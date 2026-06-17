Yıldız forveti ile Blaugrana arasındaki bitmek bilmeyen spekülasyonlara değinen Cerezo, bir transferin gerçekleşmesi için neyin gerekli olduğu konusunda açık sözlüydü. “Julian, Atlético Madrid’in oyuncusudur. Onu isteyen her kimse gelip sözleşmeye (serbest kalma bedeli) bakabilir; ilgileniyorsa transfer eder, ilgilenmiyorsa etmez. Görünüşe göre bu yazın en çok konuşulan konusu bu; durumun ne olduğunu hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Julian, Atlético Madrid'in oyuncusu ve bence de öyle kalacak," diye konuştu başkan, El Desmarque aracılığıyla yaptığı açıklamada.

Cerezo, 500 milyon avroluk serbest kalma bedelini doğrudan işaret ederek, Barcelona’nın daha düşük ve taksitli bir ücret üzerinde pazarlık yapma umudunu fiilen ortadan kaldırıyor. Barça, 135 milyon avroluk garantili tutar artı primlerin durumu değiştireceğini umsa da, Atlético şu anda yasal olarak belirlenen serbest kalma bedelinden daha düşük bir rakam için masaya oturmaya hiç ilgi göstermiyor.