Atlético Başkanı, “iyi dostum Joan Laporta”dan bahsetti: Julian Alvarez’ı çevreleyen transfer karmaşasında bir sonraki aşama

Alvarez şu anda Arjantin Milli Takımı ile Dünya Kupası’nda yer alıyor ve ABD’de bulunduğu sırada transfer isteğini kamuoyuna açıkladı. Alvarez, ESPN’e verdiği demeçte, “Bunun hakkında konuşmak için doğru zaman olmadığını düşünüyorum, ancak saklanamam ya da hiçbir şey olmamış gibi davranamam” dedi. “Dürüst bir insan olmaya çalışıyorum. Ve kulüpten konuşmam gereken kişilerle açık ve dürüst bir şekilde konuştum. Transfer olmanın herkes için en iyisi olduğuna inanıyorum ve hayallerimi gerçekleştirmek istiyorum."

Atletico Başkanı Cerezo için bu durum bir şeyi değiştirmiyor: "Hayatta hepimiz hata yaparız." Alvarez, 2024 yazında 75 milyon euroya Madrid'e transfer olmuştu. Geçtiğimiz sezon Atletico formasıyla 49 resmi maçta 20 gol attı ve 9 asist yaptı. Dünya Kupası'nda Alvarez, Arjantin'in ilk 11'inde yer alıyor. Çeyrek finalde İsviçre’ye karşı 3-1 kazanılan maçta, uzatmalarda 2-1’i getiren önemli golü attı. Bu, aynı zamanda turnuva boyunca kaydettiği tek gol ve asist oldu. Pazar günü saat 21:00’de İspanya ile final maçı oynanacak.