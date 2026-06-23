Atlético Madrid, Arjantinli forveti Barcelona’ya satma olasılığını dışlarken, Arsenal ile Julian Alvarez ve Viktor Gyokeres arasında bir takas anlaşması üzerinde görüşüyor

Önerilen transferde Arjantinli forvet, önemli bir nakit bedel karşılığında Emirates Stadyumu’na geçecek; İsveçli golcü Gyokeres ise ters yönde Metropolitano’ya transfer olacak. Bu çok ses getirecek anlaşma, oyuncu takasının yanı sıra mali bir uzlaşmayı da gerektirecek; nakit farkının ise yaklaşık 60 milyon avro civarında olması bekleniyor.

Atlético, İsveçli oyuncuyu kadrosuna katmanın ideal bir çözüm olduğunu düşünüyor; bu sayede spor departmanı, “saf, tam anlamıyla bir santrfor” transfer edebilecek.