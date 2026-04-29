Atletico Madrid-Arsenal maçı oyuncu değerlendirmeleri: Julian Alvarez toparlanırken, VAR sayesinde David Hancko Şampiyonlar Ligi yarı finalinde tam bir fiyasko yaşamaktan kurtuldu

İlk yarıda gol fırsatları oldukça azdı; Atleti adına Alvarez, ceza sahası kenarından David Raya’yı tüm vücudunu uzatarak kurtarmaya zorlayarak gole en yakın isim oldu. Öte yandan, diğer tarafta Noni Madueke’nin 20 metreden çektiği şut, direğin hemen yanından dışarıya çıktı.

Arsenal, ilk yarı bitmeden kısa bir süre önce Gyokeres'in ceza sahasında David Hancko tarafından düşürülmesi üzerine penaltı kazandı ve Gunners'ın forveti ayağa kalkarak penaltıyı gole çevirdi.

Simeone, devre arasında taktik düzenini 3-4-3'e çevirdi ve takımı beraberlik golü için hırsla sahaya çıktı. Alvarez'in vuruşu az farkla dışarıya çıktı, Ademola Lookman'ın şutu David Raya'ya çarptı ve Antoine Griezmann'ın şutu Gabriel Magalhaes tarafından kahramanca engellendi. Ardından Alvarez, Ben White'ın Marcos Llorente'nin vuruşuna elle müdahale etmesi üzerine penaltıdan golü attı.

Bundan sonra ev sahibi takım maçı domine etti. Griezmann topu üst direğe çarptırırken, Lookman iki iyi fırsatı daha kaçırdı; önce topu üstten dışarı attı, ardından White'ı ekarte edip Raya'ya şutunu çekti.

Arsenal, Eberechi Eze'nin Hancko tarafından düşürüldüğü görüldüğünde ikinci bir penaltı kazandığını sandı, ancak hakem VAR ile görüştükten sonra kararını değiştirdi. Cristhian Mosquera ve Declan Rice maçın sonlarında şanslarını denediler, ancak galibiyet golünü bulamadılar ve Salı günkü rövanş maçı öncesinde seri eşitlikle devam etti.

GOAL, Metripolitano'daki maçta Atlético oyuncularını değerlendirdi...