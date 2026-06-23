AFP
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Atlético Madrid, Arjantinli forveti Barcelona’ya satma olasılığını dışlarken, Arsenal ile Julian Alvarez ve Viktor Gyokeres arasında bir takas anlaşması üzerinde görüşüyor
İspanyol devleri transferi engelledi
Metropolitano Stadyumu’ndaki yönetim, memnuniyetsiz Arjantinli milli oyuncuyla ilgili stratejisini tamamen değiştirdi. Forvetin Katalonya’ya transfer olacağına dair yoğun spekülasyonların ardından, karar vericiler COPE’ye göre bu olasılığı kesin olarak kapattı. Atlético yetkilileri, rakipleri Barcelona ile görüşmeyi reddediyor ve yaz transfer dönemi kapanmadan önce sportif taleplerini karşılayacak karmaşık bir takas paketi oluşturmak amacıyla dikkatlerini Londra’ya çeviriyor.
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Değer konusunda kararlı tutum
İspanya’dan gelen haberlere göre, kulüp, yabancı talipler tarafından talep edilen yüksek bedel karşılanmazsa, oyuncuya karşı tavizsiz bir tutum sergilemeye tamamen hazır.
Gazeteci Manolo Lama’ya göre, Rojiblancos, Arjantinli forveti Barça’ya satmayı “onur meselesi” olarak görerek bu seçeneği tamamen dışladı. Kulübün tutumu tamamen tavizsiz olmaya devam ediyor; kulüp yönetimi, “Julian Alvarez’i oynamasa bile kulüpte tutmaya hazır olduklarını” belirtiyor.
Sansasyonel bir takas anlaşması düzenlendi
Önerilen transferde Arjantinli forvet, önemli bir nakit bedel karşılığında Emirates Stadyumu’na geçecek; İsveçli golcü Gyokeres ise ters yönde Metropolitano’ya transfer olacak. Bu çok ses getirecek anlaşma, oyuncu takasının yanı sıra mali bir uzlaşmayı da gerektirecek; nakit farkının ise yaklaşık 60 milyon avro civarında olması bekleniyor.
Atlético, İsveçli oyuncuyu kadrosuna katmanın ideal bir çözüm olduğunu düşünüyor; bu sayede spor departmanı, “saf, tam anlamıyla bir santrfor” transfer edebilecek.
- AFP
Takım kadrosunun yeniden yapılandırılmasına yönelik planlar gündeme geliyor
Geleneksel bir 9 numara oyuncusunu kadroya katmak, yeni sezon öncesinde İspanyol kulübünün mevcut hücum hattında anında bir domino etkisi yaratacaktır. Gyokeres’i kadroya katmak, transfer ekibinin taktiksel olarak neredeyse aynı rolü üstlenen Alexander Sorloth için gelen teklifleri aktif bir şekilde değerlendirmesine imkân verecektir. Bu da Diego Simeone’nin hareketli bir ikinci forvet arayışına agresif bir şekilde devam etmesini sağlayacaktır.