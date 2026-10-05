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Atletico Madrid, El Cholo'nun kalmasını istiyor! Diego Simeone'nin geleceği, sözleşmesinin sona ermesi öncesinde şekilleniyor
Simeone'nin sözleşme uzatması Atleti'nin en büyük önceliği olmaya devam ediyor
Atletico Madrid yönetimi, kulübün gelecek yıllardaki yönünü belirleyecek kritik bir karar süreciyle karşı karşıya. Spor gündemlerinin en üst sırasında ise kulübün modern kimliğiyle özdeşleşen isim olan Simeone'nin geleceği yer alıyor. Arjantinli teknik adam şu anda 30 Haziran'da sona erecek bir sözleşmeyle görev yapıyor; bu da sportif direktörlüğün 2027-28 sezonuna ilişkin planlarını yakında netleştirmesi gerektiği anlamına geliyor. Saat işlerken, Metropolitano'nun duvarları içindeki hava ise devrimden çok devamlılıktan yana.
AS'a konuşan kulüp içi kaynaklar, kulübün değişmeyen arzusunun Simeone'nin takımın başında kalması olduğunu belirtiyor. 2011'in sonlarında göreve gelmesinden bu yana "Cholo", Atletico'yu uyuyan bir devden Avrupa'nın istikrarlı ağır toplarından birine dönüştürdü. On yılı aşkın süredir görevde olmasına rağmen Simeone, Ocak 2012'de La Rosaleda'daki ilk maçına çıktığında taşıdığı açlık ve enerjinin aynısına hâlâ sahip olduğunu korudu.
Bu kalıcı tutku, kulübün bir halef aramak için hiçbir neden görmemesinin temel sebebi. Çünkü kulüp, sportif projesini bir sonraki aşamaya taşıyacak en doğru kişinin hâlâ Simeone olduğuna inanıyor.
- Getty Images Sport
Simeone ve Atletico yeni bir anlaşmanın peşinde
Simeone için yeni sözleşme görüşmelerinin nispeten sorunsuz geçmesi bekleniyor, çünkü hem teknik direktör hem de yönetim kurulunun gelecek için ortak bir vizyonu bulunuyor. AS'ın haberine göre, "Simeone kalmak istiyor, kulüp de prensipte aynı fikirde ve anlaşma tüm taraflar için büyük bir sorun teşkil etmemeli."
Bu karşılıklı anlayış, evrak işlemlerinin büyük olasılıkla 2023'teki son sözleşme yenilemesindeki kadar verimli şekilde yürütüleceğini gösteriyor; o anlaşma, onun hizmetlerini 2027'ye kadar güvence altına almıştı. Onu Arjantin milli takımıyla ya da Serie A'ya dönüşle ilişkilendiren ısrarlı söylentilere rağmen Simeone, İspanya'nın başkentindeki işine sürekli olarak öncelik verdi.
Kadro geçiş sürecinde sabır gerekiyor
Simeone'nin görev süresini uzatma yönündeki açık isteğe rağmen, şu an için imza atılması konusunda acil bir durum yok. Kulüp kısa süre önce A takım kadrosunda kapsamlı bir yenilenme sürecinden geçti ve bu süreç nadiren sorunsuz ilerler. Antoine Griezmann gibi etkili bir figürün ayrılığı, teknik ekibin hâlâ doldurmaya çalıştığı bir boşluk yarattı; odak noktası ise bireysel parlaklıktan çok takım bütünlüğü oldu.
Haberlere göre Simeone de yeni görünümlü kadronun sezona nasıl başladığını değerlendirmek için biraz zaman geçirmek istiyordu ve rekabetçi temellerin güçlü kalmasını sağlayarak bir başka uzun vadeli döneme bağlanmadan önce tabloyu görmek istedi.
Bu görüşmelerin zamanlaması da bir diğer etken. Kulüp, bu tür üst düzey idari konuları görüşmek için çoğu zaman milli araları ya da Noel dönemini tercih ediyor. Takım, sendeleyerek yaptığı başlangıcın ardından sahada ritmini bulmaya başlarken, sözleşme görüşmeleri için ortam da giderek daha elverişli hale geliyor ve bu da kış aylarında olası bir açıklamanın zeminini hazırlıyor.
- Getty Images Sport
Llorente ve Bayern Münih'in ilgisi
Simeone, şu anda Madrid'de geleceği tartışılan tek yüksek profilli isim değil. Atletico'nun düzeninde hayati bir parça olan Marcos Llorente de sözleşme durumunun ele alınması gereken bir döneme giriyor.
İspanya milli takım oyuncusu, soyunma odasında bir lider haline geldi, ancak performansları Avrupa'nın elit kulüplerinin de dikkatinden kaçmadı. Özellikle Bayern Münih'in, orta saha ve savunma seçeneklerini onun çok yönlülüğü ve çalışma temposuna sahip bir oyuncuyla güçlendirmeyi değerlendirirken Llorente'nin durumunu yakından takip ettiği söyleniyor.
Almanya'dan ve birkaç Premier League kulübünden ilgi giderek artarken, Llorente'nin kişisel tercihi Metropolitano'da kalmak. Taraftarlar için bir referans noktasına ve sahada Simeone'nin kilit yardımcılarından birine dönüştü.
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