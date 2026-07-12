Atletico Madrid, Barcelona ile görüşmeyi reddedince Arsenal, Julian Alvarez transferini sezon öncesi hazırlık döneminden ÖNCE sonuçlandırmaya çalışıyor

Haberlere göre Atlético Madrid, La Liga’daki rakipleri Barcelona ve Real Madrid’in Álvarez’i transfer etme girişimine kapıyı kapattı. Atlético ile Barcelona arasındaki ilişkiler giderek gerginleşti ve bu durum, Atlético’nun hayal kırıklığını dile getiren bir dizi sert sosyal medya paylaşımına yol açtı.

Metropolitano'daki yönetim, iki İspanyol devinin oyuncuyu tedirgin etmek amacıyla yürüttüklerini düşündükleri kamuoyu "kampanyaları" karşısında özellikle öfkelenmiş durumda. Bu sert tutum, Arsenal'in önünü fiilen açmış durumda; zira Atlético, özellikle Alvarez'in tüm turnuvalarda 49 maça çıkıp 20 gol atarak 9 asist yaptığı muhteşem bir sezonun ardından, İspanya dışındaki bir kulübe satışa çok daha sıcak bakıyor. The Independent gazetesine göre Paris Saint-Germain de ilgisini belirtmişti, ancak bu ilginin somut bir transfer girişimi olmaktan ziyade durumu yoklamak amacıyla olduğu düşünülüyordu; bu da Arsenal’i en önde gelen aday konumuna getirdi.