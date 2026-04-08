Atlético Madrid, Camp Nou'da 10 kişi kalan Barcelona'yı mağlup ederek Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde üstünlüğü ele geçirdi

Camp Nou'da, Barcelona'nın bu İspanyol derbisinde erken bir avantaj elde etmeye çalıştığı maçta atmosfer elektriklenmişti. Hansi Flick'in takımı maça kararlı bir başlangıç yaptı; Atlético Madrid'i kendi yarı sahasına hapsetti ve bu sezonun alamet-i farikası haline gelen hız ve hassasiyetle topu dolaştırdı. Marcus Rashford ve Lamine Yamal, maçın ilk dakikalarında özellikle hareketliydi ve direkt koşularla Atlético'nun savunma hattını zorladı.

Ancak, maçın gidişatı 41. dakikada değişti. Bu sezon büyük bir sürpriz olan genç savunma oyuncusu Pau Cubarsi, sert bir müdahale nedeniyle ilk olarak sarı kart gördü. Hızlı bir VAR müdahalesinin ardından, hakeme saha kenarındaki monitörden olayı tekrar izlemesi tavsiye edildi. İkinci kez izledikten sonra sarı kart iptal edildi ve yerine doğrudan kırmızı kart gösterildi, bu da Katalan devinin maçın yarısından fazlasını 10 kişiyle oynamasına neden oldu.