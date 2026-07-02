Atlético Madrid, 40 milyon avroluk Morten Hjulmand ile anlaşmaya vardı; İspanyol kulübü ise menajer Jorge Mendes ile yaşanan anlaşmazlık nedeniyle Joao Gomes’i transfer etme planından vazgeçti

Atletico Madrid, yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirme çabaları kapsamında, Diego Simeone orta saha için birincil hedefinin peşine düşüyor. Marca’nın aktardığına göre transfer uzmanı Matteo Moretto’nun bildirdiğine göre, Colchoneros, Hjulmand ile tam bir anlaşmaya vardı; şimdi ise odak noktası, Sporting CP ile transfer ücretini kesinleştirmek üzerine kayıyor.

Danimarkalı oyuncunun transferi, Atleti'nin Gomes'ten uzaklaşmasının doğrudan bir sonucu olarak ortaya çıktı. Moretto, Bernardo Silva için yürütülen görüşmeler sırasında kulüp ile süper menajer Mendes arasındaki ilişkinin önemli ölçüde bozulduğunu ortaya koydu. Bu gerginlik, Mendes’in, orta saha oyuncusunun rakip Real Madrid’den gelecek bir teklifi değerlendirebilmesi için Silva’nın Atlético ile sürdürdüğü ileri aşamadaki görüşmeleri aniden durdurmasından kaynaklanıyor. Bu anlaşmazlık, İspanyol devini başka seçeneklere yöneltmiş ve onları Primeira Liga’da başarılı performans sergileyen Sporting CP’nin yıldızına yöneltmiştir.



