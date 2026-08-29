AFP
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Atletico Madrid, Arsenal ve Barcelona transfer çıkmazı sürerken hâlâ 'kafası karışık' olan Julian Alvarez için son tarihi belirledi
Atletico son ültimatomunu verdi
Atletico Madrid yönetimi, yıldız forvetleri etrafında süren spekülasyonlardan yoruldu ve Sky Sports'a göre oyuncunun geleceğiyle ilgili kararını vermesi için pazar gününü son tarih olarak belirledi. Yurt dışından yoğun ilgi olmasına rağmen kulüp, keskin bir yanıtla yurt içi bir transfer ihtimalini net şekilde reddetti ve onu Barca'ya satma konusunda 'yüzde sıfır ihtimal' olduğunu belirtti. Yalanlardan oluşan bir kampanya nedeniyle hem mali hem de sosyal açıdan zarar gören 'tek mağdurun' kendileri olduğunu söyleyen Atletico, durumun artık parayla değil, onurla ilgili olduğunu vurguladı.
CEO Miguel Angel Gil Marin de durumun forvet üzerinde yarattığı etki hakkında konuştu; oyuncunun birkaç gündür antrenman yapmadığını söyledi. Gil Marin, "[Julian] gerçekten çok zorlanıyor. Onu yanlış yönlendiren, kafasını karıştıran insanlar oldu ve açıkçası bundan dolayı derin bir üzüntü duyuyorum. Onu tanıyorum, bir süredir onunla çalışıyorum ve o harika bir insan, büyük bir profesyonel ve mükemmel bir futbolcu. Tamamen kafası karışmış durumda ve şu anda hem kişisel hem de profesyonel olarak çok zor bir süreçten geçiyor" dedi.
- Getty Images Sport
Barcelona yarışta kalmayı sürdürüyor
Başkentten gelen net ret cevabına rağmen, Barcelona Başkanı Joan Laporta, Katalan devinin forvet oyuncusu için yarışta kararlılıkla yer almaya devam ettiğini kamuoyuna açıkladı. Hansi Flick, Arjantinli oyuncuyu takımdan ayrılan Robert Lewandowski ile Ferran Torres'in ideal halefi olarak görüyor.
Laporta, gerilime doğrudan değinerek şunları söyledi: "Her şeyden önce, Atletico de Madrid'e en üst düzeyde saygı duyuyoruz ve yöneticilerine de kişisel olarak değer veriyoruz, çünkü birbirimizi uzun yıllardır tanıyoruz. Bütün bu durum çok fazla gürültü yarattı. Bunun nedeni Barca'nın attığı adımlar değil. Bunun nedeni, Atletico'nun bize (Alvarez'i) satmadıklarını söylemesiydi."
Barcelona'nın ilgisini bir kez daha teyit eden Laporta, sözlerini şöyle sürdürdü: "Atletico de Madrid oyuncuyu satmak isterse, Julian Alvarez'i satın almakla çok ilgileniyoruz. Teklifimizin kabul edilmesini isteriz. Bunu Atletico'ya tüm saygımızla söylüyoruz ama yaz transfer döneminin sonundan önce onu satmaya açık olurlarsa, kendisini satın almaya istekli olduğumuzu bilmelerini istiyoruz."
Arteta, Arsenal'ın ilgisini küçümsedi
Manş Denizi'nin karşı kıyısında, Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta 26 yaşındaki oyuncuya yönelik bir hamleyle ilgili sorulara yanıt vermek zorunda kaldı. Arsenal'in durumunu takip ettiği bildirilse de, oyuncu kısa süre önce Manchester City'ye dönüş fikrini de reddettiği ve Premier League'e geri dönmeye yönelik net bir istek ortaya koymadığı için henüz resmî bir girişimde bulunulmadı. Bu arada geleceğine dair belirsizlik saha içinde de etkisini göstermeye başladı. Atletico teknik direktörü Diego Simeone, Alvarez'in son üç gündür takımla antrenman yapamamasının ardından bu hafta sonu Sevilla'ya karşı oynanacak maçı kaçıracağını doğruladı.
Arsenal Teknik Direktörü, oyuncularıyla şeffaflık politikası izlediğini vurgulayarak şöyle dedi: "Çok basit. Okuduğunuz herhangi bir şeyle ilgili bir sorunuz varsa kapımı çalın, ben de size bunun doğru olup olmadığını söyleyeyim. Çünkü herhangi bir mevkideki bir oyuncu bunu okursa, son üç ayda istediğimiz tüm oyuncularla ilgili duvarlara bir katalog asabiliriz ve bunun için tüm binaya ihtiyaç duyarız. Onlar çok fazla spekülasyon olduğunu biliyor. Bu yüzden bizim onlar hakkında ne düşündüğümüz konusunda en ufak bir şüphe hissederlerse ve bir oyuncu transfer edeceksek, bunu onlara hemen söylerim."
- Getty Images Sport
Pencerenin son bölümü
Transfer dönemi son tarihi yaklaşırken durum belirsizliğini koruyor. Arsenal, resmi görüşmelere başlamadan önce oyuncunun cephesinden bir işaret beklemekten memnun görünüyor, Barcelona ise oyuncunun Katalonya'ya taşınma isteğinin sonunda Atletico'yu adım atmaya zorlayacağını umuyor. Arteta şöyle ekledi: "Ve eğer onların pozisyonuna birini transfer edeceksek, bunu onlara genelde söylerim. Derim ki: 'Planlar bunlar ve gerekçeleri de bunlar. Hâlâ sana inanıyoruz ama rekabet artacak.' Bunu bu şekilde yapmayı tercih ediyorum."
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