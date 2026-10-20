AFP
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Atletico Madrid Başkanı Enrique Cerezo'dan Real Madrid ile LaLiga arasındaki hakem tartışmasında barış çağrısı
Cerezo, yönetim kurulundaki çekişmelerin ortasında sükûnet çağrısı yaptı
İspanyol futbolunda son dönemde, hakem yönetimlerinin kalitesi konusunda Real Madrid ile ligin yönetim organları arasında artan gerilim gündeme damga vurdu. Atlético’nun Stuttgart ile Avrupa kupalarında oynayacağı maç öncesinde Almanya’da konuşan Cerezo, mevcut ortamın futbola zarar verdiğini düşündüğünü açıkça belirtti. Yönetimdeki isimlerin örnek olmak ve son haftalarda tırmanan gerilimi düşürmek gibi bir sorumluluğu olduğunu vurguladı.
Atlético başkanı, COPE’nin aktardığına göre, “Futbolda genel olarak savaş olmamalı, hele yöneticiler arasında hiç olmamalı” dedi. Sükûnet çağrısına rağmen hiçbir kulübün hakem kararlarının yarattığı hayal kırıklığından muaf olmadığını kabul eden başkan, “Hepimiz her şeyden şikâyet ediyoruz, değil mi? Biz de şikâyet ettik ve muhtemelen etmeye devam edeceğiz” diye ekledi.
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Hakemlerin arkasında durmak
Cerezo, hataların sporun insani yönünün bir parçası olduğunu söyleyerek hakemleri de savundu. Özellikle birden fazla televizyon açısından görüntü izleme imkânı olmadan anlık kararlar vermek zorunda kaldıklarında, hakemlerin sürekli eleştirilmek yerine desteklenmeyi hak ettiğini savundu. Bu tutum, ligde son dönemdeki VAR müdahaleleri nedeniyle haksızlığa uğradığını düşünen diğer büyük kulüplerin sıkça kullandığı daha sert söylemden belirgin biçimde ayrılıyor.
Cerezo, “Onların yanında olmamız gerektiğini düşünüyoruz çünkü hakemler bir pozisyonu görmediklerinde hata yapabiliyor” diye ekledi. Real Madrid'in Villarreal ile oynadığı maçta Arda Guler'in karıştığı tartışmalı bir pozisyon sorulduğunda bu yaklaşımı sınandı. Cerezo, “Ben pozisyonu net gördüm ama belki hakem görmedi. Görseydi düdük çalacağına eminim. Görmediyse de sanırım düdük çalmamasının nedeni bu” diyerek görüşünü net biçimde ortaya koydu.
Simeone ve Avrupa hayali
Sözü Atletico'nun hedeflerine getiren Cerezo, kulübün kimliğini kusursuz biçimde yansıttığını düşündüğü Diego Simeone'nin etkisini övdü. Arjantinli teknik direktör yönetiminde Atletico, Metropolitano'da eşi benzeri görülmemiş bir istikrar ve başarı dönemi yaşadı. Ancak Şampiyonlar Ligi kupası, Simeone'nin koleksiyonunda eksik kalan tek büyük kupa olmayı sürdürüyor. Cerezo, mevcut kadronun El Cholo'nun önderliğinde bu eksikliği gidererek Avrupa'da zafere ulaşabileceğini umuyor.
Cerezo, "Diego her şeyi kanıtlamış bir teknik direktör. Bizimle her şeyi başardı ve geriye kalan tek şey, neredeyse, Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak" dedi.
- AFP
Son düzlük için iyimserlik
Kulüp Stuttgart ile karşılaşmaya hazırlanırken Cerezo, finale yükselme umutlarını canlı tutmak için deplasmandan olumlu bir sonuç almanın gerekliliğini vurguladı. Mevcut kadroyu “harika bir takım” olarak nitelendirdi ve yoğun maç takvimi boyunca gösterdiği konsantrasyonu övdü.
Başkan, sözlerini tamamlarken sezon sonundaki kupa törenlerine değindi. “Sezonu iyi bitireceğiz ve istediğimiz şeyleri, yani kupaları ve zaferleri elde edeceğiz,” dedi.
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