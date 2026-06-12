AFP
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Atletico Madrid, fiyat etiketi belirlendiği için sürpriz bir transferle PSG yıldızını kadrosuna katmak üzere görüşüyor
Atlético, Kang-in'i transfer etmek için çabalarını yoğunlaştırdı
ESPN'in haberine göre, Atlético bu yaz orta saha kadrosunu güçlendirmeyi planlıyor ve Kang-in'i öncelikli hedeflerinden biri haline getirdi. PSG'nin orta saha oyuncusu şu anda 2026 Dünya Kupası'nda Güney Kore milli takımında forma giyiyor, ancak İspanyol futboluna geri dönmeye açık olduğu bildiriliyor.
Simeone'nin, 25 yaşındaki oyuncunun çok yönlülüğüne ve teknik kalitesine uzun süredir hayran olduğu söyleniyor. Atletico, geçen sezon orta sahada istikrarsız bir performans sergiledikten sonra Kang-in'in bu bölgeye ek yaratıcılık katabileceğine inanıyor. PSG, ilgilenen kulüpler talep ettikleri fiyatı karşılarsa Güney Koreli oyuncu için gelen teklifleri değerlendirmeye hazır. Fransız şampiyonunun Lee'nin değerini 35 milyon euro olarak belirlediği bildiriliyor.
- AFP
Lee geleceğini değerlendirirken PSG tekliflere açık
Haberlere göre PSG, talep ettikleri bedel karşılanırsa Lee'nin ayrılmasına izin vermeye hazır. Kulüp, üç yıl önce Mallorca'dan yaklaşık 20 milyon avroya transfer ettiği bu oyuncudan önemli bir kâr elde edecek.
Lee'nin Paris'teki sözleşmesinin bitmesine iki yıl kaldı. Ancak, geçen sezon Avrupa'nın önemli maçlarında sınırlı sayıda ilk 11'de yer alması, kulüpteki uzun vadeli geleceği konusunda belirsizliğe yol açtığı bildiriliyor. Orta saha oyuncusunun, Fransa'ya transfer olmadan önce Valencia ve Mallorca formalarını giydiği La Liga'ya dönmeyi tercih ettiği düşünülüyor.
PSG, Lee'nin ayrılmasından sonraki dönem için şimdiden planlar yapıyor
Haberlere göre PSG, Kang-in'in bu yaz ayrılması durumunda potansiyel yedek adayları araştırmaya başladı. Monaco'nun yıldızı Maghnes Akliouche, bu boşluğu dolduracak en güçlü aday olarak öne çıktı. Akliouche, Ligue 1'de geçirdiği etkileyici sezonun ardından geniş çapta ilgi gördü. PSG'nin bu ilgisi, kulübün gelecek için önde gelen Fransız yetenekleri kadrosuna katma yönündeki son dönemdeki odaklanışıyla da örtüşüyor.
- AFP
Atletico'nun yakında bir teklifte bulunması bekleniyor
Atletico, şimdi PSG'nin talep ettiği bedeli kabul edip etmeyeceğine karar vermeli ve Kang-in için görüşmeleri hızlandırmalıdır. Güney Koreli milli oyuncuyu kadroya katmak, yeni sezon öncesinde Simeone'nin takımına önemli bir katkı sağlayacaktır.
Ancak Kang-in şu anda Kuzey Amerika'da milli takımına odaklandığı için, herhangi bir transferin Dünya Kupası'ndan sonra gerçekleşmesi muhtemel. A Grubu'ndaki ilk maçında Çekya'yı 2-1 mağlup eden Taeguk Warriors, 19 Haziran'da Estadio Guadalajara'da Meksika ile karşılaşacak.