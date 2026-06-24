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Atlético Madrid CEO’su Gil Marin, Julian Alvarez’in transferle ilgili kamuoyuna yaptığı açıklamalardan ‘derin üzüntü duyduğunu’ belirtirken, Barcelona’yı ‘yalanlar ve saygısızlık’la suçladı
Atlético, yasadışı temas nedeniyle FIFA’ya şikayette bulunacak
Atletico Madrid, Barcelona’yı dünya futbolunun yönetim organına resmi olarak şikayet etmeye hazırlanırken, iki İspanyol devi arasındaki ilişkiler yeni bir dip noktaya ulaştı. Madrid kulübü, 2024 yazında Manchester City'den Atlético'ya katılan ve 2030 yılına kadar geçerli olan sözleşmeyle yaklaşık 81,8 milyon sterlinlik bir transfer ücreti karşılığında kulüpten ayrılan yıldız forvetine yönelik, kendilerine göre yasadışı olan transfer girişimleri nedeniyle öfkeli. Bu transfer, City için kulüp tarihinin en yüksek transfer ücreti rekorunu kırmıştı. Oyuncunun Metropolitano'da uzun vadeli bir sözleşmesi olduğu göz önüne alındığında, Atlético bu konuda resmi işlem başlatmaya kararlı.
EFE’ye konuşan Gil Marin, kulübün niyetini açıkça ortaya koydu: “Sorumluluğumuz, Atlético Madrid’in çıkarlarını savunmaktır. Bu nedenle, koruma süresi içinde geçerli bir sözleşmesi olan bir oyuncuyla görüşme yaptığı gerekçesiyle Barcelona aleyhine FIFA’ya şikayette bulunacağız.”
- AFP
Gil Marin, Alvarez’i “saygısız” zamanlamasından dolayı sert bir şekilde eleştirdi
Atlético yönetiminin öfkesi yalnızca Barcelona’ya yönelik değil; Alvarez’in kendisi de son zamanlarda kamuoyuna yaptığı açıklamalar nedeniyle eleştirilerin hedefi haline geldi. Pazartesi günü Dünya Kupası’nda Arjantin’in Avusturya’yı 2-0 mağlup etmesinin ardından milli takımda görev yapan forvet, ESPN’e şunları söyledi: “Konuşmak için doğru bir zaman olduğunu düşünmüyorum, ama aynı zamanda saklanmak da istemiyorum. Dürüst bir insan olmaya çalışıyorum. [Atlético]'da konuşmam gereken kişilerle konuştum. Bence herkes için en iyisi bir transfer. Hayalimi gerçekleştirmek istiyorum." Forvetin transferi memnuniyetle karşılayacağını açıkça itiraf ettiği bu açık sözlü yorumlar, kulüp yetkilileri tarafından hoş karşılanmadı.
“Sözlerinden dolayı derin bir üzüntü duyuyorum. Bu açıklamaları yapmak için doğru bir gün değildi – o gün Messi’nin ve Arjantin milli takımının günüydü, Julian’ın değil,” diye ekledi Gil Marin. Oyuncunun yeni bir başlangıç yapma isteği açıkça ortada olsa da, CEO kulübün tutumunun değişmediğini vurguladı: “Julian’ın bir hayali var ve biz Atlético olarak da hayallerimiz var. Bizimle konuştuğu doğru, ancak tutumumuzu tam olarak bildiği de bir gerçek çünkü bu konuda çok net davrandık. Atlético, onun transfer haklarını devretmek istemiyor. O harika bir oyuncu ve bizim için oynamasından büyük gurur duyuyoruz.”
Yalan ve mali dolandırıcılık suçlamaları
Gil Marin, Barcelona’nın tutumunu sert bir dille eleştirdi; kulübün bu transferi gerçekleştirebilecek mali gücüne şüpheyle yaklaştı ve onları kamuoyunu aldatmakla suçladı. Bu transfer girişimi, Atlético formasıyla 20 gol ve 9 asist kaydeden Alvarez’in muhteşem bir 2025-26 sezonunun ardından geldi; bu goller arasında, Barça’yı hem Şampiyonlar Ligi çeyrek finallerinden hem de Copa del Rey yarı finallerinden eleyen kritik goller de yer alıyordu.
“Barcelona bize saygısızlık ediyor; bizi ayakları altında ezebileceklerini, zayıf ya da aptal olduğumuzu düşünüyorlar,” dedi yönetici. “Ancak aslında dünyaya gösterdikleri şey, kendilerini tanımlayan bir davranış biçimidir. Bize, oyuncuya, medyaya ve hatta kendi taraftarlarına bile yalan söylüyorlar. Aslında üstesinden gelemeyecekleri bir transferi gerçekleştirebileceklerine herkesi inandırmaya çalışıyorlar.”
- AFP
Tekrarlayan bir davranış kalıbı
Bu, Atlético Madrid ya da diğer La Liga kulüplerinin Barcelona’nın transfer taktiklerine itiraz etmelerinin ilk örneği değil. Gil Marin, Spotify Camp Nou yönetiminin transfer piyasasındaki işleyişinde sistemik bir sorun olduğunu gösteren kanıt olarak önceki olaylara işaret etti.
“Barcelona’nın bu şekilde davranması ilk kez olmuyor ve futbol dünyası bunun çok iyi farkında. Geçen yıl da Nico Williams ve Athletic Club konusunda çok benzer bir şey yaptılar,” diye sözlerini tamamladı.