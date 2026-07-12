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Atletico Madrid, Barcelona ile görüşmeyi reddedince Arsenal, Julian Alvarez transferini sezon öncesi hazırlık döneminden ÖNCE sonuçlandırmaya çalışıyor
Arsenal, Arteta’nın en çok istediği oyuncuyu kadrosuna katmak için harekete geçti
The Independent gazetesine göre, bu transferin zamanlaması, sezon öncesi antrenmanlar başlamadan önce bu forveti kadrosuna katmak için can atan Arsenal için hayati önem taşıyor. Alvarez, uluslararası sahnede sergilediği son kahramanlıkların ardından yeniden değer kazandı. Arjantin'in İsviçre'yi 3-1 mağlup ettiği Dünya Kupası çeyrek final maçında, uzatmalarda muhteşem bir galibiyet golü attı. Bu uzak mesafeli vuruş, Arsenal'in geçen sezon şampiyonluk başarısını inşa etmelerine yardımcı olabileceğine inandığı kalitesini bir kez daha hatırlattı.
- AFP
Atlético, Barcelona ve Real Madrid’i durdurdu
Haberlere göre Atlético Madrid, La Liga’daki rakipleri Barcelona ve Real Madrid’in Álvarez’i transfer etme girişimine kapıyı kapattı. Atlético ile Barcelona arasındaki ilişkiler giderek gerginleşti ve bu durum, Atlético’nun hayal kırıklığını dile getiren bir dizi sert sosyal medya paylaşımına yol açtı.
Metropolitano'daki yönetim, iki İspanyol devinin oyuncuyu tedirgin etmek amacıyla yürüttüklerini düşündükleri kamuoyu "kampanyaları" karşısında özellikle öfkelenmiş durumda. Bu sert tutum, Arsenal'in önünü fiilen açmış durumda; zira Atlético, özellikle Alvarez'in tüm turnuvalarda 49 maça çıkıp 20 gol atarak 9 asist yaptığı muhteşem bir sezonun ardından, İspanya dışındaki bir kulübe satışa çok daha sıcak bakıyor. The Independent gazetesine göre Paris Saint-Germain de ilgisini belirtmişti, ancak bu ilginin somut bir transfer girişimi olmaktan ziyade durumu yoklamak amacıyla olduğu düşünülüyordu; bu da Arsenal’i en önde gelen aday konumuna getirdi.
Yüz milyon sterlinlik fiyat etiketi üzerinde pazarlık yapmak
The Independent gazetesi, Arsenal’in Arjantinli milli futbolcu için 90 milyon sterlinlik bir değerleme sınırını aşmakta isteksiz davrandığını, Atletico Madrid’in ise 100 milyon sterlinin üzerindeki bir rakamı ısrarla talep ettiğini iddia ediyor. Bu değerleme farkını kapatmak, anlaşmayı bir an önce sonuçlandırmaya çalışan Arsenal yönetim kurulu için öncelikli görev olacak.
Müzakereleri, eski işvereniyle pazarlık yapmak gibi benzersiz bir durumda bulunan Arsenal spor direktörü Andrea Berta yürütüyor. Berta’nın Atlético’daki mevcut ilişkileri, fiyat konusunda bir uzlaşma sağlanmasında kilit rol oynayabilir; ancak İspanyol kulübü hâlâ güçlü bir konumda bulunuyor. Arsenal, 2022 ile 2024 yılları arasında Manchester City forması giyerek iki Premier Lig şampiyonluğu ve bir Şampiyonlar Ligi kupası kazanan ve halihazırda değerli bir Premier Lig tecrübesine sahip olan bu forveti kadrosuna katmaya istekli.
- Getty Images Sport
Arsenal de Rogers’a ilgi gösteriyor
Alvarez’in transferi, Arsenal’in yoğun yaz transfer döneminin sadece bir parçası. Kulüp, Atlético Madrid’in yıldız oyuncusunu kadrosuna katmaya odaklanırken, aynı zamanda İngiltere milli takımı ve Aston Villa’nın orta saha oyuncusu Morgan Rogers ile de anlaşma sağlamayı umut ediyor. Bu olası transfer, Dünya Kupası’nın getirdiği lojistik zorluklar nedeniyle de yavaşladı; oyuncular ve teknik ekip milli takım görevleri nedeniyle uzaklarda olduğu için, birçok önemli Avrupa transferi geçici olarak askıya alınmış durumda.
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