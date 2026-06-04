Atlético Madrid, 2025-26 sezonunun ilk haftalarında Premier League'i adeta aydınlatan, ancak sonradan gözden düşen Manchester City orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak istiyor

Fijaches’e göre Simeone, orta saha seçeneklerini yenilemek için can atıyor ve Reijnders’ı Rojiblancos’a enerji ve teknik kalite katacak ideal profil olarak belirlemiş durumda. Etihad’a büyük bir itibarla gelen Hollanda milli oyuncusu, bu yaz masaya doğru bir teklif gelirse transfer edilebilir.

Haberde, Madrid devlerinin Man City'nin kararlılığını test etmek için 65 milyon euro civarında resmi bir açılış teklifi hazırladığı da belirtiliyor. Simeone, Reijnders'in taktik zekası ve Avrupa'nın en üst düzey liglerindeki kanıtlanmış başarısının, Metropolitano'nun zorlu ortamına sorunsuz bir geçişe olanak sağlayacağına inanıyor.