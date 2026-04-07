Atlético Madrid başkanı, Barcelona'ya gösterilen kırmızı kartın iptal edilmesine ilişkin VAR kayıtlarını dinledikten sonra La Liga hakemlerinden 'utanç duyduğunu' belirtti
Gil Marin hakemlik standartlarını sert bir şekilde eleştiriyor
Real Madrid ve Barcelona ile oynanan kritik maçlarda alınan bir dizi tartışmalı kararın ardından Wanda Metropolitano'da gergin bir hava hakim. Atletico yönetimi, bir dizi haksızlık olarak algılanan olaya tanık olduktan sonra teknik sürecin adaletini sorguladığı bildiriliyor.
Mevcut öfkenin ana kaynağı, Barcelona'nın savunma oyuncusu Gerard Martin'in karıştığı bir olaydan kaynaklanıyor. Thiago Almada'ya yaptığı yüksek faulün ardından Busquets Ferrer, Martin'e ilk olarak doğrudan kırmızı kart gösterdi, ancak Melero Lopez'in müdahalesi ve saha hakemine yaptığı tavsiyenin ardından ceza sarı karta indirildi. Los Rojiblancos, Cumartesi günkü La Liga karşılaşmasını 2-1 kaybetti.
CEO, VAR'ın hesap verebilirliğini talep ediyor
Marin, VAR odasından sızan ses kayıtlarını değerlendirirken sözünü sakınmadı ve bu teknolojinin sadece bariz hataları düzeltmekten ziyade hakemleri etkilemek için kullanıldığını öne sürdü. O, mevcut sistemin sahadaki hakemin otoritesini zedelediğine inanıyor.
Marca'nın aktardığına göre Marin, "Federasyon tarafından paylaşılan görüntüleri ve ses kayıtlarını gördüğümüzde, tek yapabileceğimiz utanç duymaktır" dedi. "VAR'ın doğru şekilde işleyişine tamamen aykırı olan yorumlarını dinlememize izin vermeleri ve hiçbir şeyin olmaması kabul edilemez. Hakemlerin de oyuncular, antrenörler ve teknik direktörler gibi hata yapma hakkı vardır, ancak maçtaki hatalar sadece hatadır. VAR odasındaki bir hakemin, ana hakemin bir pozisyonu değerlendirirken onu etkilemesi ise tamamen başka bir konudur.
"Saha hakemi sorumlu olmalı ve her oyuncunun niyetini yorumlayarak kararlar vermelidir. VAR, yalnızca yorumlanamayan hataları düzeltmek için müdahale etmeli, ana hakemin yerine karar vermemelidir. Aynı oyunlara farklı kararlar verilmesi, kriterlerin değişmesi ve ne bekleyeceğimizi bilmememiz normal değil. Son iki maç gününde başımıza geldi. Hiç mantıklı değil."
Le Normand öfkesini dile getirdi
Marin, hayal kırıklığını dile getiren tek kişi değildi. Atleti oyuncusu Robin Le Normand da hakemin olaya verdiği tepkiye kızdığını itiraf etti. Şöyle konuştu: "Şimdi bunun kırmızı kartlık bir hareket olmadığını söyleyecekler, ama futboldan anlayan herkes bunun kırmızı kartlık olduğunu bilir. Ben bunu yapsaydım, neredeyse kesin kırmızı kart görürdüm. Bunu kısa süre önce Betis-Rayo Vallecano maçında gördük ve CTA (Hakem Teknik Komitesi) kırmızı kart kararı verdi. Bugün aynı hareketle ne oldu bilmiyorum. Görüntüleri inceliyor ve tehlikeli olduğunu görüyor. Ben de anlamıyorum.
"Bugün kimseyle konuşamazdınız, kaptanla bile. Ne zaman bir şey olsa, sarı kart çıkarıyordu ve oyunun seviyesini düşürmek yerine yükseltiyordu. Herkes hata yapabilir ve bence bugün o da bir hata yaptı. Herkes gördü. Bugün maçı etkileyen küçük detaylardı. Bize zarar veren küçük detaylardı."
Şimdi ne olacak?
Bu mağlubiyetle Atleti, La Liga'da ilk üçe giremedi ve Villarreal'in sadece bir puan gerisinde kaldı. Öte yandan Barça, hafta sonu Mallorca'ya yenilen Real Madrid'in yedi puan önünde ligin zirvesinde yerini koruyor. Diego Simeone'nin çalıştırdığı Atlético, bir sonraki maçta Barcelona ile tekrar karşılaştığında rövanş peşinde olacak; ancak bu kez karşılaşma, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinin ilk ayağı olacak.