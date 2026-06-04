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Atlético Madrid, 2025-26 sezonunun ilk haftalarında Premier League'i adeta aydınlatan, ancak sonradan gözden düşen Manchester City orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak istiyor
Simeone, Hollanda'nın dinamizmine göz dikti
Fijaches’e göre Simeone, orta saha seçeneklerini yenilemek için can atıyor ve Reijnders’ı Rojiblancos’a enerji ve teknik kalite katacak ideal profil olarak belirlemiş durumda. Etihad’a büyük bir itibarla gelen Hollanda milli oyuncusu, bu yaz masaya doğru bir teklif gelirse transfer edilebilir.
Haberde, Madrid devlerinin Man City'nin kararlılığını test etmek için 65 milyon euro civarında resmi bir açılış teklifi hazırladığı da belirtiliyor. Simeone, Reijnders'in taktik zekası ve Avrupa'nın en üst düzey liglerindeki kanıtlanmış başarısının, Metropolitano'nun zorlu ortamına sorunsuz bir geçişe olanak sağlayacağına inanıyor.
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Belediye, ayrılma kararını onaylamaya hazır
Etihad kulübünün, ilk yatırımlarından önemli bir kâr elde edebilmeleri koşuluyla, oyuncuyu satma fikrine açık olduğu düşünülüyor. Sezonun başındaki kahramanlıklarına rağmen, 27 yaşındaki oyuncunun Pep Guardiola yönetiminde sahada kalma süresi azaldı. Premier League'in son 14 maçında dokuz kez yedek kulübesinde kaldı ve hatta iki ulusal finalde de yedek kulübesinde kaldı. Bu ani oyun dışı kalma durumu onu transfer piyasasına çıkardı ve kulüp, elde edeceği geliri takımın diğer alanlarına yatırmayı düşünebilir.
Man City şimdiden potansiyel yedekleri araştırıyor ve son zamanlarda Elliot Anderson'ı transfer etmek için yapılan ilk girişimin Nottingham Forest tarafından reddedildiği bildirildi. Reijnders'ı satmak, bu tür hedeflerin peşinden gitmek için gerekli sermayeyi sağlarken, kalabalık orta saha kadrosunda yer açacaktır.
Serie A'ya dönüş hâlâ bir seçenek
Atletico bu transfer için yoğun çaba sarf etse de, İtalya'dan rakiplerle karşı karşıya kalabilir. Reijnders'in San Siro'daki geçmiş başarıları unutulmuş değil ve birçok İtalyan dev kulübü, oyuncunun Manchester'daki kötüye giden durumunu yakından takip ediyor.
Son haberlere göre, Juventus kendi teknik yapısını yeniden inşa etmek için daha köklü bir kalite arayışında olduğu için Reijnders'in durumunu takip ediyor. Ancak oyuncunun La Liga'da oynama ve Simeone'nin gözetiminde çalışma ihtimalinden etkilendiği söyleniyor, bu da Atletico'ya transfer yarışında avantaj sağlayabilir.
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Rojiblancos için stratejik bir hamle
Atletico için Reijnders’i kadrosuna katmak, teknik kaliteyi fiziksel dayanıklılıkla birleştiren önemli bir transfer başarısı anlamına gelecektir. Kulüp, Diego Simeone’nin sisteminin cazibesi ve garantili bir ilk 11 pozisyonu vaadinin, Hollandalı orta saha oyuncusunu ikna etmek için yeterli olacağını umuyor.
Önerilen 65 milyon avroluk transfer ücreti, Reijnders'i Atletico'nun yakın tarihindeki en pahalı transferlerden biri haline getirecek ve kulübün, oyuncunun en iyi formuna kavuşacağına olan inancını vurgulayacak. Anlaşma sonuçlanırsa, bu durum kulübün Real Madrid ve Barcelona ile arasındaki farkı kapatma ve ligin zirvesinde doğrudan rekabet etme stratejisinde önemli bir dönüşüm anlamına gelecektir.