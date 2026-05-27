Atlético Madrid, Diego Simeone'nin takımında planlanan büyük revizyon kapsamında Bernardo Silva ve Cristian Romero transferlerini finanse etmek için Julian Alvarez'in satışına sıcak bakıyor
Atlético Madrid tarihi bir yaz transfer dönemi planlıyor
AS'ye göre, Villarreal'e karşı 5-1'lik ağır bir yenilgiyle sona eren zorlu bir sezonun ardından, Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalde elenip La Liga'da dördüncü sırada kalan Atlético'nun kritik transfer dönemi hazırlıkları başladı. Alemany, kadrosunu yenilemekle birlikte MLS'ye transfer olacak Griezmann'ın yerini doldurmak gibi zorlu bir görevle karşı karşıya.
Alvarez, 2024 yılında 75 milyon euroya kulübe katıldıktan sonra başlangıçta bu yeni projenin temel taşı olarak görülüyordu. Toplam 106 maçta 49 gol atmasına ve bu sezon 20 gol kaydetmesine rağmen, Arjantinli oyuncu şu ana kadar İspanya'nın başkentinde tek bir kupa bile kazanamadı.
Alvarez'in ayrılışı transfer piyasasını hareketlendirecek
Dünya Kupası şampiyonu oyuncunun transfer olasılığı yaz transfer piyasasını hareketlendirecek gibi görünüyor; Paris Saint-Germain, Barcelona ve Arsenal, bu oyuncuyu kadrolarına katmak için rekabet ediyor. PSG, çok yönlü forveti, geçen sezon Şampiyonlar Ligi’ni kazanan yıldızlarla dolu kadrosuna ideal bir yıldız transferi olarak görüyor ve şu anda Cumartesi günü oynanacak finalde Arsenal ile karşılaşmaya hazırlanıyor.
Barcelona, Robert Lewandowski'nin ayrılmasının ardından bu forveti uzun vadeli bir hücum alternatifi olarak görüyor ve durumu yakından takip ediyor, ancak Katalan kulübünün mali krizi anlaşmayı zorlaştırıyor.
Devasa yeniden yapılanma projesinin finansmanı ve Simeone'nin tutumu
Sözleşmesi 2030'da sona erecek olan bu forvetin satışı için 100 milyon avroyu fazlasıyla aşan rekor bir transfer ücreti gerekecektir. Bu nakit girişi, Alemany'ye, mümkün olan her kupayı kazandıktan sonra bu yaz Manchester City'den ayrılacak olan Silva ve Tottenham'ın savunma oyuncusu Romero gibi üst düzey yetenekleri kadroya katma imkânı verecektir.
Romero'nun transferi, özellikle son gün Spurs'un mucizevi bir şekilde küme düşmekten kurtulmasına yardımcı olduktan sonra, liderliğe ihtiyaç duyan savunmayı güçlendirecektir. Joao Gomes ve Marc Cucurella da hedefler arasında yer alırken, kadroda büyük bir dönüşüm yaşanması bekleniyor.
Teknik direktör Simeone, artan spekülasyonlara değinerek, "O, ne yapacağını bilecek yaşta ve kararını vermiş olacaktır, sanırım." dedi.
Atletico için bundan sonra ne olacak?
Atlético Madrid, yeni sahibi Apollo yönetiminde, harcamaların tamamen elde edilen gelire bağlı olduğu çalkantılı bir transfer dönemi geçirmek zorunda. Alemany, önümüzdeki haftalarda ayrılacak oyuncuların işlemlerini tamamlamak ve hayati öneme sahip takviyeleri kadroya katmak için yorulmadan çalışacak. Kulüp, son derece rekabetçi yeni bir döneme adım atmaya çalışırken, taraftarlar takımın sezon öncesi hazırlıklarına başladığında oldukça farklı bir ilk on birle karşılaşacak.