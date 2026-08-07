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Tottenham Hotspur v Everton - Premier LeagueGetty Images Sport
Adhe Makayasa

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Atletico Madrid, Diego Simeone'nin Arjantinli yıldızı hedef almasıyla Tottenham kaptanı Cristian Romero için görüşmelere başladı

Transfers
C. Romero
Tottenham Hotspur
Premier Lig
D. Simeone
Atletico Madrid
La Liga

Atletico Madrid, Diego Simeone savunma hattını güçlendirmek isterken Tottenham Hotspur kaptanı Cristian Romero'yu transfer etmek için görüşmelere başladı. 28 yaşındaki Arjantinli milli oyuncunun, geçen ağustosta kulüple dört yıllık yeni sözleşme imzalamasına rağmen yaz transfer döneminde Kuzey Londra'dan ayrılması bekleniyor.

  • Atletico, Romero için görüşmelere başladı

    BBC Sport'a göre Atletico, stoper Romero'yu bu yaz kadrosuna katmak için Tottenham ile resmi görüşmelere başladı. 28 yaşındaki Spurs kaptanının ayrılığına dair spekülasyonlar, geçen ağustosta Kuzey Londra'da dört yıllık yeni sözleşme imzalamasına rağmen yoğunlaştı. Tottenham, La Liga ekibinin ilgisinin farkında ve oyuncuyla kişisel şartlarda anlaşmanın herhangi bir sorun yaratması beklenmiyor.

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  • Sunderland v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    De Zerbi geleceğiyle ilgili konuştu

    Tottenham teknik direktörü Roberto De Zerbi, yeni sezon öncesinde ayrılmak isteyen oyunculara engel olmayacağını öne sürdü. Kadrosunun geleceğine ilişkin spekülasyonlara değinen De Zerbi, kulüpten ayrılıp yeni bir meydan okuma aramaya karar vermeleri halinde oyuncuların “iradesine saygı göstereceğini” vurguladı. Teknik adamın bu açık tutumu, Tottenham yönetiminin Atletico'dan gelen resmî teklifleri değerlendirmesine olanak tanıyor.

  • Rakip ilgisi anlaşmayı karmaşıklaştırıyor

    Atletico'nun Romero takibi, oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen Serie A devi Inter'in de devreye girmesiyle rekabetle karşı karşıya. Geçen ay Arjantin'in Dünya Kupası finaline uzanan yolculuğunda yedi maçın tamamında forma giyen savunmacı, zorlu bir kulüp sezonu geçirdi; Spurs sezonu 17. sırada tamamlarken iki kırmızı kart gördü ve diz sakatlığı nedeniyle sezonun son bölümünü kaçırdı. Bu sırada savunmadaki partneri Micky van de Ven yeni bir beş yıllık sözleşmeye yaklaşıyor.

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  • Sunderland v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    Görüşmeler belirleyici aşamaya girdi

    Her iki kulüp de iç lig sezonu başlamadan önce bonservis bedeli konusunda anlaşmaya varmak için ileri düzey görüşmelere hazırlanıyor. Atletico için Romero'nun transfer edilmesi, La Liga'da 44 gol yedikleri bir sezonun ardından Simeone'nin savunma hattını güçlendirecek. Bu sırada Tottenham da kaptanını kaybetmesi halinde De Zerbi yönetiminde yapısal istikrarı korumak için uygun bir yedek bulma konusunda transfer piyasasında hızlı hareket etmek zorunda.

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