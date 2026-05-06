Atletico Madrid galibiyetinin ardından Arsenal soyunma odasında 'kaos' yaşandı; Declan Rice, Gunners'ın Şampiyonlar Ligi finaline kalacağını 'bildiğini' söyledi

Arsenal, Kuzey Londra’da heyecan dolu bir gecede Avrupa’nın en prestijli turnuvasına çıkma yolundaki uzun bekleyişine son verdi. Toplamda 2-1’lik skorla finale yükselen Gunners’ın orta saha oyuncusu Rice, maçın ardından Amazon Prime’a verdiği röportajda soyunma odasındaki atmosferi anlattı. “Soyunma odası tam bir kaos içinde. Bu turnuvada bugüne kadar başardıklarımızın önemini küçümsemeyin derim. Bence o anı kutlamaya hakkımız var. Kulüp futbolunun en prestijli turnuvası. Şu anda sadece bu anın tadını çıkarmaya çalışıyoruz," dedi orta saha oyuncusu.

İngiltere milli takım oyuncusu, maçın öneminden hiçbir zaman şüphe duymadıklarını itiraf ederek, takımın Diego Simeone'nin adamlarına karşı verecekleri mücadeleye tam olarak hazırlandığını belirtti. "Maça girerken neyin söz konusu olduğunu biliyorduk. Eğer bunun için motive olamıyorsanız, hiçbir futbol maçı için motive olamazsınız. 1-0 öne geçtiğimizde, kazanacağımızı biliyordum. Özel bir şeyin oluştuğunu hissedebiliyordum," diye ekledi.