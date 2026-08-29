Atletico Madrid, Arsenal ve Barcelona transfer çıkmazı sürerken hâlâ 'kafası karışık' olan Julian Alvarez için son tarihi belirledi

Atletico Madrid yönetimi, yıldız forvetleri etrafında süren spekülasyonlardan yoruldu ve Sky Sports'a göre oyuncunun geleceğiyle ilgili kararını vermesi için pazar gününü son tarih olarak belirledi. Yurt dışından yoğun ilgi olmasına rağmen kulüp, keskin bir yanıtla yurt içi bir transfer ihtimalini net şekilde reddetti ve onu Barca'ya satma konusunda 'yüzde sıfır ihtimal' olduğunu belirtti. Yalanlardan oluşan bir kampanya nedeniyle hem mali hem de sosyal açıdan zarar gören 'tek mağdurun' kendileri olduğunu söyleyen Atletico, durumun artık parayla değil, onurla ilgili olduğunu vurguladı.

CEO Miguel Angel Gil Marin de durumun forvet üzerinde yarattığı etki hakkında konuştu; oyuncunun birkaç gündür antrenman yapmadığını söyledi. Gil Marin, "[Julian] gerçekten çok zorlanıyor. Onu yanlış yönlendiren, kafasını karıştıran insanlar oldu ve açıkçası bundan dolayı derin bir üzüntü duyuyorum. Onu tanıyorum, bir süredir onunla çalışıyorum ve o harika bir insan, büyük bir profesyonel ve mükemmel bir futbolcu. Tamamen kafası karışmış durumda ve şu anda hem kişisel hem de profesyonel olarak çok zor bir süreçten geçiyor" dedi.