Her iki kulüp de iç lig sezonu başlamadan önce bonservis bedeli konusunda anlaşmaya varmak için ileri düzey görüşmelere hazırlanıyor. Atletico için Romero'nun transfer edilmesi, La Liga'da 44 gol yedikleri bir sezonun ardından Simeone'nin savunma hattını güçlendirecek. Bu sırada Tottenham da kaptanını kaybetmesi halinde De Zerbi yönetiminde yapısal istikrarı korumak için uygun bir yedek bulma konusunda transfer piyasasında hızlı hareket etmek zorunda.