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Atletico Madrid başkanı 500 milyon avroluk fiyat konusunda taviz vermeyi reddedince, Barcelona Julian Alvarez’ın transferi konusunda yeni bir uyarıda bulundu
Atleti, Alvarez’in piyasa değeri konusunda taviz vermiyor
Alvarez’i çevreleyen olaylar, Atlético Madrid’in “satılık değil” tutumunu pekiştirmesiyle yeni bir boyut kazandı. Haberlere göre Barcelona, Flick yönetiminde forvet hattını yönetmesi için eski Manchester City oyuncusunu öncelikli hedefi haline getirdi, ancak Metropolitano yönetim kurulundan büyük bir dirençle karşılaştı. Barça, La Liga rakibini ikna etmek için 135 milyon avronun üzerinde bir teklif hazırlarken, Atlético başkanı Enrique Cerezo tüm baskıyı Katalan kulübüne geri yönlendirdi.
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Cerezo, Barcelona’ya sözleşmeye bakmasını söylüyor
Yıldız forveti ile Blaugrana arasındaki bitmek bilmeyen spekülasyonlara değinen Cerezo, bir transferin gerçekleşmesi için neyin gerekli olduğu konusunda açık sözlüydü. “Julian, Atlético Madrid’in oyuncusudur. Onu isteyen her kimse gelip sözleşmeye (serbest kalma bedeli) bakabilir; ilgileniyorsa transfer eder, ilgilenmiyorsa etmez. Görünüşe göre bu yazın en çok konuşulan konusu bu; durumun ne olduğunu hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Julian, Atlético Madrid'in oyuncusu ve bence de öyle kalacak," diye konuştu başkan, El Desmarque aracılığıyla yaptığı açıklamada.
Cerezo, 500 milyon avroluk serbest kalma bedelini doğrudan işaret ederek, Barcelona’nın daha düşük ve taksitli bir ücret üzerinde pazarlık yapma umudunu fiilen ortadan kaldırıyor. Barça, 135 milyon avroluk garantili tutar artı primlerin durumu değiştireceğini umsa da, Atlético şu anda yasal olarak belirlenen serbest kalma bedelinden daha düşük bir rakam için masaya oturmaya hiç ilgi göstermiyor.
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İki İspanyol dev kulüp arasındaki transfer savaşı giderek daha da sertleşiyor. Atlético, geçtiğimiz günlerde Lamine Yamal ve Pedri gibi birçok Barça yıldızının parodisi niteliğinde transfer haberleri yayınlayarak Barcelona’nın ilgisini alaycı bir şekilde eleştirdi. Bu hamleye eşlik eden açıklamada, Katalan kulübünün yaklaşan transfer dönemi öncesinde Alvarez’i tedirgin etmek için bir “propaganda makinesi” kullandığı iddia edildi.
Atlético’nun öfkesi, oyuncunun piyasa değerini düşürmek amacıyla yürütüldüğünü düşündükleri, “kasıtlı sızıntılar”dan oluşan amansız bir kampanyadan kaynaklanıyor. Madrid kulübünün resmi açıklaması oldukça sert bir tondaydı ve taraftarlara “gördüğünüz her şeye inanmayın, özellikle de Barça ile ilgiliyse” uyarısında bulundu. Bu aleni düşmanlık, müzakerelerin başlaması durumunda bile, bunların zehirli bir atmosferde yürütüleceğini gösteriyor.
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Barcelona için durumu daha da kötüleştiren şey, bu gelişmeyi takip eden tek kulübün onlar olmamasıdır. Şaşırtıcı bir gelişme olarak, Real Madrid’in kısa süre önce Atlético’ya sunduğu 150 milyon avroluk devasa teklif reddedildi. Florentino Pérez, yeniden seçilmesinin ardından gizemli bir “Galáctico” transferi sözü vermişti ve görünüşe göre Álvarez, Bernabéu ekibinin birincil hedefiymiş.
Real Madrid’in başarısız teklifi, bu aşamada kulüp rekoru kıran bir teklifin bile Atlético’nun taleplerini karşılamaya yetmediğini doğruluyor. El Clásico’nun iki rakibi de 26 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak için çaresiz durumda olduğundan, fiyat etiketinin yakın zamanda düşmesi pek olası görünmüyor. Barcelona şimdi, ya birincil hedefinden vazgeçmek ya da devam eden ekonomik denetimlere rağmen bir şekilde rekor kıran bir transferi finanse etmek zorunda kalıyor.