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Adhe Makayasa

Çeviri:

Atlético Madrid, Arjantinli forveti Barcelona’ya satma olasılığını dışlarken, Arsenal ile Julian Alvarez ve Viktor Gyokeres arasında bir takas anlaşması üzerinde görüşüyor

Transfers
J. Alvarez
V. Gyoekeres
Atletico Madrid
Arsenal
La Liga
Premier Lig
Barcelona

Haberlere göre Atlético Madrid, bir onur meselesi olarak Julian Alvarez’in La Liga rakibi Barcelona’ya olası transferini engelledi. Bunun yerine, İspanyol devi dikkatini Premier League’e çevirdi ve burada Viktor Gyokeres’i Madrid’e getirecek, Arsenal ile sansasyonel bir takas anlaşması üzerinde aktif olarak görüşüyor.

  • İspanyol devleri transferi engelledi

    Metropolitano Stadyumu’ndaki yönetim, memnuniyetsiz Arjantinli milli oyuncuyla ilgili stratejisini tamamen değiştirdi. Forvetin Katalonya’ya transfer olacağına dair yoğun spekülasyonların ardından, karar vericiler COPE’ye göre bu olasılığı kesin olarak kapattı. Atlético yetkilileri, rakipleri Barcelona ile görüşmeyi reddediyor ve yaz transfer dönemi kapanmadan önce sportif taleplerini karşılayacak karmaşık bir takas paketi oluşturmak amacıyla dikkatlerini Londra’ya çeviriyor.


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  • Atletico de Madrid v FC Barcelona - Copa Del ReyGetty Images Sport

    Değer konusunda kararlı tutum

    İspanya’dan gelen haberlere göre, kulüp, yabancı talipler tarafından talep edilen yüksek bedel karşılanmazsa, oyuncuya karşı tavizsiz bir tutum sergilemeye tamamen hazır.

    Gazeteci Manolo Lama’ya göre, Rojiblancos, Arjantinli forveti Barça’ya satmayı “onur meselesi” olarak görerek bu seçeneği tamamen dışladı. Kulübün tutumu tamamen tavizsiz olmaya devam ediyor; kulüp yönetimi, “Julian Alvarez’i oynamasa bile kulüpte tutmaya hazır olduklarını” belirtiyor.

  • Sansasyonel bir takas anlaşması düzenlendi

    Önerilen transferde Arjantinli forvet, önemli bir nakit bedel karşılığında Emirates Stadyumu’na geçecek; İsveçli golcü Gyokeres ise ters yönde Metropolitano’ya transfer olacak. Bu çok ses getirecek anlaşma, oyuncu takasının yanı sıra mali bir uzlaşmayı da gerektirecek; nakit farkının ise yaklaşık 60 milyon avro civarında olması bekleniyor.

    Atlético, İsveçli oyuncuyu kadrosuna katmanın ideal bir çözüm olduğunu düşünüyor; bu sayede spor departmanı, “saf, tam anlamıyla bir santrfor” transfer edebilecek.

  • TOPSHOT-FBL-ESP-CUP-BARCELONA-ATLETICO MADRIDAFP

    Takım kadrosunun yeniden yapılandırılmasına yönelik planlar gündeme geliyor

    Geleneksel bir 9 numara oyuncusunu kadroya katmak, yeni sezon öncesinde İspanyol kulübünün mevcut hücum hattında anında bir domino etkisi yaratacaktır. Gyokeres’i kadroya katmak, transfer ekibinin taktiksel olarak neredeyse aynı rolü üstlenen Alexander Sorloth için gelen teklifleri aktif bir şekilde değerlendirmesine imkân verecektir. Bu da Diego Simeone’nin hareketli bir ikinci forvet arayışına agresif bir şekilde devam etmesini sağlayacaktır.