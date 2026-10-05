Atletico Madrid, El Cholo'nun kalmasını istiyor! Diego Simeone'nin geleceği, sözleşmesinin sona ermesi öncesinde şekilleniyor

Atletico Madrid yönetimi, kulübün gelecek yıllardaki yönünü belirleyecek kritik bir karar süreciyle karşı karşıya. Spor gündemlerinin en üst sırasında ise kulübün modern kimliğiyle özdeşleşen isim olan Simeone'nin geleceği yer alıyor. Arjantinli teknik adam şu anda 30 Haziran'da sona erecek bir sözleşmeyle görev yapıyor; bu da sportif direktörlüğün 2027-28 sezonuna ilişkin planlarını yakında netleştirmesi gerektiği anlamına geliyor. Saat işlerken, Metropolitano'nun duvarları içindeki hava ise devrimden çok devamlılıktan yana.

AS'a konuşan kulüp içi kaynaklar, kulübün değişmeyen arzusunun Simeone'nin takımın başında kalması olduğunu belirtiyor. 2011'in sonlarında göreve gelmesinden bu yana "Cholo", Atletico'yu uyuyan bir devden Avrupa'nın istikrarlı ağır toplarından birine dönüştürdü. On yılı aşkın süredir görevde olmasına rağmen Simeone, Ocak 2012'de La Rosaleda'daki ilk maçına çıktığında taşıdığı açlık ve enerjinin aynısına hâlâ sahip olduğunu korudu.

Bu kalıcı tutku, kulübün bir halef aramak için hiçbir neden görmemesinin temel sebebi. Çünkü kulüp, sportif projesini bir sonraki aşamaya taşıyacak en doğru kişinin hâlâ Simeone olduğuna inanıyor.