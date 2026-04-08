AFP
Atletico Madrid, Diego Simeone'nin takımının 10 kişiyle oynayan ev sahibi takıma karşı Şampiyonlar Ligi galibiyetini elde etmesiyle Barcelona'ya karşı 20 yıllık kötü gidişata son verdi
Simeone, Camp Nou lanetini bozdu
Yirmi yıldır Camp Nou, Atlético Madrid için bir hayal kırıklığı kalesi olmuştu; ancak Katalonya’da galibiyet için verilen bu uzun bekleyiş, Çarşamba gecesi nihayet sona erdi. Bu karşılaşma öncesinde Madrid ekibi, tüm turnuvalar dahil olmak üzere stadyuma yaptığı son 25 ziyaretinde galibiyet elde edememişti; en son zaferi ise Pepe Murcia’nın yönetiminde, çok uzun zaman önce Şubat 2006’da kazanmıştı.
Atleti'nin başına geçtiğinden beri Barcelona deplasmanında hiç galibiyet tatmamış olan Simeone için bu sonucun önemi ne kadar vurgulanırsa vurgulanmaz azdır. Ev sahibi takımın maçın başındaki baskısını atlatan Simeone'nin disiplinli takımı, sayısal üstünlüğünü iyi değerlendirerek bu İspanyol derbisinde güç dengesini değiştiren bir sonuç elde etti.
Cubarsi'nin kovulması oyunun gidişatını değiştiriyor
Maçın gidişatı, devre arasına az kala genç savunma oyuncusu Pau Cubarsi’nin Giuliano Simeone’ye yaptığı faul nedeniyle kırmızı kart görmesiyle bir anda tersine döndü. Bu kırmızı kart, genç oyuncu için istenmeyen bir rekor anlamına geliyordu; zira Cubarsi, Şampiyonlar Ligi tarihinde iki kez kırmızı kart gören ilk genç oyuncu oldu. Bu durum, Hansi Flick’in takımını dünya futbolunun en organize savunma hatlarından birine karşı aşılması zor bir engelin önüne bıraktı.
Julian Alvarez, kazanılan serbest vuruşu hemen gole çevirerek ev sahibi takımı cezalandırdı ve Atletico'nun devreye 1-0 önde girmesini sağladı. Barcelona, ikinci yarıda beraberliği yakalamak için elinden geleni yapsa da, 10 kişi kalmanın dezavantajı sonunda kendini gösterdi ve konuk takımın oyunun temposunu belirlemesine izin verdi.
Sorloth işi bitirdi
Barcelona maça yeniden ortak olmak için hücumlara çıkarken, Atlético kontrataklarda sabırlı ve etkili bir oyun sergiledi. Maçı nihayetinde yedek kulübesinden oyuna giren Alexander Sorloth, skoru 2-0’a getirerek ev sahibi taraftarları susturdu. Attığı gol, Simeone’nin takımına Metropolitano’da oynanacak rövanş maçı öncesinde ihtiyaç duyduğu rahatlığı sağladı.
Bu galibiyet, daha önce Şampiyonlar Ligi'nde La Liga'dan bir rakibe karşı deplasmanda hiç galibiyet alamayan Rojiblancos'un bir başka kötü serisini de sona erdirdi. İspanyol rakiplerine karşı deplasmanda önceki beş denemesinde başarısız olan Madrid ekibi, altıncı denemesinde şanslıydı ve nihayet Avrupa deplasmanlarındaki kötü gidişatı kırdı.
Rojiblancos için tarih tekerrür ediyor
Atletico taraftarları bu sonucu, sezonun geri kalanı için büyük bir iyiye işaret olarak göreceklerdir. Atleti’nin Şampiyonlar Ligi çeyrek finallerinde Barcelona ile karşılaştığı önceki iki seferde – 2014 ve 2016’da – Katalan devini elemeyi başarmıştı. Her iki sezonda da Simeone, takımını final aşamasına kadar taşımıştı.
İşin henüz yarısı bitmiş olsa da, kulübün taraftarları dördüncü kez finale çıkmayı ve uzun süredir elde edemedikleri kupayı nihayet kaldırma şansını hayal ediyor. İkinci maçta iki gol avantajı ve ev sahibi seyircisinin desteğiyle Atletico, yarı finale yükselme konusunda en büyük favori konumuna yerleşti.