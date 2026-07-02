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Atlético Madrid, 40 milyon avroluk Morten Hjulmand ile anlaşmaya vardı; İspanyol kulübü ise menajer Jorge Mendes ile yaşanan anlaşmazlık nedeniyle Joao Gomes’i transfer etme planından vazgeçti
Mendes ile yaşanan anlaşmazlığın ardından Atleti, Hjulmand’a yöneldi
Atletico Madrid, yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirme çabaları kapsamında, Diego Simeone orta saha için birincil hedefinin peşine düşüyor. Marca’nın aktardığına göre transfer uzmanı Matteo Moretto’nun bildirdiğine göre, Colchoneros, Hjulmand ile tam bir anlaşmaya vardı; şimdi ise odak noktası, Sporting CP ile transfer ücretini kesinleştirmek üzerine kayıyor.
Danimarkalı oyuncunun transferi, Atleti'nin Gomes'ten uzaklaşmasının doğrudan bir sonucu olarak ortaya çıktı. Moretto, Bernardo Silva için yürütülen görüşmeler sırasında kulüp ile süper menajer Mendes arasındaki ilişkinin önemli ölçüde bozulduğunu ortaya koydu. Bu gerginlik, Mendes’in, orta saha oyuncusunun rakip Real Madrid’den gelecek bir teklifi değerlendirebilmesi için Silva’nın Atlético ile sürdürdüğü ileri aşamadaki görüşmeleri aniden durdurmasından kaynaklanıyor. Bu anlaşmazlık, İspanyol devini başka seçeneklere yöneltmiş ve onları Primeira Liga’da başarılı performans sergileyen Sporting CP’nin yıldızına yöneltmiştir.
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Sporting CP ile görüşmeler devam ediyor
Oyuncu La Liga’ya transfer olmaya hazır olsa da, iki kulüp henüz mali şartları kesinleştirmelidir. Anlaşmanın, Atlético’nun Gomes için yapmaya hazırlandığı yatırımı yansıtması bekleniyor; değerleme ise 35 milyon ile 40 milyon avro arasında belirlenmiştir. 27 yaşındaki kaptan Hjulmand’ın yeni bir maceraya atılma isteği biliniyor; haberlere göre oyuncu, Lizbon’daki takım arkadaşlarına ve teknik kadroya çoktan veda etti.
Moretto, “Atletico Madrid ile Morten Hjulmand arasında tam bir mutabakat var,” dedi. “Kulüpler arasındaki müzakerelerde nihai bedel konusunda henüz bir anlaşmaya varılamadı. Atletico ve Sporting Portekiz, nihai anlaşmaya varmak için görüşmelerini sürdürüyor.”
AC Milan’da Ruben Amorim faktörü
Hjulmand’ın profilinden etkilenen tek takım Atlético değil. AC Milan’ın da bu transfer için yarışta olduğu düşünülüyor; özellikle de Ruben Amorim’in eski oyuncusuyla yeniden bir araya gelmeyi tercih ettiği belirtiliyor. Rekabet olmasına rağmen, orta sahalarını sağlamlaştırmak için liderlik vasıflarına sahip bir oyuncuyu kadrolarına katmak isteyen Atlético, ilerlemiş aşamadaki görüşmeler sayesinde avantajlı konumda bulunuyor.
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Savunma güçlerinin takviyesi ve diğer hedefler
Hjulmand ile yapılan anlaşmanın yanı sıra, Atlético yeni bir stoper transferi için transfer piyasasında aktif olmaya devam ediyor. Moretto, kulübün Tottenham’dan Cristian Romero’yu kadrosuna katma olasılığını değerlendirdiğini ekliyor; ancak Premier Lig ekibinin mali talepleri bu transferi son derece zorlaştırıyor.
Rojiblancos, PSG'den Kang-in Lee'yi de yakından takip ediyor; ancak Güney Koreli yıldızla anlaşma sağlanabilmesi için en az 35 milyon avroluk bir harcama yapılması gerekecek gibi görünüyor. Koke'nin kısa süre önce sözleşmesini 2027'ye kadar uzatmasıyla birlikte, Hjulmand'ın takıma katılması, geçen sezon istikrarlı bir performans sergileyemeyen orta sahanın modernizasyonu açısından hayati bir adım olarak görülüyor. Odak noktası, sezon öncesi hazırlıklar başlamadan önce Simeone’nin yeni yardımcısını kadrosuna katabilmesi için Sporting ile anlaşmayı sonuçlandırmak olmaya devam ediyor.