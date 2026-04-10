Atlético, hakem kararları yüzünden ağlayan Barcelona ve Real Madrid'le alay ediyor

İspanyol "Marca" gazetesine göre, teknik direktör Diego Simeone, her iki kulübün hakemler üzerinde baskı uyguladığını düşündüğü için İspanyol futbolunun iki devine yönelik çifte eleştiride bulunsa da, Atlético geçen Perşembe günü yayınlanan Barcelona'nın açıklamasına resmi olarak yanıt vermeyi düşünmüyor.

Barcelona, mevcut kurallara aykırı olduğunu düşündüğü ve son maçının gidişatını ve sonucunu doğrudan etkileyen bir hakem kararına itiraz etmek amacıyla Avrupa Futbol Federasyonu'na resmi bir şikayette bulunduğunu açıklamıştı. Bu durum, Atlético yetkilileri tarafından büyük bir şaşkınlıkla karşılandı.