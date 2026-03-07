Atletico Madrid başkanı, Antoine Griezmann'ın Orlando City'ye transferinin iptal olduğunu doğruladı ve kulübün yıldız oyuncusuyla "iki yıl daha" birlikte olacağını ima etti

34 yaşındaki oyuncu, bu ay takımdan ayrılacağına dair söylentilerle gündemdeydi ve bazı haberlerde, bu hafta Real Sociedad'a karşı oynadığı maçın Colchoneros için son maçı olabileceği öne sürülüyordu. Ancak Alemany, Cumartesi günkü La Liga maçı öncesinde yaptığı açıklamada, kulübün tüm zamanların en golcü oyuncusunun hiçbir yere gitmeyeceği konusunda kararlı olduğunu belirtti.

"Zaten size söylediğim gibi, bu sezon ve iki yıl daha bizimle birlikte olacak. Önemli bir gelişme görmüyorum. Antoine olağanüstü bir formda, harika maçlar oynuyor. Her zamanki gibi onu alkışlayacaklar. Benim fikrim değişmedi, sözleşmesi var, bizimle kalacak. Bir döngü tamamlandı ve başlangıca geri döndük. Muhteşem bir performans sergiliyor ve en önemli şey de bu. Bizimle kalacak, bizimle devam edecek, başka bir şey yok" dedi Alemany.

