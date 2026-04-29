Julian Alvarez Atletico Madrid HICGetty Images
Tom Maston

Çeviri:

Atletico Madrid-Arsenal maçı oyuncu değerlendirmeleri: Julian Alvarez toparlanırken, VAR sayesinde David Hancko Şampiyonlar Ligi yarı finalinde tam bir fiyasko yaşamaktan kurtuldu

Player ratings
Atletico Madrid
J. Alvarez
Atletico Madrid - Arsenal

Atlético Madrid, Şampiyonlar Ligi yarı finalinin ilk maçında Arsenal karşısında geri dönerek 1-1 berabere kaldı. Julian Alvarez, penaltı noktasından attığı golle Viktor Gyokeres'in kendi penaltı golünü dengeledi; Diego Simeone'nin taktiksel değişikliği, Rojiblancos'un geri dönmesine ve İspanya'nın başkentindeki kendi sahasında yenilgiyi önlemesine yardımcı oldu.

İlk yarıda gol fırsatları oldukça azdı; Atleti adına Alvarez, ceza sahası kenarından David Raya’yı tüm vücudunu uzatarak kurtarmaya zorlayarak gole en yakın isim oldu. Öte yandan, diğer tarafta Noni Madueke’nin 20 metreden çektiği şut, direğin hemen yanından dışarıya çıktı.

Arsenal, ilk yarı bitmeden kısa bir süre önce Gyokeres'in ceza sahasında David Hancko tarafından düşürülmesi üzerine penaltı kazandı ve Gunners'ın forveti ayağa kalkarak penaltıyı gole çevirdi.

Simeone, devre arasında taktik düzenini 3-4-3'e çevirdi ve takımı beraberlik golü için hırsla sahaya çıktı. Alvarez'in vuruşu az farkla dışarıya çıktı, Ademola Lookman'ın şutu David Raya'ya çarptı ve Antoine Griezmann'ın şutu Gabriel Magalhaes tarafından kahramanca engellendi. Ardından Alvarez, Ben White'ın Marcos Llorente'nin vuruşuna elle müdahale etmesi üzerine penaltıdan golü attı.

Bundan sonra ev sahibi takım maçı domine etti. Griezmann topu üst direğe çarptırırken, Lookman iki iyi fırsatı daha kaçırdı; önce topu üstten dışarı attı, ardından White'ı ekarte edip Raya'ya şutunu çekti.

Arsenal, Eberechi Eze'nin Hancko tarafından düşürüldüğü görüldüğünde ikinci bir penaltı kazandığını sandı, ancak hakem VAR ile görüştükten sonra kararını değiştirdi. Cristhian Mosquera ve Declan Rice maçın sonlarında şanslarını denediler, ancak galibiyet golünü bulamadılar ve Salı günkü rövanş maçı öncesinde seri eşitlikle devam etti.

GOAL, Metripolitano'daki maçta Atlético oyuncularını değerlendirdi...

    Kaleci ve Savunma

    Jan Oblak (6/10):

    Doğru yöne atlamasına rağmen Gyokeres'in penaltısının gücüne yenik düştü. Bunun dışında, maçın sonlarında Mosquera'nın şutunu avuçlarına alana kadar zorlanmadı, ancak pasları biraz isabetsizdi.

    Marcos Llorente (6/10):

    İlk yarıda oyuna girmekte zorlandı ve çoğunlukla Gyokeres'i durdurmaya çalıştı. İkinci yarıda yapılan sistem değişikliği, kanat bek olarak hücumda daha etkili olmasını sağladı.

    Marc Pubill (6/10):

    İlk yarıda stoper ikilisinin bir parçası olarak, ikinci yarıda ise üçlü savunmanın sağında yeterince sağlam bir performans sergiledi.

    David Hancko (4/10):

    Hem pasları hem de driplingleriyle rakip savunmayı iyi aştı, ancak savunma performansında bazı şüpheli anlar yaşadı, en önemlisi de beceriksizce penaltıya neden olmasıydı. VAR'ın yardımıyla ikinci bir penaltıya neden olmaması şanslıydı.

    Matteo Ruggeri (5/10):

    Madueke ve daha sonra Saka karşısında iyi bir performans sergiledi. Ancak top kullanımı her zaman en iyi şekilde değildi.

    • Reklam
    Orta saha

    Johnny Cardoso (7/10):

    İlk yarıda Odegaard'ı engelleyen olağanüstü bir blok yaptı ve sahada iyi bir performans sergiledi. Özellikle ikinci yarıda pres yapmak için elinden geleni yaptı.

    Koke (5/10):

    İlk yarıda Arsenal'in orta sahasının hakimiyetini engellemek için daha fazlasını yapması gerekiyordu. Maç ilerledikçe daha iyi hale geldi.

    Antoine Griezmann (7/10):

    Bazı güzel boşluklar yakaladı ve pek sonuç alamasa da güzel paslar attı. Gabriel tarafından bloke edilen ve ardından üst direğe çarpan şutunun ardından ikinci yarıda nasıl gol atamadığını merak edecektir.

    Saldırı

    Giuliano Simeone (5/10):

    Her zamanki gibi çalışkandı ancak Hincapie'yi geçmekte zorlandı. İlk yarıda sakatlık geçirmiş olabilir, bu da onu devre arasında oyundan çıkmaya zorladı.

    Julian Alvarez (6/10):

    Zayıf top tutma performansı nedeniyle ilk golde kısmen suçluydu, ancak Atletico savunması da baskı altındaydı. Bununla birlikte, hücumda oldukça tehlikeli oldu ve iki kez uzak mesafeden golü kaçırdıktan sonra penaltıdan hata yapmadı. Sakatlık nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldı; Atleti, bu sakatlığın rövanş maçında oynamasına engel olmayacak kadar ciddi olmadığını umuyor.

    Ademola Lookman (5/10):

    White'a birçok sorun çıkardı, ancak son vuruşları ve bitiriciliği yetersizdi. İkinci yarıda üç büyük fırsatı kaçırdı.

    Yedekler ve Teknik Direktör

    Robin Le Normand (6/10):

    İkinci yarıda oyuna girdi ve Atletico savunmasının merkezinde hakimiyet kurdu.

    Alex Baena (5/10):

    Sakatlanan Alvarez'in yerine oyuna girdi ancak pek bir katkı sağlayamadı.

    Nahuel Molina (N/A):

    Maçın son iki dakikasında oyuna girdi ve bir şutunu az farkla üstten dışarı attı.

    Diego Simeone (7/10):

    Takımı ilk yarıda çok pasifti, ancak devre arasında yaptığı taktik değişikliği maçın gidişatını ve dolayısıyla beraberliği değiştirdi.

