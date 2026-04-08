Yirmi yıldır Camp Nou, Atlético Madrid için bir hayal kırıklığı kalesi olmuştu; ancak Katalonya’da galibiyet için verilen bu uzun bekleyiş, Çarşamba gecesi nihayet sona erdi. Bu karşılaşma öncesinde Madrid ekibi, tüm turnuvalar dahil olmak üzere stadyuma yaptığı son 25 ziyaretinde galibiyet elde edememişti; en son zaferi ise Pepe Murcia’nın yönetiminde, çok uzun zaman önce Şubat 2006’da kazanmıştı.

Atleti'nin başına geçtiğinden beri Barcelona deplasmanında hiç galibiyet tatmamış olan Simeone için bu sonucun önemi ne kadar vurgulanırsa vurgulanmaz azdır. Ev sahibi takımın maçın başındaki baskısını atlatan Simeone'nin disiplinli takımı, sayısal üstünlüğünü iyi değerlendirerek bu İspanyol derbisinde güç dengesini değiştiren bir sonuç elde etti.