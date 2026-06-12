Atletico Madrid, fiyat etiketi belirlendiği için sürpriz bir transferle PSG yıldızını kadrosuna katmak üzere görüşüyor

ESPN'in haberine göre, Atlético bu yaz orta saha kadrosunu güçlendirmeyi planlıyor ve Kang-in'i öncelikli hedeflerinden biri haline getirdi. PSG'nin orta saha oyuncusu şu anda 2026 Dünya Kupası'nda Güney Kore milli takımında forma giyiyor, ancak İspanyol futboluna geri dönmeye açık olduğu bildiriliyor.

Simeone'nin, 25 yaşındaki oyuncunun çok yönlülüğüne ve teknik kalitesine uzun süredir hayran olduğu söyleniyor. Atletico, geçen sezon orta sahada istikrarsız bir performans sergiledikten sonra Kang-in'in bu bölgeye ek yaratıcılık katabileceğine inanıyor. PSG, ilgilenen kulüpler talep ettikleri fiyatı karşılarsa Güney Koreli oyuncu için gelen teklifleri değerlendirmeye hazır. Fransız şampiyonunun Lee'nin değerini 35 milyon euro olarak belirlediği bildiriliyor.