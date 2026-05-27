Sky'ın haberine göre, kulüp yöneticileri ile 40 yaşındaki Atlético Madrid efsanesi arasındaki görüşmeler resmi olarak başladı ve tüm hızıyla devam ediyor.
Atletico efsanesi Bundesliga'ya mı geliyor? Önde gelen kulüp Filipe Luis'i kadrosuna katmak istiyor
En son Mart ayı başına kadar Copa Libertadores şampiyonu Flamengo Rio de Janeiro'da görev yapan Luis, teknik kadronun en çok istediği isim. Leverkusen yönetiminin her ihtimale karşı listesinde somut B ve C seçenekleri de bulunsa da, şu anda tüm işaretler Brezilyalı bir çözümün yolunda.
Transferin zamanlaması stratejik bir hesaplamaya dayanıyor: Bayer yetkililerinin planı, Hjulmand'ın ayrılığını ancak yeni teknik direktörün sözleşmesini kesin olarak imzaladığı anda resmi olarak duyurmak.
Filipe Luis, Atlético Madrid'in efsanesidir
Danimarkalı teknik direktör, geçen sezon ikinci maçın ardından görevinden ayrılmak zorunda kalan Erik ten Hag'ın ani ayrılışının ardından Leverkusen'deki görevi devralmıştı. Hjulmand daha sonra 2027'ye kadar geçerli uzun vadeli bir sözleşme imzaladı, ancak sonuçta yüksek beklentileri kalıcı olarak karşılayamadı ve Bayer ile Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansını kaçırdı.
Leverkusen, Luis ile birlikte yoğun uluslararası deneyimi ve büyük futbol sahnesinin ihtişamını saha kenarına taşıyacak. Profesyonel olarak, bu kanat oyuncusu yıllar boyunca mutlak bir dünya klasmanıydı, Atletico formasıyla 333 resmi maça çıktı ve Brezilya milli takımında 44 kez forma giydi. 1 Ocak 2024'te Brezilya'nın köklü kulübü Flamengo'da aktif kariyerini sonlandırdıktan sonra, orada teknik direktör olarak hızlı bir başlangıç yaptı.
Leverkusen: Luis, Glasner mi yoksa Iraola mı?
Eylül 2024'te Flamengo'nun profesyonel takımının başına geçti ve hemen başarılar elde etti. Luis, kulübü doğrudan Brezilya şampiyonluğuna taşımakla kalmadı, aynı zamanda bu sansasyonel başlangıcını, Şampiyonlar Ligi'nin Güney Amerika'daki karşılığı olan Copa Libertadores'te kazandığı zaferle taçlandırdı. Bu nedenle, bu yılın Mart ayında Rio'nun yıldızlar topluluğundan görevden alınması daha da şaşırtıcı oldu.
Bayer'de, yeni sezona Hjulmand'ın teknik direktörlüğünde girilmeyeceği uzun süredir çok muhtemel görülüyordu. Son zamanlarda Oliver Glasner veya Andoni Iraola'nın göreve getirileceğine dair söylentiler dolaşıyordu. Glasner'in Rolfes'in tercih ettiği çözüm olduğu söyleniyor.
Ancak Avusturyalı teknik adam son derece hırslı - Leverkusen için fazla mı hırslı? "Benim için önemli olan proje. Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak mümkün mü? Böyle bir imkan var mı? Bu benim için heyecan verici bir şey. Bir meydan okuma arıyorum. Heyecan verici bir şey arıyorum," dedi Glasner, RTL/ntv'ye.