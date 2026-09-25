Atletico Madrid Femenino kaptanı Lola Gallardo, saha içi ve saha dışındaki yaşamına özel erişim sunmak için OnlyFans'a katıldı

İş birliğinin duyurulması sırasında konuşan tecrübeli kaleci, samimi kişisel hikâye anlatımıyla taraftarlar ile kadın futbolu arasındaki mesafeyi kapatma hedefini ortaya koydu.

Platforma katılma kararının arkasındaki motivasyonu anlatan Gallardo, Marca'nın aktardığına göre şöyle dedi: "Kadın futbolunun popülaritesi büyük ölçüde artıyor ve oyunun bir parçası olmak için inanılmaz heyecan verici bir dönem. Taraftarları oyunculara ve sporun arkasındaki hikâyelere daha da yakınlaştırmak için hâlâ yapılacak çok iş var. Bu yüzden OnlyFans'a katıldığım için çok heyecanlıyım."

Kampanyasını belgelemenin uzun vadeli Avrupa hedefleriyle nasıl örtüştüğüne de değinen oyuncu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Platformum, taraftarların sezon boyunca yolculuğumu takip edebileceği, beni saha dışında tanıyabileceği ve kadın futbolunun daha geniş dünyasıyla bağ kurabileceği başka bir alan sunuyor. Oyunun etrafındaki topluluğu kutlarken, 2027-28 Şampiyonlar Ligi'ni göz önünde bulundurarak oyuncu olarak hayatıma dair bir bakış sunacağım."