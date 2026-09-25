ZUMA Press Wire
Çeviri:
Atletico Madrid Femenino kaptanı Lola Gallardo, saha içi ve saha dışındaki yaşamına özel erişim sunmak için OnlyFans'a katıldı
Kaleci, dijital içerik girişimini güvence altına aldı
Atletico kadın takımının kaptanı ve kalecisi, antrenman programlarını ve maç günü hazırlıklarını belgeleyen kamera arkası özel içerikler sunmak için dijital platform OnlyFans ile resmî bir ortaklığa imza attı. Üst düzey bir kariyere sahip olan 2024 Zamora Kupası sahibi, daha önce 2020'de Lyon ile Kadınlar Şampiyonlar Ligi'ni kazanmış ve İspanya'yı beş büyük uluslararası turnuvada temsil etmişti. Spor kariyerinin yanı sıra bu abonelik kanalı, eşi Cristina Vicente ile ilk çocuklarını karşılamaya hazırlanırken özel hayatına da samimi bir bakış sunacak.
- Focus Images
Kurtarış ustası, toplulukla bağı öne çıkarıyor
İş birliğinin duyurulması sırasında konuşan tecrübeli kaleci, samimi kişisel hikâye anlatımıyla taraftarlar ile kadın futbolu arasındaki mesafeyi kapatma hedefini ortaya koydu.
Platforma katılma kararının arkasındaki motivasyonu anlatan Gallardo, Marca'nın aktardığına göre şöyle dedi: "Kadın futbolunun popülaritesi büyük ölçüde artıyor ve oyunun bir parçası olmak için inanılmaz heyecan verici bir dönem. Taraftarları oyunculara ve sporun arkasındaki hikâyelere daha da yakınlaştırmak için hâlâ yapılacak çok iş var. Bu yüzden OnlyFans'a katıldığım için çok heyecanlıyım."
Kampanyasını belgelemenin uzun vadeli Avrupa hedefleriyle nasıl örtüştüğüne de değinen oyuncu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Platformum, taraftarların sezon boyunca yolculuğumu takip edebileceği, beni saha dışında tanıyabileceği ve kadın futbolunun daha geniş dünyasıyla bağ kurabileceği başka bir alan sunuyor. Oyunun etrafındaki topluluğu kutlarken, 2027-28 Şampiyonlar Ligi'ni göz önünde bulundurarak oyuncu olarak hayatıma dair bir bakış sunacağım."
Sporcular alternatif medya kanallarını benimsiyor
33 yaşındaki sporcunun bu hamlesi, hayran kitleleriyle etkileşim kurmak için doğrudan tüketiciye yönelik dijital mecralara yönelen seçkin küresel sporcuların giderek büyüyen grubunu genişletiyor. Boksörler Shannon Courtenay ve Shauna Browne, tenisçi Chloe Paquet ve MMA dövüşçüsü Shauna Bannon gibi farklı branşlardan yüksek profilli isimler de benzer kanallar kurdu. Bu platformlar, kadın spor yıldızlarının yemek yapmak, padel ve aile yaşamı gibi kişisel ilgi alanlarını, geleneksel yayın medyasının sınırlarından tamamen bağımsız şekilde paylaşmasına olanak tanıyor.
- Alterphotos
Zorlu iç saha maçı odaklanma gerektiriyor
Yeni duyurulan dijital projesinin ötesinde, Gallardo sahada da acil görevlerle karşı karşıya; Liga F'teki ilk dört maçta şimdiden altı gol yedi. David Gonzalez'in takımı, lig sıralamasında sekizinci sırada yer alıyor ve iç lig sezonuna ikna edici olmayan bir başlangıcın ardından altı puanda bulunuyor. 27 Eylül Pazar günü Athletic Club deplasmanında oynanacak zorlu maç, sezonun başındaki istikrarsızlığa son vermek ve lig liderleriyle aradaki farkın açılmamasını sağlamak için kaptandan savunmada derhal direnç göstermesini gerektiriyor.
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