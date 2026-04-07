Atlético Madrid başkanı, Barcelona'ya gösterilen kırmızı kartın iptal edilmesine ilişkin VAR kayıtlarını dinledikten sonra La Liga hakemlerinden 'utanç duyduğunu' belirtti

Marin, VAR odasından sızan ses kayıtlarını değerlendirirken sözünü sakınmadı ve bu teknolojinin sadece bariz hataları düzeltmekten ziyade hakemleri etkilemek için kullanıldığını öne sürdü. O, mevcut sistemin sahadaki hakemin otoritesini zedelediğine inanıyor.

Marca'nın aktardığına göre Marin, "Federasyon tarafından paylaşılan görüntüleri ve ses kayıtlarını gördüğümüzde, tek yapabileceğimiz utanç duymaktır" dedi. "VAR'ın doğru şekilde işleyişine tamamen aykırı olan yorumlarını dinlememize izin vermeleri ve hiçbir şeyin olmaması kabul edilemez. Hakemlerin de oyuncular, antrenörler ve teknik direktörler gibi hata yapma hakkı vardır, ancak maçtaki hatalar sadece hatadır. VAR odasındaki bir hakemin, ana hakemin bir pozisyonu değerlendirirken onu etkilemesi ise tamamen başka bir konudur.

"Saha hakemi sorumlu olmalı ve her oyuncunun niyetini yorumlayarak kararlar vermelidir. VAR, yalnızca yorumlanamayan hataları düzeltmek için müdahale etmeli, ana hakemin yerine karar vermemelidir. Aynı oyunlara farklı kararlar verilmesi, kriterlerin değişmesi ve ne bekleyeceğimizi bilmememiz normal değil. Son iki maç gününde başımıza geldi. Hiç mantıklı değil."