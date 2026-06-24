Atlético Madrid CEO’su Gil Marin, Julian Alvarez’in transferle ilgili kamuoyuna yaptığı açıklamalardan ‘derin üzüntü duyduğunu’ belirtirken, Barcelona’yı ‘yalanlar ve saygısızlık’la suçladı

Atlético yönetiminin öfkesi yalnızca Barcelona’ya yönelik değil; Alvarez’in kendisi de son zamanlarda kamuoyuna yaptığı açıklamalar nedeniyle eleştirilerin hedefi haline geldi. Pazartesi günü Dünya Kupası’nda Arjantin’in Avusturya’yı 2-0 mağlup etmesinin ardından milli takımda görev yapan forvet, ESPN’e şunları söyledi: “Konuşmak için doğru bir zaman olduğunu düşünmüyorum, ama aynı zamanda saklanmak da istemiyorum. Dürüst bir insan olmaya çalışıyorum. [Atlético]'da konuşmam gereken kişilerle konuştum. Bence herkes için en iyisi bir transfer. Hayalimi gerçekleştirmek istiyorum." Forvetin transferi memnuniyetle karşılayacağını açıkça itiraf ettiği bu açık sözlü yorumlar, kulüp yetkilileri tarafından hoş karşılanmadı.

“Sözlerinden dolayı derin bir üzüntü duyuyorum. Bu açıklamaları yapmak için doğru bir gün değildi – o gün Messi’nin ve Arjantin milli takımının günüydü, Julian’ın değil,” diye ekledi Gil Marin. Oyuncunun yeni bir başlangıç yapma isteği açıkça ortada olsa da, CEO kulübün tutumunun değişmediğini vurguladı: “Julian’ın bir hayali var ve biz Atlético olarak da hayallerimiz var. Bizimle konuştuğu doğru, ancak tutumumuzu tam olarak bildiği de bir gerçek çünkü bu konuda çok net davrandık. Atlético, onun transfer haklarını devretmek istemiyor. O harika bir oyuncu ve bizim için oynamasından büyük gurur duyuyoruz.”