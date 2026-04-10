Atlético Madrid, rakipleri Barcelona ve Real Madrid'in hakem kararlarına yönelik itirazlarına büyük şaşkınlık gösterdi.
Atlético, hakem kararları yüzünden ağlayan Barcelona ve Real Madrid'le alay ediyor
Sessiz yanıt
İspanyol "Marca" gazetesine göre, teknik direktör Diego Simeone, her iki kulübün hakemler üzerinde baskı uyguladığını düşündüğü için İspanyol futbolunun iki devine yönelik çifte eleştiride bulunsa da, Atlético geçen Perşembe günü yayınlanan Barcelona'nın açıklamasına resmi olarak yanıt vermeyi düşünmüyor.
Barcelona, mevcut kurallara aykırı olduğunu düşündüğü ve son maçının gidişatını ve sonucunu doğrudan etkileyen bir hakem kararına itiraz etmek amacıyla Avrupa Futbol Federasyonu'na resmi bir şikayette bulunduğunu açıklamıştı. Bu durum, Atlético yetkilileri tarafından büyük bir şaşkınlıkla karşılandı.
Zararın gerekçesi
Atlético, Barcelona gibi teknik imkanlara ve argümanlara sahip bir takımın, geçen Salı günkü mağlubiyetini "Marc Bopel"in hareketi nedeniyle penaltı talebiyle gerekçelendirmesinin yakışık almadığını düşünüyor; "Roji-Blancos"un bakış açısına göre, söz konusu pozisyon sadece tesadüfi bir olaydı ve oyunun gidişatını gerçek anlamda etkilemedi. Bu nedenle Atlético yetkilileri, "Camp Nou"nun UEFA'ya şikayette bulunmak için bu kadar önemsiz ayrıntılara takılmasını inanılmaz buluyor.
Sürpriz unsurunun ötesinde, "Metropolitano"da, ezeli rakip Real Madrid de dahil olmak üzere iki dev kulübün, hakemler üzerinde sürekli baskı uygulayarak izledikleri "çalışma tarzı" olarak tanımladıkları şeye karşı büyük bir hoşnutsuzluk ve sıkıntı hakim.
Atlético Madrid yetkilileri, iki kulübün medyadaki gücünün, saha hakemlerini etkileyebileceğine inanıyor. Hakemler, medya kampanyaları, eleştiriler ve hakemlerin tarafsızlığı ile hakemlik sistemi genelinde şüphe uyandıran durumlar nedeniyle, sahaya çıktıklarında önceden baskı altında oluyorlar.
Adil olmayan bir karşılaştırma
Atlético Madrid, Barcelona'nın resmi şikayetiyle, Gerard Martín'in kırmızı kartının iptal edilmesinin ardından Rojiblancos'un hakemler teknik komitesine sunduğu resmi açıklama talebini birbirinden ayırıyor ve geleneksel rakibinin "medya makinesini" ifşa etmek için "derbi" maçlarının ardından atılan tweetlere dikkat çekiyor.
Atlético'nun talebi, o sırada bariz bir çelişki olması nedeniyle geldi. Hakem heyeti, Betis ile Rayo Vallecano maçında benzer bir durumu açıklamıştı, bu da sahada hakem Busquets Ferrer'in kararını düzeltmek için video teknolojisinin devreye girmesini bariz bir hata haline getirmişti. Roji Blancos, La Liga'da Barcelona ile oynadıkları maçta kendilerine zarar verildiğini kanıtlamasına rağmen, açıklamaları (sosyal medya aracılığıyla da) kabul ettiklerini vurguluyor.
Atletico kulübünün koridorlarında, Barcelona ve Real Madrid'in hakemlikten şikayet edecek konumda olmadıkları yönündeki inançları ışığında, bu iki dev kulübün, penaltı atışlarında yaşanan ve Julian Alvarez'in attığı penaltı (UEFA daha sonra bunun kaçırılmış bir penaltı olarak değerlendirilmemesi gerektiğini açıkladı) penaltı atışları sırasında yaşanan ve Rojiblancos'un geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e elenmesine yol açan durumla karşı karşıya kalırsa nasıl tepki verecekleri konusunda alaycı bir şekilde sorgulanmaya devam ediyor.