken geliyor, spor salonuna gidiyor ve çok çalışıyor. Zorlu bir göreve atılıp onun gibi bir performans sergilemesi benim için sürpriz değil."
Arteta devrimi devam ediyor
Arsenal'in Budapeşte'deki finale uzanan yolculuğu, Arteta yönetiminde yıllardır süren yeniden yapılanma sürecinin doruk noktasıdır. Rice, takımın geçmişteki hayal kırıklıklarını, kendilerini zirveye taşımak için bir itici güç olarak kullandığını vurguladı. "Bu kulübün son birkaç yılda geldiği nokta – bir oyuncu olarak insanın canını yakan şeyler. Teknik direktör kontrolü tamamen ele aldı. Yeniden yapılanmaya devam ettik – birbirimizi sürekli motive ettik," diye ekledi.
Bu sezonun acımasız doğası, Gunners'ın iki cephede de aynı yoğunlukta mücadele etmesine neden oldu. Rice, takımın artık bu adanmışlığın meyvelerini topladığına inanıyor. "Bu turnuva ve Premier Lig. Tam gaz devam ettik. Bir aydan az bir süre kala kendimizi iyi bir konumda bulduk. Pazar günü çok önemli bir maç olacak," diye konuştu eski West Ham kaptanı.
Çifte baskıyla başa çıkmak
Premier Lig şampiyonluk yarışı da doruk noktasına ulaşırken, Arsenal oyuncuları sezonu kupa dolu bir şekilde tamamlamak için yoğun bir baskı altında. Yurtiçi ve Avrupa'daki hedefler arasında denge kurma baskısı yüksek olsa da, takım yılmadan mücadeleye devam ediyor. Saka da bu duyguyu paylaşarak, oyuncuların dış gürültüden ziyade önlerindeki göreve odaklandıklarını vurguladı.
"Bu konumda olup da baskı hissetmemek imkansız," dedi Saka, maçı kazandıran kahramanlık gösterisinin ardından. "Şimdi Şampiyonlar Ligi finalindeyiz. Premier Lig için mücadele ediyoruz, bu durumda insanların hakkımızda konuşmasını ve bizi eleştirmesini nasıl beklemezsiniz? Bunları kafamızdan atıp işimizi yapmaya odaklanmalıyız. Bunu başardık ve bir adım daha ileriye gittik."