İspanyol futbolunda son dönemde, hakem yönetimlerinin kalitesi konusunda Real Madrid ile ligin yönetim organları arasında artan gerilim gündeme damga vurdu. Atlético’nun Stuttgart ile Avrupa kupalarında oynayacağı maç öncesinde Almanya’da konuşan Cerezo, mevcut ortamın futbola zarar verdiğini düşündüğünü açıkça belirtti. Yönetimdeki isimlerin örnek olmak ve son haftalarda tırmanan gerilimi düşürmek gibi bir sorumluluğu olduğunu vurguladı.

Atlético başkanı, COPE’nin aktardığına göre, “Futbolda genel olarak savaş olmamalı, hele yöneticiler arasında hiç olmamalı” dedi. Sükûnet çağrısına rağmen hiçbir kulübün hakem kararlarının yarattığı hayal kırıklığından muaf olmadığını kabul eden başkan, “Hepimiz her şeyden şikâyet ediyoruz, değil mi? Biz de şikâyet ettik ve muhtemelen etmeye devam edeceğiz” diye ekledi.