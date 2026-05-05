AFP
Çeviri:
Atlético Madrid başkanı, Arsenal'in erken saatteki maç programına intikam sözü verirken, Diego Simeone'nin takımı Şampiyonlar Ligi finali biletini hedefliyor
Maç öncesi kültürler arası çatışma
İspanya ile İngiltere arasındaki kültürel farklar yemek masasında ortaya çıktı. Arsenal yönetimi ile yapılacak resmi toplantı öncesinde Emirates Stadyumu yakınlarında basına konuşan Cerezo, maç öncesi yemeğin planlanan saatine şaşırdığını dile getirdi. Başkan, öğle yemeğinin yerel saatle 11:30'da planlandığını açıkladı; bu, Madrid'de yaygın olan öğleden sonra geç saatlerde yemek yeme alışkanlığıyla tam bir tezat oluşturuyordu. Durumu mizahi bir şekilde değerlendiren Cerezo, olası bir misillemeyle ilgili şaka yaptı: "Onlar Madrid'e geldiklerinde, yemeği öğleden sonra saat üçte yapacağız."
- AFP
Simeone'nin kadrosuna duyulan güven
Yemekle ilgili şakaların ötesinde, bu Salı günü tüm dikkatler önümüzdeki spor mücadelesine odaklanmış durumda. Diego Simeone’nin takımı, gergin geçen ilk maçın ardından 1-1’lik eşitlikle Londra’ya geldi. Cerezo, La Liga ekibinin gerekli niteliklere sahip olduğu konusunda kararlı. “Baskı her zaman vardır, ama sakin ve soğukkanlı olmak gerekir. Zor bir maç olacak. Doksan dakika sonunda ikisinden biri finale kalacak ve bu karmaşık olacak, ancak biz bu tür maçlara alışkınız ve eminim ki sonuç iyi olacak. Bu tür maçlarda her zaman zorlanılır, ancak takıma tam güvenimiz var ve bugün kazanacağımıza inanıyorum. Londra'da bunu zaten başardık ve şimdi farklı takımlarla tarihi tekrarlamamız gerekiyor; bir sonraki rakibimiz Bayern ve böylece başka dönemleri de tekrarlayacağız," diye ekledi.
Julian Alvarez'ın fiziksel durumu ve Avrupa hayalleri
En çok konuşulan konulardan biri, ayak bileği sakatlığıyla boğuşan yıldız forvet Julian Alvarez’in sağlık durumuydu. Ancak Cerezo, bu Pazartesi günü gerçekleştirilen Londra seyahati sırasında oyuncunun iyi göründüğünü doğrulayarak olumlu bir açıklama yaptı.
Forvetin ilk 11'de yer almasıyla Atletico Madrid, en tehlikeli silahlarından birine sahip oldu. Bu maçın önemini vurgulayan Cerezo, sözlerini şöyle tamamladı: "Bu tarihi bir fırsat çünkü finale kalmak tarih yazmak demektir. Büyük umutlarla geliyoruz. Oyuncular çok heyecanlı ve herkes finalde olmak istiyor."
- AFP
Büyük finale doğru
Madrid, İngiltere'nin başkentinde Arsenal'i mağlup etmeyi başarırsa, turnuvanın zirvesinde zorlu rakiplerle karşılaşacak. Bir galibiyet, Fransa'da oynanan ilk maçtan 5-4'lük bir avantajla ayrılan Bayern Münih ile Paris Saint-Germain arasındaki eşleşmenin galibi ile heyecan verici bir karşılaşma yaşanmasını sağlayacak.