AFP
Atlético Madrid, Camp Nou'da 10 kişi kalan Barcelona'yı mağlup ederek Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde üstünlüğü ele geçirdi
Barça'nın üstünlüğü kırmızı kart dramasıyla sona erdi
Camp Nou'da, Barcelona'nın bu İspanyol derbisinde erken bir avantaj elde etmeye çalıştığı maçta atmosfer elektriklenmişti. Hansi Flick'in takımı maça kararlı bir başlangıç yaptı; Atlético Madrid'i kendi yarı sahasına hapsetti ve bu sezonun alamet-i farikası haline gelen hız ve hassasiyetle topu dolaştırdı. Marcus Rashford ve Lamine Yamal, maçın ilk dakikalarında özellikle hareketliydi ve direkt koşularla Atlético'nun savunma hattını zorladı.
Ancak, maçın gidişatı 41. dakikada değişti. Bu sezon büyük bir sürpriz olan genç savunma oyuncusu Pau Cubarsi, sert bir müdahale nedeniyle ilk olarak sarı kart gördü. Hızlı bir VAR müdahalesinin ardından, hakeme saha kenarındaki monitörden olayı tekrar izlemesi tavsiye edildi. İkinci kez izledikten sonra sarı kart iptal edildi ve yerine doğrudan kırmızı kart gösterildi, bu da Katalan devinin maçın yarısından fazlasını 10 kişiyle oynamasına neden oldu.
Alvarez penaltıdan Blaugrana'yı cezalandırdı
Atlético Madrid, sayısal üstünlüğünden yararlanmak için fazla beklemedi. Kırmızı kartın ardından gelişen pozisyonda, Julian Alvarez öne çıkarak kontrolü ele aldı. Önemli anlarda soğukkanlılığıyla tanınan Arjantinli forvet, kalecinin hiçbir şansı kalmayacak şekilde Barcelona kalesinin üst köşesine giden muhteşem bir şut gönderdi.
Bu gol, kırmızı kart görene kadar daha iyi oynayan Flick'in oyuncuları için büyük bir darbe oldu. Atletico'nun baskıyı absorbe edip kontratakta gol araması stratejisi mükemmel bir şekilde uygulandı. İlk yarı sona erdiğinde, konuk takım bir gol önde ve bir kişi fazla olarak devreye girdi ve takımlarının umut verici başlangıcının birkaç dakika içinde yok olduğunu gören ev sahibi taraftarları sessizliğe boğdu.
Flick, bir çıkış yolu bulmak için taktiksel değişiklikler yapıyor
Bu vahim durumu fark eden Hansi Flick, ikinci yarının başında hızlı bir hamle yaptı. Gavi ve Fermin Lopez’i oyuna sokarak, orta sahada çok ihtiyaç duyulan enerjiyi sağlamak için taktiksel düzeni feda etti. Bir kişi eksik olmasına rağmen Barcelona pes etmedi ve Rashford’un duran toplarından ve Yamal’ın kanatlardaki hünerlerinden yararlanarak beraberliği yakalamaya çalışmaya devam etti.
Rashford, üst köşeye doğru muhteşem bir serbest vuruş göndererek skoru eşitlemeye çok yaklaştı. Atlético kalecisi Juan Musso, topu üst direğe çelerek dünya klasında bir kurtarış yaptı. Bu an, Barcelona'nın gecesini özetleyen bir andı: bolca çaba ve kalite parıltıları, ancak sonuçta Atlético savunması ve ilham dolu kalecisi şeklinde bir duvarla karşılaştılar.
Atlético, sayısal üstünlüğünü hemen değerlendirdi ve Julián Álvarez, 25 metreden muhteşem bir serbest vuruşla topu Barcelona kalesinin üst köşesine gönderdi. Bu gol, konuk takımı devreye önde götürdü ve ev sahibi takım için gergin bir ikinci yarıya zemin hazırladı.
Sorloth maçı bitiren golü attı
Barcelona, Madrid'e götürecek bir gol bulmak için umutsuzca ileriye çıkarken, savunmada boşluklar bıraktı. 70. dakikada Atlético Madrid, maçı belirleyen ikinci golü buldu. Matteo Ruggeri'nin zekice pasının ardından Alexander Sorloth, ceza sahası içinde boşluk buldu. Forvet, hatasız bir şekilde topu ağlara göndererek skoru 2-0'a getirdi.
İkinci gol, Barcelona'nın rüzgârını kesti. Atletico, kompakt bir 5-4-1 dizilişine çekilerek Barcelona'yı savunmasını aşmaya zorladı ve bu, klasik bir "Simeone ustalık dersi" oldu. Blaugrana, son üçte bir alana her yaklaştığında, kırmızı-beyaz formalı bir denizle karşılaştı. Marcos Llorente, oyunu bozarak ve Barcelona'nın sinirli forvetlerinin nefes almasına izin vermeyerek özellikle etkileyiciydi.
Maçın son dakikalarındaki çaresiz çabalar ev sahibi takım için sonuç vermedi
Maçın son on beş dakikasında Flick riski göze alarak Ronald Araujo ve Ferran Torres'i oyuna dahil etti. Araujo, bir köşe vuruşunda en yükseğe çıkarak hemen etkili olmaya yaklaştı, ancak kafası direğin yanından dışarıya gitti. Bu kaçırılan net bir fırsattı ve belki de Barcelona'nın maça yeniden ortak olabilmesi için en iyi şansıydı.
Fermin veya Yamal'ın ceza sahasına gönderdiği her orta, Jose Maria Gimenez ve savunma arkadaşları tarafından kolaylıkla bertaraf edildi. Uzatma dakikalarında bile, Julian Alvarez tehlikeli bir bölgede faul yaptığında, Barcelona'nın vuruşu başarısız oldu. Lamine Yamal'ın vuruşu zayıftı, takım arkadaşlarının başlarının üzerinden geçip kale vuruşuna dönüştü ve geç bir geri dönüş umudunu fiilen sona erdirdi.
İkinci maçta aşılması gereken bir engel
Maçın bitiş düdüğü, deplasmana gelen Atlético Madrid taraftarları için coşku dolu anlara sahne oldu. Barcelona için ise bu gece, “keşke”lerle dolu bir geceydi. Cubarsi’nin kırmızı kart görmesi şüphesiz maçın dönüm noktasıydı, ancak gol vuruşlarındaki etkisizlik ve Sorloth’un golüne yol açan savunma hataları, Hansi Flick’in Metropolitano’daki rövanş maçına hazırlanırken zihnini oldukça meşgul edecek.
Yarı finale yükselebilmek için Barcelona'nın şimdi Avrupa futbol tarihine geçecek bir geri dönüşe imza atması gerekiyor. Kendi sahasında yenilmesi zor bir takım olarak bilinen Simeone'nin takımına karşı en az iki gol atmaları gerekiyor. "Remontada" ruhu Barcelona'nın DNA'sının bir parçası olsa da, Atletico'nun disiplinli performansı, Madrid ekibinin Avrupa'nın en prestijli turnuvasının son dört takımına bir ayağını sağlam bir şekilde koyduğunu gösteriyor.