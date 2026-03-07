Getty Images Sport
Atletico Madrid başkanı, Antoine Griezmann'ın Orlando City'ye transferinin iptal olduğunu doğruladı ve kulübün yıldız oyuncusuyla "iki yıl daha" birlikte olacağını ima etti
Griezmann, Atleti'de kalıyor
34 yaşındaki oyuncu, bu ay takımdan ayrılacağına dair söylentilerle gündemdeydi ve bazı haberlerde, bu hafta Real Sociedad'a karşı oynadığı maçın Colchoneros için son maçı olabileceği öne sürülüyordu. Ancak Alemany, Cumartesi günkü La Liga maçı öncesinde yaptığı açıklamada, kulübün tüm zamanların en golcü oyuncusunun hiçbir yere gitmeyeceği konusunda kararlı olduğunu belirtti.
"Zaten size söylediğim gibi, bu sezon ve iki yıl daha bizimle birlikte olacak. Önemli bir gelişme görmüyorum. Antoine olağanüstü bir formda, harika maçlar oynuyor. Her zamanki gibi onu alkışlayacaklar. Benim fikrim değişmedi, sözleşmesi var, bizimle kalacak. Bir döngü tamamlandı ve başlangıca geri döndük. Muhteşem bir performans sergiliyor ve en önemli şey de bu. Bizimle kalacak, bizimle devam edecek, başka bir şey yok" dedi Alemany.
Başkentte gümüş kupa peşinde
Kalmaya karar vermesinin nedeni, Griezmann'ın Rojiblancos ile önemli bir kupa hasretini sona erdirmek için duyduğu güçlü arzusu olduğu bildiriliyor. İspanya'nın başkentinde efsanevi bir statüye ulaşmış olsa da, Dünya Kupası şampiyonu, Barcelona'da geçirdiği süre boyunca kulübün 2021 lig şampiyonluğunu kaçırdı. Şimdi, Atleti'nin Copa del Rey finaline güvenli bir şekilde yükselmesiyle, Fransız oyuncu Diego Simeone yönetiminde son bir büyük başarıya imza atmak için sabırsızlanıyor.
Alemany, Kuzey Amerika'ya transferin yakın olduğu yönündeki iddiaları reddederek, Orlando City ile olan bağlantıları sadece spekülasyon olarak nitelendirdi. Kulübün Tottenham ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi eleme maçı ve yukarıda bahsedilen ulusal kupa finali de dahil olmak üzere birçok cephede sezonu belirleyecek bir döneme girerken, forvetin "geleceğe odaklandığını" vurguladı.
Simeone yardımcısını destekliyor
Griezmann'ın geleceğine dair belirsizlik, daha önce yıldız oyuncusunun geleceği hakkında pesimist bir tavır sergileyen teknik direktör Diego Simeone'yi bile etkilemişti. Barcelona'yı yarı finalde mağlup ettikten sonra Arjantinli teknik adam durum hakkında açık sözlü bir şekilde şunları söyledi: "Umarım finalde oynar; bunu herkesten daha çok hak ediyor. Kalitesi ve yeteneği hayatı boyunca onunla kalacak. Onu çok seviyorum ve her zaman onun için en iyisini istiyorum, ama umarım finalde oynayabilir."
Griezmann takımda kalarak, Atleti sezon ortasında hücum yapısını yeniden şekillendirme endişesi yaşamadan, en önemli yaratıcı gücüne güvenmeye devam edebilecek.
İş yükünü yönetme
Sezonun sonu yaklaşırken Alemany, üç turnuvada yer almaları nedeniyle gerekli olan kadro rotasyonu politikasına da değindi. Yoğun fikstür hakkında konuşan Alemany, "Rotasyon yapmak zorunda olduğumuz için şanslıyız, bu da tüm turnuvalarda yer aldığımız anlamına geliyor. Bu bir sorun ve rotasyon hakkında konuşmak için bir neden, ancak rotasyon yapmak zorunda olmamız harika bir şey" dedi.
Rakiplerine kıyasla dinlenme sürelerindeki farklara ilişkin olarak, direktör önlerindeki zorluklar konusunda pragmatik bir tavır sergiledi. “Gün sayısının bazen takımın performansı ile doğrudan bir ilişkisi yoktur. Salı günü sezonun önemli bir maçı olduğunu biliyoruz, ancak bugünkü maç da aynı derecede önemlidir. Herkesi kurtarmaya çalışıyoruz. Bunun için geniş bir kadroya sahibiz” diye konuştu Alemany.
